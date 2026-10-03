स्त्री-पुरुष समानतेसाठी दोघांची समान भागीदारी हवी - मार्गदर्शीच्या एमडी शैलजा किरण
शैलजा किरण म्हणाल्या की, नेतृत्व करणाऱ्या पदांवर असलेल्या महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत अनेकदा अधिक त्याग करावा लागतो.
Published : October 3, 2026 at 9:45 PM IST
हैदराबाद - 'मार्गदर्शी चिट फंड'च्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण यांनी सांगितलं की, लिंगभाव समानता (gender equality) साध्य करण्यासाठी समाजव्यवस्थेत स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही समान भागीदार मानणं आवश्यक आहे. त्यांनी व्यक्तींच्या सक्षमीकरणात शिक्षणाचं महत्त्व अधोरेखित केलं आणि विद्यार्थी, महिलांना नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याचं आवाहन केलं. त्याचवेळी हे तंत्रज्ञान शिक्षकांना पर्याय ठरू शकत नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे असही त्या म्हणाल्या.
शनिवारी हैदराबादमधील बाग लिंगमपल्ली येथे 'काकाज बी.आर. आंबेडकर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स'तर्फे आयोजित 'वुमन इन लीडरशिप: ब्रेकिंग बॅरियर्स, बिल्डिंग लेगसीज' (नेतृत्वातील महिला: अडथळे दूर करणे आणि वारसा घडवणे) या परिसंवादात त्या बोलत होत्या.
त्या म्हणाल्या की, नेतृत्वपदांवर असताना महिलांना अनेकदा पुरुषांच्या तुलनेत अधिक त्याग करावा लागतो; त्यामुळे त्यांना चालून आलेल्या संधींचा पुरेपूर लाभ घेण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. वयाच्या 27व्या वर्षी आपल्याला 'मार्गदर्शी'चं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती, याची आठवणही त्यांनी यावेळी सांगितली.
"आयुष्यात कितीही अडचणी आल्या तरी आपलं ध्येय सोडू नका," असं सांगत त्यांनी महिलांना स्वतःच्या हक्कासाठी ठाम उभे राहण्यास आणि आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित केलं.
शैलजा किरण म्हणाल्या की, लिंगभाव समानतेकडे केवळ महिलांचा प्रश्न म्हणून पाहिलं जाऊ नये. "लिंगभाव समानता हा केवळ महिलांशी संबंधित विषय नाही, तर स्त्री आणि पुरुष दोघांचीही इच्छा असेल तरच ती साध्य होऊ शकते," असं त्या म्हणाल्या.
शिक्षकांची भूमिका अधोरेखित करताना शैलजा किरण म्हणाल्या की, जगाला समजण्यापूर्वीच शिक्षक अनेकदा विद्यार्थ्यांमधील सुप्त गुण ओळखतात. शिक्षण हा एक सन्माननीय व्यवसाय आहे, ज्यामध्ये शिक्षक केवळ शैक्षणिक ज्ञानच नाही तर जीवनाचे धडेही देतात, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षणाकडे केवळ एक पात्रता किंवा पदवी म्हणून पाहत नसत. शिक्षणाकडे ते सक्षमीकरण, प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक परिवर्तनाचं एक प्रभावी साधन म्हणून पाहत असत," असं त्या म्हणाल्या.
उपस्थितांना संबोधित करताना शैलजा किरण यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या "मानवी अस्तित्वाचं अंतिम ध्येय मनाची जडणघडण (Cultivation of mind) हेच असलं पाहिजे," या विचाराचाही उल्लेख केला. त्यांनी नमूद केलं की, अनेक व्यवसायांमध्ये कामाचा परिणाम त्वरित दिसून येतो, परंतु शिक्षकांना त्यांच्या प्रयत्नांचं फळ पाहण्यासाठी कधीकधी अनेक दशके वाट पाहावी लागते.
या कार्यक्रमास संस्थेच्या प्रतिनिधी सरोजा विवेक आणि प्राध्यापक लिंबाद्री यांच्यासह शिक्षक आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
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