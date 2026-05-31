जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी CDS म्हणून पदभार स्वीकारला; म्हणाले...

जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी जनरल अनिल चौहान यांची जागा घेतली असून जनरल अनिल चौहान हे शनिवारी सेवानिवृत्त झाले.

Gen NS Raja Subramani Takes Charge As India's New Chief of Defence Staff
जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी CDS म्हणून पदभार स्वीकारला (File Photo - PTI)
Published : May 31, 2026 at 3:54 PM IST

नवी दिल्ली : जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी रविवारी (दि.31) भारताचे नवे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणून पदभार स्वीकारला. एका मोठ्या लष्करी रणनीती योजनेची अंमलबजावणी करणे आणि तिन्ही सशस्त्र दलांमधील समन्वय अधिक दृढ करणे ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे. जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी जनरल अनिल चौहान यांची जागा घेतली असून जनरल अनिल चौहान हे शनिवारी सेवानिवृत्त झाले. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी, जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयात (NSCS) लष्करी सल्लागार म्हणून काम केलं होतं. ते गेल्या वर्षी 31 जुलैला व्हाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पदावरून सेवानिवृत्त झाले होते.

संघटनात्मक सुधारणा लागू करणं, यावर मुख्य लक्ष असणार : पदभार स्वीकारल्यानंतर जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी सांगितलं की, सशस्त्र दलांमध्ये परिवर्तन घडवणे आणि तिन्ही सेवांमध्ये समन्वय व एकीकरण वाढवण्यासाठी संघटनात्मक सुधारणा लागू करणे, यावर त्यांचे मुख्य लक्ष असेल. तसंच आपल्या सशस्त्र दलांमध्ये स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचा विकास, समावेश आणि एकत्रीकरण यांना गती दिली जाईल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "आपल्या सशस्त्र दलांनी आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करताना सातत्यानं व्यावसायिकता आणि कार्यान्वयन निर्णयक्षमता दाखवली आहे. आम्ही आपल्या राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहोत. मी भारताच्या नागरिकांना आश्वासन देतो की, सशस्त्र दल समर्पण, धैर्य, सन्मान आणि व्यावसायिकतेनं राष्ट्राची सेवा करत राहील."

विविध कमांड, स्टाफ आणि प्रशिक्षण पदांवर काम : चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हणून जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांचं पहिले कार्य इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांडची स्थापना करून थिएटरायझेशन मॉडेलची अंमलबजावणी करणं, हे असणार आहे. आपल्या 40 वर्षांहून अधिक काळाच्या गौरवशाली कारकिर्दीत जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी विविध संघर्ष आणि भूप्रदेशांमध्ये सेवा बजावली असून विविध कमांड, स्टाफ आणि प्रशिक्षण पदांवर काम केलं आहे. त्यांनी 1 जुलै 2024 ते 31 जुलै 2025 पर्यंत व्हाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्हणून आणि मार्च 2023 ते जून 2024 पर्यंत सेंट्रल कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून काम पाहिलं आहे.

मद्रास विद्यापीठातून डिफेन्स स्टडीजमधून M Phil ची पदवी : जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी हे राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि भारतीय लष्करी अकादमीचे पदवीधर आहेत. 14 डिसेंबर 1985 रोजी गढवाल रायफल्सच्या 8 व्या बटालियनमध्ये ते अधिकारी म्हणून रुजू झाले. जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी हे ब्रॅकनेल (यूके) येथील जॉइंट सर्व्हिसेस कमांड अँड स्टाफ कॉलेज आणि नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी लंडन येथील किंग्ज कॉलेजमधून मास्टर ऑफ आर्ट्स पदवी आणि मद्रास विद्यापीठातून डिफेन्स स्टडीजमधून (संरक्षण अभ्यास) M Phil ची पदवी मिळवली आहे. तसंच त्यांनी ऑपरेशन रायनोचा भाग म्हणून आसाममधील बंडखोरीविरोधी कारवायांमध्ये 16 गढवाल रायफल्सचे, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 168 इन्फंट्री ब्रिगेडचे आणि मध्यवर्ती क्षेत्रात कठीण युद्धक्षेत्रात 17 माऊंटन डिव्हिजनचे नेतृत्व केलं आहे. पश्चिम आघाडीवर भारतीय लष्कराच्या प्रमुख स्ट्राइक कॉर्प्सपैकी एकासह दोन कॉर्प्सचे नेतृत्व करून त्यांनी आपलं कर्तृत्व सिद्ध केलं.

उल्लेखनीय कार्याचा गौरव : जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांच्या स्टाफ आणि प्रशिक्षणविषयक नियुक्त्यांमध्ये एका माऊंटन ब्रिगेडचे ब्रिगेड मेजर, कझाकस्तानमधील संरक्षण सहचारी, लष्करी सचिवांच्या शाखेतील सहायक लष्करी सचिव, जम्मू आणि काश्मीरमधील राष्ट्रीय रायफल्स सेक्टरचे उपकमांडर आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या (लष्कर) एकात्मिक मुख्यालयातील लष्करी गुप्तचर विभागाचे उपमहासंचालक यांचा समावेश आहे. याचबरोबर, त्यांनी ईस्टर्न कमांडमध्ये ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (ऑपरेशन्स), वेलिंग्टन येथील डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेजमध्ये मुख्य प्रशिक्षक (सैन्य) आणि नॉर्दर्न कमांडच्या मुख्यालयात चीफ ऑफ स्टाफ ही पदंही भूषवली आहेत. त्यांच्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक आणि विशिष्ट सेवा पदकानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

