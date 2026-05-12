पंतप्रधान मोदी यांच्या ताफ्याच्या मार्गाजवळ जिलेटिनच्या कांड्या कशा पोहोचल्या? तपासासाठी सहा विशेष पथके स्थापन
बेंगळुरूच्या उपनगरात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रम स्थळाजवळील रस्त्याच्या कडेला दोन जिलेटीन कांड्या सापडल्या होत्या. आता या प्रकरणाचा तपास आता तीव्र करण्यात आला आहे.
Published : May 12, 2026 at 7:14 AM IST
बेंगळुरू : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बेंगळुरू दौऱ्यादरम्यान रस्त्याच्या कडेला जिलेटिनच्या कांड्या आढळल्या होत्या. आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांनी सहा विशेष पथकं स्थापन केली आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनास्थळाजवळील CCTV फुटेजची तपासणी करण्यात येत असून, बेंगळुरू दक्षिण आणि रामनगर परिसरातील खाणींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जिलेटिन कांड्यांची माहितीही गोळा केली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी (10 मे) कनकपुरा रोडवरील आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशन आश्रमातील एका कार्यक्रमासाठी बेंगळुरूत आले होते. त्यांच्या आगमनाच्या सुमारे दोन तास आधी, सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास बेंगळुरू दक्षिण तालुक्यातील वडेरहल्ली गेटजवळ एक संशयास्पद बॉक्स आढळला. सुरक्षा बंदोबस्तावर तैनात असलेल्या एका पोलीस कॉन्स्टेबलला हा बॉक्स रस्त्याच्या कडेला दिसून आला.
घटनेची माहिती मिळताच बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. तपासादरम्यान पथकाला दोन जिलेटिनच्या कांड्या, चार चंदनाच काड्या, एक माचीस आणि दोन बॅटऱ्या आढळून आल्या. पोलिसांनी त्वरित स्फोटक साहित्य जप्त केलं आणि संपूर्ण मार्गाची पुन्हा सखोल तपासणी केली. त्यानंतरच पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्यास परवानगी देण्यात आली.
प्रोटोकॉलनुसार पंतप्रधानांच्या आगमनाच्या एक दिवस आधीच संपूर्ण मार्गाची तपासणी करण्यात आली होती. मात्र, दौऱ्याच्या दिवशी सकाळी हा संशयास्पद बॉक्स आढळल्याने सुरक्षा यंत्रणांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं.
धमकीचा फोन करणाऱ्या व्यक्तीची चौकशी सुरू : बेंगळुरू पोलिसांनी रविवारी सकाळी धमकीचा फोन करणाऱ्या लोहित या संशयिताची कसून चौकशी केली. जिलेटिनच्या कांड्या सापडण्याच्या काही तास आधी धमकी देणाऱ्या लोहितला कोरमंगला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, रविवारी उशिरापर्यंत त्याची सखोल चौकशी करण्यात आली.
प्राथमिक तपासात आरोपी मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचं समोर आलं आहे. तसेच, जिलेटिन सापडलेल्या ठिकाणी तो गेला असण्याची शक्यता कमी असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हे स्फोटक साहित्य नेमकं कोणी ठेवलं? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत. लोहित आणि संबंधित व्यक्तींमध्ये काही संबंध आहे का? याचाही शोध घेतला जात आहे.
रविवारी सकाळी पोलीस स्टेशनमध्ये बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा फोन आला होता. फोन केल्यानंतर आरोपीनं आपला मोबाईल बंद केला. लोकेशनच्या आधारे पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली. त्यानं बॉम्ब ठेवल्याचा दावा केला होता, मात्र घटनास्थळी कोणतेही स्फोटक आढळले नाही.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी यापूर्वीही अनेक वेळा अशा प्रकारचे खोटे धमकीचे फोन करत होता. त्यामुळे हा कॉलही बनावट असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झालं आहे.
सीमंत कुमार सिंग यांनी सांगितलं की, “दक्षिण-पूर्व विभाग आणि CCB पोलीस आरोपीची चौकशी करत आहेत. तसेच त्याच्या मानसिक स्थितीबाबत डॉक्टरांकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे.”