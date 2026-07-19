सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीची हायकोर्टात धाव, सफदरजंग रुग्णालयावर गंभीर आरोप, नक्की मागणी काय?
सफदरजंग रुग्णालयावर आपला विश्वास नाही. त्यामुळे सोनम वांगचुक यांना सफदरजंग रुग्णालयातून मुक्त करावं किंवा दुसऱ्या रुग्णालयात शिफ्ट करण्यात यावं, अशी मागणी गीतांजली यांनी केली आहे.
Published : July 19, 2026 at 7:25 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 7:31 PM IST
नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटीप्रकरणी गेल्या 21 दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीकडून आंदोलन केलं जात आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन केलं जात आहे. पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक यांनी उपोषणाद्वारे साऱ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. मात्र आंदोलनाच्या 21 व्या दिवशी अर्थात शनिवारी 18 जुलैला साध्या वेशातील पोलिसांनी सोनम वांगचुक यांना उपोषणाच्या ठिकाणावरुन उचलून रुग्णालयात घेऊन गेले. उपोषणामुळे वांगचुक यांची प्रकृती खालावत होती. तर दुसऱ्या बाजूला या आंदोलनला देशभरातून समर्थन मिळत होतं. त्यामुळे सरकारवर दुहेरी दबाव होता. सरकारकडून हे उपोषण दडपण्यासाठी वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांकडून उपोषणाच्या ठिकाणावरुन उचलण्यात आलं. त्यानंतर वांगचूक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यावरुन आता वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंग्मो यांनी न्यायलायत धाव घेतली आहे.
गीतांजली आंगमो यांच्याकडून याचिका दाखल : गीतांजली यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोनम वांगचुक यांना तात्काळ सफदरजंग रुग्णालयातून मुक्त करण्यात यावं किंवा इतर हॉस्पिटमध्ये नेण्यात यावं, अशी मागणी गीतांजली यांच्याकडून करण्यात आली आहे. सोनम वांगचुक यांना कुटुंबीय, वकील आणि खासगी डॉक्टरांपासून दूर ठेवण्यात आलं आहे. वांगचूक यांना चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेतलं आहे, असा आरोप गीतांजली यांनी केला आहे. तसेच याचिकेवर रविवारीच 19 जुलैलाच सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या सुनावणीत काय होतं? याकडे साऱ्या देशाचं लक्ष असणार आहे.
याचिकेत काय म्हटलंय? : दिल्ली पोलिसांनी वांगचुक यांना 18 जुलैच्या सकाळी जंतर-मंतरवरुन त्यांच्या संमतीशिवाय सफदरजंग रुग्णालयात नेण्यात आलं. तसेच वांगचुक यांच्याविरुद्ध कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नसताना तसेच अटकेबाबत किंवा न्यायालयाचे आदेश नसताना रुग्णालयात ठेवणं बेकायदेशीर आहे. वांगचुक यांना उपचारांच्या नावाखाली ताब्यात ठेवलं आहे. वांगचुक यांना शांततापूर्ण निदर्शनांपासून दूर ठेवण्याच्या उद्देशानेच हे सर्व करण्यात आलं आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत वांगचुक किंवा गीतांजली यांच्यापैकी कुणालाही पक्षकार बनवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संमती नसताना त्यांना रुग्णालयात ताब्यात कसं ठेवलं जाऊ शकतं? असा मुद्दा या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.
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