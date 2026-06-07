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गौतम अदानी यांची एकूण संपत्ती किती? अंबानींना मागे टाकून बनले आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती

मुकेश अंबानींना मागे टाकत गौतम अदानी पुन्हा एकदा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत.

Gautam Adani
गौतम अदानी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 4:59 PM IST

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नवी दिल्ली : देशातील आघाडीचे उद्योगपती गौतम अदानी यांनी पुन्हा एकदा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होण्याचा मान मिळवला आहे. अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार वाढीमुळे त्यांच्या संपत्तीत मोठी भर पडली असून त्यांनी रिलायन्स समुहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांना मागे टाकल आहे.

फोर्ब्सच्या रिअल-टाइम अब्जाधीशांच्या यादीतील माहितीनुसार, गौतम अदानी यांची एकूण संपत्ती सुमारे 89.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत. त्याचवेळी मुकेश अंबानी यांची संपत्ती सुमारे 88 अब्ज डॉलर्स इतकी नोंदवली गेली आहे. अदानींच्या संपत्तीत झालेल्या या वाढीमागे अमेरिकेतील कायदेशीर प्रकरणांमध्ये मिळालेला दिलासा आणि त्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये झालेली तेजी हे प्रमुख कारण मानलं जात आहे. अमेरिकेतील संबंधित प्रकरणांवरील अनिश्चितता कमी झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आणि समूहातील अनेक कंपन्यांच्या शेअर्सनी जोरदार उसळी घेतली.

अदानींची संपत्ती संपत्ती 90 अब्ज डॉलर्स : विशेष म्हणजे, अदानी समूहाच्या ऊर्जा, बंदरं, पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 2026 मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या तेजीचा थेट परिणाम गौतम अदानी यांच्या संपत्तीवर झाला असून त्यांनी पुन्हा एकदा आशियातील अब्जाधीशांच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावलं आहे.

अदानी यांची एकूण संपत्ती 90 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8.5 लाख कोटी रुपये) इतकी झाली असून त्यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना मागे टाकलं आहे. फोर्ब्सच्या आकडेवारीनुसार, मुकेश अंबानी यांची संपत्ती सध्या 88.8 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8.4 लाख कोटी रुपये) इतकी आहे. त्यामुळे गौतम अदानी हे अंबानींपेक्षा सुमारे 1.2 अब्ज डॉलर्सनी आघाडीवर आहेत.

अदानींवरील फसवणुकीचे आरोप मागे : गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या न्याय विभागानं (US Department of Justice) अदानी समूहावरील कथित फसवणुकीचे आरोप मागे घेतल्यानंतर अदानींच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे. फोर्ब्सच्या अहवालानुसार, या घडामोडीनंतर त्यांच्या संपत्तीत जवळपास 10 अब्ज डॉलर्सची भर पडली आहे.

या प्रकरणात सौर ऊर्जा पुरवठा करार मिळवण्यासाठी 25 कोटी डॉलर्सची कथित लाच दिल्याचा आरोप अदानी समूहावर करण्यात आला होता. मात्र, गौतम अदानी आणि समूहातील अधिकाऱ्यांनी हे सर्व आरोप सुरुवातीपासूनच फेटाळून लावले होते.

अमेरिकेतील प्रकरणातील दिलासादायक घडामोडीनंतर गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला असून अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी पाहायला मिळाली. याच तेजीचा थेट फायदा गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत झालेल्या वाढीत दिसून आला असून त्यांनी पुन्हा एकदा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचं स्थान पटकावलं आहे.

अदानी यांच्या संपत्तीत तब्बल 10 अब्ज डॉलर्सची वाढ : गेल्या तीन आठवड्यांत गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत तब्बल 10 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, याच आठवड्यात एका दिवसातच त्यांच्या संपत्तीत सुमारे 2.5 अब्ज डॉलर्सची भर पडली. अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेल्या जोरदार वाढीमुळे त्यांच्या संपत्तीत ही लक्षणीय वाढ झाल्याचे मानले जात आहे.

गौतम अदानी सध्या जगातील 22 वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती : तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेतील चौकशी आणि कायदेशीर प्रकरणांवरील अनिश्चितता दूर झाल्यानंतर अदानी समूहावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा दृढ झाला आहे. यामुळे समूहातील अनेक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळाली असून त्याचा थेट फायदा गौतम अदानी यांच्या वैयक्तिक संपत्तीत झाला आहे.

फोर्ब्सच्या रिअल-टाइम अब्जाधीशांच्या यादीत गौतम अदानी सध्या जगातील 22 वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांच्या पाठोपाठ रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी 24 व्या स्थानावर आहेत, तर जपानचे उद्योगपती मासायोशी सोन 25 व्या क्रमांकावर आहेत. मासायोशी सोन यांची एकूण संपत्ती 86.8 अब्ज डॉलर्स इतकी असल्याचे फोर्ब्सच्या यादीत नमूद करण्यात आलं आहे.

आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या टॉप-10 यादीत भारतीय उद्योगपतींचा दबदबा पाहायला मिळत आहे. या यादीत गौतम अदानी यांनी अव्वल स्थान पटकावलं असून मुकेश अंबानी दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तर जपानचे उद्योगपती मासायोशी सोन तिसऱ्या स्थानावर आहेत.

आशियातील टॉप-10 श्रीमंत व्यक्ती (संपत्ती अब्ज डॉलर्समध्ये)

1) गौतम अदानी (भारत) – 90 अब्ज डॉलर्स

2) मुकेश अंबानी (भारत) – 88.8 अब्ज डॉलर्स

3) मासायोशी सोन (जपान) – 86.8 अब्ज डॉलर्स

4) झांग यिमिंग (चीन) – 69.3 अब्ज डॉलर्स

5) झोंग शानशान (चीन) – 69.3 अब्ज डॉलर्स

6) रॉबिन झेंग (हाँगकाँग) – 63.1 अब्ज डॉलर्स

7) तदाशी यानाई आणि फॅमिली (जपान) – 66.8 अब्ज डॉलर्स

8) ली का-शिंग (हाँगकाँग) – 48.3 अब्ज डॉलर्स

9) मा हुआतेंग (चीन) – 48 अब्ज डॉलर्स

10) सावित्री जिंदाल आणि फॅमिली (भारत) – 38.6 अब्ज डॉलर्स

या यादीत भारतातील तीन दिग्गज उद्योजकांचा समावेश असून, गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी यांनी अनुक्रमे पहिले आणि दुसरं स्थान पटकावून भारतीय उद्योगविश्वाची ताकद अधोरेखित केली आहे.

TAGGED:

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