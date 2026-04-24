गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा पवन खेरा यांना धक्का, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सरमा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात पवन खेरा यांची याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Published : April 24, 2026 at 2:07 PM IST
गुवाहाटी : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सरमा यांच्याशी संबंधित पासपोर्ट वादप्रकरणी काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना मोठा धक्का बसला आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (24 एप्रिल) त्यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला. हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सरमा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या संदर्भात पवन खेरा यांची याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती पार्थज्योती सैकिया यांच्या एकल खंडपीठानं 21 एप्रिल रोजी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला : शुक्रवारी एकल खंडपीठानं आपला निकाल दिला. यावेळी पवन खेरा यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तत्पूर्वी, 10 एप्रिल रोजी तेलंगणा उच्च न्यायालयानं पवन खेरा यांना एका आठवड्याचा 'ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन' मंजूर केला होता आणि त्यांना संबंधित न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, आसाम पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं 15 एप्रिलला या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती उठवण्याची पवन खेरा यांची याचिका ऐकण्यास नकार दिला आणि अंतरिम दिलासा वाढवण्यासही नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, जामीन अर्जावर निर्णय घेताना आसाममधील संबंधित न्यायालयावर पूर्वीच्या आदेशातील कोणत्याही गोष्टीचा प्रभाव पडू नये. त्यामुळं यानंतर पवन खेरा यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ताब्यात घेऊन चौकशी करणं चुकीचं : न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान शुक्रवारी पवन खेरा यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी हे प्रकरण राजकीय हेतूनं प्रेरित असून मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या कथित वक्तव्यांमधून उद्भवलं आहे. विशेषतः निवडणुका जवळ येत असताना, या प्रकरणाभोवतीच्या वातावरणामुळं निष्पक्षतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. तसंच पवन खेरा यांचा पळून जाण्याचा कोणताही हेतू नाही. त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करणं चुकीचं आहे, असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं. याशिवाय, पवन खेरा यांच्या अटकेसंदर्भात देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अभिषेक मनु सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे आरोप फार तर फौजदारी मानहानीच्या स्वरूपाचे ठरू शकतात.
हे प्रकरण केवळ मानहानीपुरते मर्यादित नाही : याचबरोबर, ज्येष्ठ वकील कमल नयन चौधरी यांनी या युक्तिवादाला दुजोरा देत, हे आरोप 'निंदनीय' आणि 'जाणूनबुजून व द्वेषपूर्ण' असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आरोपांचे स्वरूप गंभीर शिक्षेस पात्र ठरवत नाही आणि हे प्रकरण खाजगी तक्रारीद्वारे सोडवलं जाऊ शकते. तर दुसरीकडे पवन खेरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला विरोध करताना, आसामचे महाधिवक्ता देवजित लोन सैकिया यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे प्रकरण केवळ मानहानीपुरते मर्यादित नाही. या प्रकरणात फसवणूक आणि बनावटगिरी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे, ज्यात कागदपत्रं आणि कायदेशीर कागदपत्रं (मालकी हक्कपत्र) यांच्या कथित बनावटीचाही समावेश आहे, त्यामुळं ताब्यात घेऊन चौकशी करणं आवश्यक आहे, असं देवजित लोन सैकिया यांनी सांगितलं.
