गॅस टंचाईचा रेल्वेला फटका: रनिंग रुम्समधील कर्मचाऱ्यांना एकवेळ भातावर मानावं लागलं समाधान, आता रेल्वेनं काढला तोडगा
गॅस पुरवठ्याच्या टंचाईचा रेल्वे विभागातील रनिंग रुम्समधील कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. मात्र आता रेल्वे विभागानं गॅस टंचाईवर तोडगा काढला आहे.
Published : March 19, 2026 at 12:59 PM IST
नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेच्या गाड्या चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी देशभरात उभारण्यात आलेल्या 'रनिंग रूम्स' या सुविधा नुकत्याच गॅस पुरवठ्याच्या संकटांमुळे चर्चेत आल्या. व्यावसायिक एलपीजी (LPG) सिलेंडरवर बंदी आल्यामुळे, शेकडो रनिंग रूम्समधील भोजनाची व्यवस्था विस्कळीत झाली. यामुळे लोको पायलट आणि ट्रेन मॅनेजर यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. या संपूर्ण प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून, 'ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशन'नं रेल्वे बोर्डाला पत्र लिहून या प्रकरणात तातडीनं हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
काय म्हणाले फेडरेशनचे सरचिटणीस ? : फेडरेशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितलं की, "या संकटाच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी सहकार्याची वृत्ती दर्शवली असली, तरी परिस्थिती इतकी बिघडली होती की भोजनाचे पर्याय मर्यादित झाले. ज्या ठिकाणी पोळ्या उपलब्ध होत्या, तिथंही कर्मचाऱ्यांना केवळ भातावरच समाधान मानण्यास सांगितलं जात होते. आम्ही असा आग्रह धरला की, जर भातच वाढायचा असेल, तर तो उच्च दर्जाचा असावा, जो कर्मचारी समाधानानं खाऊ शकतील. रनिंग स्टाफनं अत्यंत समजूतदारपणा आणि सहकार्य दर्शवलं, त्याममुळे परिस्थिती पूर्ववत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली."
एलपीजी पुरवठा पूर्ववत : शिव गोपाल मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, "रेल्वे प्रशासनानं अनेक ठिकाणी LPG पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना केल्या आहेत. परिणामी, परिस्थिती आता बऱ्याच अंशी पूर्ववत झाली आहे. व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारनं तत्परतेनं पावलं उचलली आहेत. त्यामुळे रनिंग रूम्समध्ये भोजनाची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे."
पर्यायी व्यवस्थांकडं वाटचाल : शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, "या संकटानं एक मोठी उणीव उघड केली आहे. ती म्हणजे LPG वरील अतिअवलंबित्व. ही बाब लक्षात घेऊन, रेल्वे प्रशासन आता यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेनं पावलं उचलत आहे. रेल्वे बोर्डासोबत नुकत्याच झालेल्या चर्चांमधून असं समोर आले आहे की, भविष्यात सर्व रनिंग रूम्सना PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) नेटवर्कशी जोडण्याची योजना आखली जात आहे. याव्यतिरिक्त, जिथं जिथं आवश्यकता असेल, तिथं 'इंडक्शन कुकटॉप्स'चा (विद्युत शेगड्यांचा) वापर केला जाईल. या उपक्रमाचा उद्देश LPG वरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्यानं संपुष्टात आणणं हा आहे."
लाखो कर्मचारी रनिंग रूम्सच्या सेवांवर अवलंबून : देशभरात शेकडो रनिंग रूम्स कार्यरत आहेत. यामध्ये लहान आणि मोठ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या सुविधांचा समावेश आहे. सध्या, लोको पायलट आणि सहायक लोको पायलट यांची एकत्रित कर्मचारी संख्या अंदाजे ८६ हजार इतकी आहे. तसेच ट्रेन मॅनेजर्सही या सुविधांचा लाभ घेतात. या संदर्भात, ही प्रणाली थेट रेल्वेच्या कामकाजाशी जोडलेली आहे. एका लोको पायलटनं नमूद केले की, "जरी हा व्यत्यय अनेक दिवस टिकून राहिला, तरी उपलब्ध असलेल्या सरकारी यंत्रणेमुळे अखेरीस त्यावर तोडगा काढण्यात आला. भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणं ही आता गरज आहे."
बेस किचनमध्ये पीएनजीचा वापर : रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, आयआरसीटीसीद्वारे (IRCTC) ट्रेनमधील प्रवाशांना जेवण दिलं जाते. आयआरसीटीसीनं प्रमुख शहरांमध्ये बेस किचनची स्थापना केली आहे. हे किचन पीएनजीवर (पाईप्ड नॅचरल गॅस) चालतात. परिणामी, या ठिकाणी गॅस-संबंधित कोणताही खर्च येत नाही. नवीन पॅन्ट्री कारमध्ये इंडक्शन कुकटॉपचा वापर केला जातो, तर जुन्या ट्रेनमधील पॅन्ट्री कारमध्ये एलपीजीचा वापर सुरूच आहे. पुरवठादारांसोबतच्या थेट करारामुळे सध्या गॅसचा अखंड पुरवठा कायम राखला जात आहे.
पायाभूत सुविधांची गरज आली समोर: रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, जरी हे संकट तात्पुरतं असलं तरी, यामुळे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. पीएनजी आणि इंडक्शन कुकिंगसारख्या पर्यायांकडं वळणं हे केवळ पर्यावरणाच्या दृष्टीनं फायदेशीर ठरणार नाही, तर त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अधिक सोय होईल आणि कामकाजात सातत्यही टिकून राहील.