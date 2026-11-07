लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य हॅरी बॉक्सर अमेरिकेत ताब्यात; रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणातील सूत्रधार
लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य हॅरी बॉक्सर याला अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कॅलिफोर्नियामध्ये ताब्यात घेतलं आहे. याबाबतची माहिती शनिवारी सूत्रांकडून देण्यात आली.
Published : November 7, 2026 at 3:42 PM IST
नवी दिल्ली : लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य हॅरी बॉक्सर याला अमेरिकेत ताब्यात घेण्यात आलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईत रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारात हॅरी बॉक्सर याचा सहभाग असल्याचं म्हटलं जात आहे. हॅरी बॉक्सरनं सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यानंतर, त्याच्या नावानं बॉलिवूडमधील कलाकारांना धमकीचे ऑडिओ संदेश पाठवण्यात आले होते.
लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा सदस्य : एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, दिल्ली पोलीस स्पेशल सेल आणि हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) कडून मिळालेल्या माहितीनंतर, हॅरी बॉक्सर याला अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कॅलिफोर्नियामध्ये ताब्यात घेतलं आहे. याबाबतची माहिती शनिवारी सूत्रांकडून देण्यात आली. दरम्यान, हॅरी बॉक्सरचं खरं नाव हरिचंद जाट आहे. मूळचा राजस्थानमधील कोटपुतली-बेहरोर जिल्ह्यातील बामसूरो भागातील रहिवासी असलेल्या हॅरी बॉक्सरवर परदेशातून लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचे खंडणीचे जाळे चालवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. जयपूरमध्ये राहत असताना बॉक्सिंग शिकल्यानंतर त्याला 'बॉक्सर' हे टोपणनाव मिळालं. सुरुवातीला, गुन्हेगारीच्या जगात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यानं स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली आणि बॉक्सिंग प्रशिक्षक म्हणूनही काम केलं होतं.
According to Delhi Police sources, Haryana’s most-wanted gangster Harry Boxer has been detained in the US. A close associate of Lawrence Bishnoi, he was allegedly operating the Bishnoi gang from the US Boxer had claimed responsibility for the firing outside filmmaker Rohit Shetty’s residence and subsequently issued threats to Bollywood personalities through social media posts and audio messages. Several cases, including murder, threats and extortion, are registered against him.— ANI (@ANI) November 7, 2026
अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल : हॅरी बॉक्सर याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, हल्ला, गोळीबार आणि एका व्यावसायिकाला धमकी देणे यासह अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणा येथील अनेक गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये त्याचं नाव आलं आहे. कॉमेडियन कपिल शर्माच्या कॅनडातील कॅफेमधील गोळीबाराच्या घटनेतही बॉक्सरचा सहभाग असल्याचं म्हटलं जातं. तसंच बॉलिवूड सेलिब्रिटी रोहित शेट्टी, रणवीर सिंग आणि तुषार कपूर यांना धमकी दिल्याचा आरोपही त्याच्यावर आहे.
हॅरी बॉक्सरला कॅलिफोर्नियामध्ये घेतलं ताब्यात : दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हॅरी बॉक्सरला शुक्रवारी रात्री कॅलिफोर्नियामध्ये पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तर काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेत गुंड हिमांशू भाऊ आणि नीरज फरीदपुरिया यांनाही ताब्यात घेण्यात आलं होतं. दरम्यान, रोहित शेट्टीच्या मुंबईतील घराबाहेर झालेल्या गोळीबारानंतर बॉलिवूडमधील अनेक व्यक्तींना धमक्या देण्यात आल्या होत्या. गँगस्टर हॅरी बॉक्सरनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.
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