महाराष्ट्राची 80 वर्षाच्या महिलेला टोळीसह उत्तराखंडमधून अटक; चोरीची पद्धत एकूण पोलीसही चक्रावून गेले!

डेहराडूनमधील डोईवाला येथील पोलिसांनी सराफा दुकानात चोरी करणाऱ्या टोळीला अटक केली आहे. यात 80 वर्षाच्या महिलेचा समावेश आहे.

अटकेतील टोळी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 15, 2026 at 2:14 PM IST

डोईवाला (डेहराडून): उत्तराखंडमधील डोईवाला येथील एका सराफी दुकानातील चोरीच्या तपासादरम्यान आरोपींना अटक केल्यानंतर पोलीसदेखील चक्रावरून गेले. वयाच्या 80 व्या वर्षी महिलांना घराबाहेर पडणंदेखील शक्य नसते. या वयात एका आजीनं टोळी चालवून काही सराफाच्या दुकानात चोऱ्या केल्या आहेत. पोलिसांनी महिलेह तिच्या टोळीतील सदस्यांना अटक केली.

दरोडेखोरांनी स्थानिक दुकानातून लाखो रुपयांचे दागिने लंपास केले. या चोरीनंतर, ती महिला आणि तिची टोळी महाराष्ट्रात पळून जाण्याच्या बेतात होती. पळून जाण्यापूर्वीच पोलिसांनी टोळीला जेरबंद केले.

विमल नावाची 80 वर्षीय महिला दरोडेखोराची टोळी चालवत होती. या टोळीतील सर्व सदस्य वृद्ध असल्यानं कोणत्याही सराफी दुकानदाराला ते चोरटे आहेत, असा संशय आला नव्हता. पोलिसांनी एका दरोड्याचा सखोल तपास केला संपूर्ण टोळीला अटक केली. सराफी दुकानातील चोरीचा तपास करताना डोईवाला कोतवाली पोलिसांनी महाराष्ट्रातील 'वयस्करांची टोळी' (Elderly Squad) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीच्या सहा सदस्यांना अटक केली. पोलिसांनी दरोड्यातील सर्व सोने ताब्यात घेतले आहेत. त्यात सुमारे 7 लाख रुपये किमतीच्या सहा सोन्याच्या साखळ्यांचा समावेश आहे.

8 मे रोजी, काही पुरुष आणि महिला दागिने खरेदी करण्याच्या बहाण्यानं डोईवाला येथील 'कंचन ज्वेलर्स' दुकानात गेले. दुकानाचे मालक सुरेंद्र कुमार कक्कर यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांना गप्पांमध्ये गुंतविले. त्यावेळी त्यांनी सहा सोन्याच्या साखळ्या चोरल्या होत्या. सराफा दुकानदाराच्या तक्रारीवरून, 9 मे रोजी डोईवाला कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. डेहराडूनचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांच्या निर्देशानुसार पोलीस पथक स्थापन करण्यात आले.

पळून जाण्यापूर्वी केली अटक- सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी संशयितांची ओळख पटवली. 13 मे रोजी, एका खबऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, पोलिसांनी हर्रावाला रेल्वे स्थानकावर आंतरराज्यीय 'वयस्करांची टोळी'शी संबंधित सहा आरोपींन अटक केली. याामध्ये 80 वर्षीय महिलेचाही समावेश होते. हे सर्वजण महाराष्ट्रात पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होते.ल या टोळीतील काही सदस्य सराफा दुकानदाराशी नेहमी घासाघीस करून त्याचं गुंतवून त्याचे लक्ष विचलित करत असत. तर टोळीतील इतर सदस्य संधीचा फायदा घेऊन चोरी करत असत. टोळीतील बहुतांश सदस्य वृद्ध असल्यानं लोकांना ते गुन्हे करत असतील, अशी कोणालाच पुसटशी कल्पनादेखील येत नव्हती.

इतर राज्यातही केलेत गुन्हे- गुन्हा केल्यानंतर,आरोपी तात्काळ महाराष्ट्रात पळून जात असल्यानं त्यांना अटक करणं पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते. आरोपींनी देहरादूनमधील इतर ठिकाणीही चोऱ्यांचे प्रयत्न केले होते. परंतु दुकानदारांच्या सतर्कतेमुळे चोरीचे प्रयत्न फसला होते. चौकशीदरम्यान टोळीनं इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे गुन्हे केल्याची पोलिसांकडं कबुली दिली आहे.

सर्व आरोपी महाराष्ट्राचे- अटक करण्यात आलेले सर्व आरोपी महाराष्ट्रातील रहिवासी: अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये रायगड येथील रहिवासी पांडुरंग (76 वर्षे); ठाणे येथील वासुदेव नामदेव शिंदे (57वर्षे); ठाणे येथील सतीश नामदेव शिंदे (39 वर्षे); ठाणे येथील मनीष मनोहर मोरे (46 वर्षे); रायगड येथील मंगेश सुर्वे (34 वर्षे); आणि सातारा येथील राजेंद्र जाधव यांची पत्नी विमल (80 वर्षे) यांचा समावेश आहे. हे सर्व आरोपी महाराष्ट्राचे रहिवासी आहेत. गुन्हेगारांंना अटक करण्याच्या दृष्टीनं "ऑपरेशन प्रहार" अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या मोहिमा अविरतपणे सुरूच आहेत, असे एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल यांनी सांगितलं.

