पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 'गंगा एक्सप्रेस वे'चे उद्घाटन; "जय गंगा मैया"च्या जयघोषात जनसमुदायाचे अभिवादन

'Ganga Expressway' Inaugurated by Prime Minister Modi
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 'गंगा एक्सप्रेसवे'चे उद्घाटन (Source- ETV Bharat)
Published : April 29, 2026 at 5:10 PM IST

लखनौ- बुधवारी दुपारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरदोई येथे 'गंगा एक्सप्रेस वे' राष्ट्राला समर्पित केलाय. मीरत ते प्रयागराज या 594 किलोमीटर अंतरापर्यंत विस्तारलेला हा वेगवान महामार्ग (कॉरिडॉर) एक 'गेमचेंजर' (क्रांतिकारी बदल घडवणारा प्रकल्प) ठरणार आहे. केवळ राज्याची कनेक्टिव्हिटी (जोडणी) नव्या उंचीवर नेण्याच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर औद्योगिक गुंतवणूक, कृषी विपणन, लॉजिस्टिक्स आणि प्रादेशिक समतोल राखण्याच्या बाबतीतही याचा फायदा होणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे सांगितले की, हा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेशला प्रगतीच्या पथावर अग्रेसर करणारा ठरेल.

मोदींकडून जय गंगा मैयाचा जयजयकार : पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात "जय गंगा मैया" (आई गंगेचा जयजयकार असो) या जयघोषाने केली. उत्तर प्रदेश सरकारने या एक्सप्रेस वेला पवित्र गंगा नदीचे नाव देण्याचे ठरवल्याबद्दल त्यांनी आपला आनंद व्यक्त केला. बंगालमधून येत असलेल्या वृत्तांचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की, तिथे मतदारांचा प्रचंड प्रतिसाद दिसून येत आहे आणि बंगालची जनता कोणत्याही भीतीशिवाय आपले मतदान करीत आहे. "मी बंगालच्या महान जनतेचे आभार मानतो," असे ते म्हणाले. "मी बंगालच्या जनतेला आवाहन करतो की, त्यांनी लोकशाहीच्या या उत्सवात त्याच उत्साहाने सहभागी होत राहावे." "काही काळापूर्वीच आम्ही बिहारमध्ये इतिहास घडवला. तसेच गुजरातच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही आम्ही 85 टक्के जागांवर विजय मिळवला," याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. पंतप्रधानांनी घोषित केले की, उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्ष विजयाची ऐतिहासिक 'हॅट्ट्रिक' साधण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. पंतप्रधान मोदींनी पुढे असेही प्रतिपादन केले की, हा एक्सप्रेसवे संपूर्ण राष्ट्रासाठी एक वरदान ठरेल.

12 जिल्ह्यांना थेट जोडणी : पंतप्रधान सकाळी 11.15 वाजता हरदोई येथे दाखल झाले. गंगा एक्सप्रेसवेच्या उद्घाटनानंतर पंतप्रधान UPEIDA (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) द्वारे आयोजित प्रदर्शनाची पाहणी करणार आहेत. तसेच वृक्षारोपण मोहीम आणि जाहीर सभा यांसारख्या विविध कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत. पंतप्रधानांनी आज ज्या 'गंगा एक्सप्रेस वे'ला हिरवा झेंडा दाखवला, तो 12 प्रमुख जिल्ह्यांना जोडतो. मीरत, हापूर, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगड आणि प्रयागराज या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. या द्रुतगती मार्गाच्या (कॉरिडॉरच्या) प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमुळे या प्रदेशांमधील प्रवासाच्या वेळेत लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी लांबचा पल्ला गाठण्यासाठी अनेक तास लागत असत, मात्र आता हा प्रवास अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सोयीस्कर होणार आहे. शिवाय मालवाहतुकीच्या खर्चात होणाऱ्या कपातीचा थेट फायदा उद्योग आणि व्यापाऱ्यांना होईल, ज्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत नवचैतन्य निर्माण होईल.

PPP मॉडेलद्वारे आधुनिक बांधकाम : 'गंगा एक्सप्रेसवे'ची उभारणी PPP (DBFOT) मॉडेल अंतर्गत करण्यात आली असून, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे (Public-Private Partnership) हे एक उत्तम उदाहरण ठरले आहे. सध्या याची रचना 6 पदरी महामार्ग म्हणून करण्यात आली आहे; भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन याचे 8 पदरी महामार्गात विस्तार करता येईल, अशा क्षमतेने याची रचना करण्यात आली आहे. ताशी 120 किलोमीटर इतक्या वेगाची क्षमता असलेल्या या एक्सप्रेस वेमुळे वाहतुकीचा प्रवाह वेगवान आणि सुरळीत राहील. याचे उच्च दर्जाचे बांधकाम, महामार्गासाठी उपलब्ध असलेली रुंद जागा (Right-of-Way) आणि सुरक्षाविषयक भक्कम वैशिष्ट्ये यामुळे याची गणना देशातील सर्वात आधुनिक एक्सप्रेसवेमध्ये केली जाते.

विमान धावपट्टी (Airstrip), ITMS आणि अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा : या एक्सप्रेस वेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे शहाजहानपूरजवळ उभारण्यात आलेली सुमारे 3.2 किलोमीटर लांबीची विमान धावपट्टी; जिथे आपत्कालीन परिस्थितीत हवाई दलाची विमाने उतरू शकतात. याव्यतिरिक्त संपूर्ण मार्गावर 'इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम' (ITMS), सीसीटीव्ही पाळत, आपत्कालीन संपर्क केंद्रे (Emergency Call Boxes), रुग्णवाहिका आणि गस्त सेवा तैनात करण्यात आल्या आहेत. वाहनांच्या वेगावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आधुनिक उपकरणांची उभारणी करण्यात आली असून, यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळण्याची हमी मिळते.

एका भक्कम जाळ्याची निर्मिती : 'गंगा एक्सप्रेस वे'ला राज्याच्या इतर प्रमुख एक्सप्रेस वेशी (पूर्वांचल, आग्रा-लखनौ, बुंदेलखंड आणि गोरखपूर लिंक) जोडले जात आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये एक्सप्रेस वेचे एक परस्परसंलग्न जाळे निर्माण होईल, जे आपल्या प्रकारातील देशातील सर्वात मोठे जाळे ठरेल. या सुधारित जोडणीमुळे केवळ लोकांची ये-जाच सुलभ होणार नाही, तर मालवाहतूकही अधिक वेगवान आणि किफायतशीर होईल.

गंगा नदीच्या नावाने एक्सप्रेस वेचे नामकरण ही एक अभिमानाची बाब : पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात म्हटले, "मला या गोष्टीचा मनस्वी आनंद होत आहे की, उत्तर प्रदेश सरकारने या एक्सप्रेस वेचे नामकरण 'गंगा' नदीच्या नावावरून केलंय. गंगा ही केवळ एक नदी नाही; तर ती आपल्या संस्कृतीचे आणि श्रद्धेचे मूर्तिमंत प्रतीक आहे. हा एक्सप्रेस वे आता विकासाची एक नवी 'गंगा' प्रवाहित करेल." त्यांनी पुढे नमूद केले की, एकेकाळी उत्तर प्रदेशात (UP) एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करणे हे एक कठीण काम मानले जात असे; मात्र आज हे राज्य आपल्या 'गुंतवणूकदार परिषदा' (Investor Summits) आणि 'औद्योगिक कॉरिडॉर्स'मुळे ओळखले जाते.

द्रुतगती महामार्ग बनले आहेत रोजगार आणि श्रद्धेचे मार्ग : मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केवळ 'गंगा द्रुतगती महामार्गा'साठीच शेतकऱ्यांकडून 18,000 एकर जमीन संपादित करण्यात आलीय. या महामार्गाच्या मार्गावर विकसित केल्या जाणाऱ्या औद्योगिक क्लस्टर्स आणि लॉजिस्टिक्स हब्ससाठी अतिरिक्त 7 हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आलीय आणि या उपक्रमांमुळे तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. त्यांनी असे घोषित केले की, हे द्रुतगती महामार्ग शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचे, तरुणांना रोजगार मिळवून देण्याचे, श्रद्धा आणि संस्कृतीचे जतन करण्याचे, तसेच राज्याच्या सर्वांगीण समृद्धीचे मार्ग बनले आहेत.

