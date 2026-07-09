गणिताचा शिक्षक करायचा रेकी; व्हिडिओ पाठवायचा बिश्नोई, हरी बॉक्सर टोळीला; स्पेशल सेलनं ठोकल्या बेड्या
लॉरेन्स बिश्नोई-हरी बॉक्सर टोळीच्या स्थानिक साथीदाराला अटक केली. हा आरोपी व्यवसायानं गणिताचा शिक्षक आहे. व्यावसायिकाची रेकी करुन त्याच्या कार्यालयाचा व्हिडिओ त्यानं गँगस्टर हरी बॉक्सरला पाठवला.
Published : July 9, 2026 at 9:00 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'ने लॉरेन्स बिश्नोई-हरी बॉक्सर टोळीच्या स्थानिक साथीदाराला अटक केली आहे. हा आरोपी व्यवसायानं गणिताचा शिक्षक आहे. एका व्यावसायिकाची रेकी करुन त्याच्या कार्यालयाचा व्हिडिओ गँगस्टर हरी बॉक्सरला पाठवणं, त्यानंतर व्यावसायिकाकडं 10 कोटी रुपयांची खंडणी मागणं, असे आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. अमित बिश्नोई, ऊर्फ रुद्र प्रताप सिंग असं या गणिताच्या शिक्षकाचं नाव आहे.
कोचिंग क्लासमध्ये शिकवायचा गणित : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेला अमित बिश्नोई, ऊर्फ रुद्र प्रताप सिंग हा मूळचा हरियाणाच्या हिसारचा रहिवासी आहे. अमित दिल्लीतील शालीमार बाग इथं राहत होता. तो मुखर्जी नगरमधील विविध कोचिंग क्लासमध्ये गणित शिकवत होता. 15 जूनला मुखर्जी नगरमध्ये राहणाऱ्या एका व्यावसायिकाला परदेशी क्रमांकांवरून व्हॉट्सअॅप कॉल आले होते. फोन करणाऱ्यानं स्वतःची ओळख कुख्यात गँगस्टर हरी बॉक्सर अशी करून दिली. त्यानं व्यावसायिकाला धमकावत एका आठवड्याच्या आत 10 कोटी रुपयांची मागणी केली. आरोपीनं व्यावसायिकाच्या मुलांना जीवे मारण्याची आणि त्याचं कार्यालय बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी दिली. धमकीचं गांभीर्य पटवून देण्यासाठी व्यावसायिकाच्या कार्यालयाचा व्हिडिओही पाठवण्यात आला. त्यावरून आधीच रेकी करण्यात आल्याचं उघड झालं.
स्पेशल सेलनं अमित बिश्नोईला घेतलं ताब्यात : स्पेशल सेलनं तांत्रिक पाळत, गुप्तचर माहितीच्या आधारे तपास करत अमित बिश्नोईला ताब्यात घेतलं. त्यानंच व्यावसायिकाचे कुटुंब आणि व्यवसायाबद्दल महत्त्वाची माहिती गोळा केली. ती माहिती हरी बॉक्सरपर्यंत पोहोचवली, असं तपासातून उघड झालं. अमितची लॉरेन्स बिश्नोईशी पहिली भेट 2014 मध्ये एका ओळखीच्या व्यक्तीमार्फत झाली होती. त्यानंतर तो हरी बॉक्सरच्या संपर्कात आला. त्याच्यासाठी स्थानिक पातळीवर माहिती गोळा करण्याचं व रेकी करण्याचं काम करू लागला, असं तपासातून उघड झालं. पोलिसांनी सांगितलं की, प्रथम स्थानिक साथीदाराद्वारे व्यावसायिकाच्या हालचाली, कुटुंब आणि व्यवसायाबद्दल माहिती गोळा केली जात असे. त्यानंतर कार्यालय आणि इतर ठिकाणांचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग गँगस्टरला पाठवलं जात असे. परदेशी क्रमांकांवरून कॉल केले जात होते. व्हिडिओ दाखवून 10 कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली जात असे. त्यामुळे पीडित व्यक्ती भीतीपोटी पैसे देण्यास भाग पडत असं पोलिसांनी सांगितलं.
आरोपींनी कोणाची केली रेकी याचा तपास सुरू : 'स्पेशल सेल'चे डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितलं की, "पोलिसांनी तत्काळ केलेल्या कारवाईमुळे टोळीच्या स्थानिक साथीदाराला अटक करणं शक्य झालं. आरोपींनी टोळीसाठी कोणाची रेकी केली, या नेटवर्कमध्ये सहभागी असलेल्या इतरांना ओळखण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे. या टोळीशी संबंधित इतर सदस्यांना पकडण्यासाठी पोलीस सतत छापेमारी करत आहेत."
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