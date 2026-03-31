गडचिरोली देशातील स्टिल सिटी होण्यास सज्ज; राज्यातील नक्षलवाद संपवल्याचं सांगत फडणवीसांकडून मोदी अन् शाहांचं कौतुक

ज्या गडचिरोलीत पाऊलही ठेवलं जात नव्हतं. आता तीच गडचिरोली देशातील स्टिल सिटी होण्यास सज्ज झालीय. मोदी आणि अमित शाहांच्या दृढ निश्चयानंच झालंय, असंही ते म्हणालेत.

গডচিরোली দেশাতील স্টিল সিটি হোণ্যাস সজ্জ
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 12:41 PM IST

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचं अभिनंदन करू इच्छितो. त्यांचे आभार व्यक्त करतो. ज्या पद्धतीनं नक्षलवादाच्या विरोधात निश्चियानं लढाई लढले. मी स्वतः ज्या राज्यातून येतो महाराष्ट्र ते सर्वात जास्त नक्षल पीडित राज्य होतं. मोदी आणि अमित शाहांच्या नेतृत्वात तिथून नक्षलवादाचा पूर्णतः आम्ही खात्मा केलेला आहे. ज्या गडचिरोलीत पाऊलही ठेवलं जात नव्हतं. आता तीच गडचिरोली देशातील स्टिल सिटी होण्यास सज्ज झालीय. मला वाटतं हे मोदी आणि अमित शाहांच्या दृढ निश्चयानंच झालंय. त्यामुळेच नक्षलवादाची सफाई करणं शक्य झालंय, असंही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत. आसाममधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तिथे गेलेत. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. देवेंद्र फडणवीसांनी काँग्रेसवरही जोरदार हल्लाबोल केलाय.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा काहीही प्रभाव नाही : काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा आसाममध्ये कोणताही प्रभाव नाही. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली या राज्यांतही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा काहीही प्रभाव पडलेला नाही. लोकांना माहीत आहे की, हे निवडून येणार नाहीत. काँग्रेसलाही आपण निवडून येणार नसल्याचं माहीत आहे. काँग्रेस प्रत्येकाला ताजमहाल बांधून देईल, असंही आश्वासन देऊ शकते. परंतु वास्तविक परिस्थिती लोकांनी पाहिलेली आहे. कशा पद्धतीनं विकास होतो हे लोकांनी पाहिलेलं आहे. काँग्रेसवर कोणाचाही भरवसा नाही, अशी टीकाही देवेंद्र फडणवीसांनी केलीय.

गॅस पुरवठ्याबाबत काळजीची कोणतीही परिस्थिती नाही : देशात इंधन टंचाई किंवा गॅस पुरवठ्याबाबत काळजीची कोणतीही परिस्थिती नाही. उलट आपल्या आजूबाजूचे देश, आशियाई देश, युरोपातील देश यांची परिस्थिती पाहिली, तर ती बिकट आहे. युद्धामुळे अनेक देशांनी लॉकडाऊन लावले आहे. कोणी आठवड्यातून तीन दिवस काम, चार दिवस काम धोरण लागू केले आहे. भारत असा एकमेव देश आहे, जिथे जनजीवन विस्कळीत झाले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला संकटातून बाहेर काढले, असंही ते म्हणालेत.

