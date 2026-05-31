पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनावरील निर्यात शुल्कात मोठी कपात, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
भारतानं पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनावरील निर्यात शुल्कात नवीन कपात जाहीर केली आहे. हे सुधारित दर 1 जूनपासून लागू होणार आहेत.
Published : May 31, 2026 at 1:32 PM IST
नवी दिल्ली Fuel Export Duty Cut impact on Petrol Diesel Price India - पश्चिम आशियातील सततच्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनावरील निर्यात शुल्कात नवीन कपात जाहीर केली आहे. हे सुधारित दर 1 जूनपासून लागू होणार आहेत. इंधनाचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारनं या वर्षाच्या सुरुवातीला निर्यात शुल्क लागू केले होते.
नवीन तर 1 जूनपासून लागू - पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 1.5 रुपये, तर डिझेलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 13.5 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. एटीएफवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 9.5 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
कच्च्या तेलाच्या किंमती महाग - अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संघर्षाशी संबंधित पुरवठ्यावरील निर्बंध आणि त्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती झालेल्या नाकेबंदीमुळे बाजारावर आणखी दबाव आला आहे.
निर्यात शुल्कांमध्ये दर दोन आठवड्यांनी सुधारणा केली जाते आणि ते मागील पुनरावलोकनानंतरच्या कच्च्या तेलाच्या, पेट्रोलच्या, डिझेलच्या आणि एटीएफच्या सरासरी आंतरराष्ट्रीय किमतींवर आधारित असतात. देशांतर्गत वापरासाठी जारी केलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या उत्पादन शुल्क दरांमध्ये कोणताही बदल नाही. याचा अर्थ असा की सध्या देशांतर्गत पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही दिलासा मिळणार नाही.
दर 15 दिवसांनी घेतला जातो आढावा - निर्यात शुल्कातील ही कपात 16 मे रोजी जाहीर केलेल्या दरांच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. त्यावेळी, सरकारने पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क प्रति लिटर 3 रुपयांनी वाढवले होते, तर डिझेल आणि विमान इंधनावरील शुल्क अनुक्रमे प्रति लिटर 16.5 रुपये आणि 16 रुपये इतके कमी केले होते.
हेही वाचा -