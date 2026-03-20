'एफएसयूआय'ची इराणच्या बंदरांमध्ये अडकलेल्या भारतीय खलाशांसाठी 'आयएमओ'कडे विनंती!
दरम्यान, 28 फेब्रुवारीला युद्धाचा भडका उडाल्यापासून, इस्लामिक प्रजासत्ताक इराणच्या जलक्षेत्रातील विविध बंदरांवर आणि जहाजांवर सुमारे 1000 खलाशी अडकून पडले आहेत.
Published : March 20, 2026 at 8:58 PM IST
मुंबई : मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळं इराणच्या बंदरांमध्ये आणि प्रादेशिक जलक्षेत्रात अडकलेल्या भारतीय खलाशांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांना मायदेशी परत आणण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, असं आवाहन 'फॉरवर्ड सीमेन्स युनियन ऑफ इंडिया'नं (एफएसयूआय) लंडनस्थित 'आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटने'च्या (आयएमओ) सरचिटणीसांना केलं आहे. भारताप्रमाणेच, इराणही 2006 च्या आयएमओ अधिवेशनाचा स्वाक्षरीकर्ता आहे. हे अधिवेशन खलाशांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करते. विशेष म्हणजे, आयएमओचे सदस्य असूनही, इस्रायल आणि अमेरिका हे देश मात्र या अधिवेशनाचे स्वाक्षरीकर्ता नाहीत.
दरम्यान, 28 फेब्रुवारीला युद्धाचा भडका उडाल्यापासून, इस्लामिक प्रजासत्ताक इराणच्या जलक्षेत्रातील विविध बंदरांवर आणि जहाजांवर सुमारे 1000 खलाशी अडकून पडले आहेत. युद्ध सुरू होऊन 20 दिवस उलटल्यानंतर आता परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. कारण, इराणनं 'ब्लॅकआउट' (संपर्कबंदी) जाहीर केली आहे. त्यामुळं येथील बंदरात अडकलेले खलाशी, त्यांचे कुटुंबीय आणि भारतात असलेले एफएसयूआय यांच्यात कोणताही संपर्क होऊ शकत नाही. त्यामुळं मुद्द्यावर इराण सरकारला एक कडक मेसेज देण्याबाबत एफएसयूआय ही संस्था भारत सरकार, जलवाहतूक मंत्रालय आणि 'डीजी शिपिंग' यांच्याकडे सातत्यानं पाठपुरावा करत आहे. "त्यांच्या (इराणच्या) जलक्षेत्रात अडकलेल्या आपल्या खलाशांच्या सुरक्षिततेची आणि कल्याणाची जबाबदारी इराण सरकारनं स्वीकारणं गरजेचं आहे," असं एफएसयूआयचे सरचिटणीस मनोज यादव यांनी म्हटलं आहे.
आयएमओचं महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेझ यांना एफएसयूआयनं पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात म्हटलं आहे, "ज्यांची सुरुवात 'लक्ष्यित लष्करी मोहिमा' म्हणून झाली होती, त्या दुर्दैवानं चिघळल्या असून, त्याचा परिणाम म्हणून खलाशांसह अनेक नागरिकांचा बळी गेला आहे आणि या क्षेत्रातील अनेक जहाजांवर थेट हल्ले झाले आहेत. अनेक जहाजं निष्क्रिय असून, कर्मचाऱ्यांना उतरण्यास मनाई आहे, ज्यामुळं ते मर्यादित जागेत दीर्घकाळ बंदिस्त राहण्यासारख्या परिस्थितीत अडकले आहेत. आम्ही विशेषतः इराणमधील बंदर अब्बास, सिरी बेटे, लावान बेट आणि बुशेहर औद्योगिक संकुल (BIK) या ठिकाणांवरील जहाजं आणि कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करणाऱ्या गंभीर परिस्थितीकडे आपलं लक्ष वेधत आहोत."
याचबरोबर, एफएसयूआयनं आयएमओकडे अशी मागणी केली की, "आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा आणि मानवतावादी तत्त्वांच्या अनुषंगानं खलाशांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्यासाठी विविध संबंधित घटकांकडे मध्यस्थी करावी. अडकून पडलेल्या खलाशांसाठी त्वरित सुरक्षित मार्ग, स्थलांतर आणि मायदेशी परतण्याची व्यवस्था सुलभ करावी. तसंच, बाधित क्षेत्रांमध्ये व्यापारी जहाजांची सुरक्षा आणि खलाशांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी सुरक्षित मार्गिका किंवा यंत्रणांच्या स्थापनेचा आग्रह धरावा."
आयएमओ म्हणजे काय?
या आंतरराष्ट्रीय संस्थेमध्ये 176 सदस्य राष्ट्रे आहेत. ज्यामध्ये इराण, भारत, इस्रायल आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांचा समावेश आहे. आयएमओ अशा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची निर्मिती करण्यास कटिबद्ध आहे, ज्यांचं पालन सर्व सागरी राष्ट्रे करतील. संस्थेच्या मते, "सागरी सुरक्षा वाढवण्याची हीच सर्वोत्तम पद्धत आहे आणि 19 व्या शतकाच्या मध्यापासून अशा अनेक करारांना मान्यता देण्यात आली आहे." सागरी सुरक्षेला अधिक प्रभावीपणे चालना देण्यासाठी एका कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना केली जावी, असा प्रस्ताव अनेक सदस्य राष्ट्रांनी मांडला होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतर या प्रस्तावाला मान्यता आणि गती प्राप्त झाली. अनेक सरकारं आणि 68 आंतर-सरकारी संस्थांनी आयएमओसोबत सहकार्याचे करार केले आहेत. तब्बल 98 आंतरराष्ट्रीय अशासकीय संस्थांना आयएमओकडे सल्लागार दर्जा प्राप्त आहे. आयएमओच्या संकेतस्थळावर असं नमूद केलं आहे की, ही संस्था "सुरक्षित जलवाहतूक, स्वच्छ सागर" या उद्दिष्टासाठी कटिबद्ध आहे. "समुद्रातील सुरक्षितता सुधारण्याचे सर्वोत्तम मार्ग शोधण्यासाठी आयएमओ कटिबद्ध आहे. त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय नियमावली तयार केल्या आहेत, ज्यांचं पालन सर्व सागरी राष्ट्रांकडून केलं जातं. तसंच या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी विविध करारही स्वीकारण्यात आले आहेत," असं आयएमओ ध्येयविधान आहे. ही संस्था खलाशी आणि जहाज कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करते. तसंच सागरी पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि उपग्रह-आधारित संकटकालीन व सुरक्षा संवाद प्रणालींची अंमलबजावणी करणं, हे तिचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.
मरीटाईम लेबर कन्वेशन
जहाजांवर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या सुरक्षेची हमी घेण्यास वचनबद्ध करण्यासाठी आयएमओनं केलेल्या प्रयत्नांतून साकार झालेली एक महत्त्वाची बांधिलकी म्हणजे 'मरीटाईम लेबर कन्वेशन-2006'. ज्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून ती आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदेच्या (ILC) 94 व्या (सागरी) अधिवेशनामध्ये 23 फेब्रुवारी 2006 रोजी स्वीकारण्यात आली आहे.
हे कन्वेशन अस्तित्वात असलेल्या 37 कन्वेशनमध्ये आणि संबंधित शिफारशींमध्ये सुधारणा करून, त्या सर्वांना एकाच दस्तऐवजात एकत्रित करतं. मरीटाईम लेबर कन्वेशन-2006 हे जागतिक स्तरावरील 15 लाख खलाशांना त्यांच्या कामाच्या आणि राहणीमानाच्या जवळपास प्रत्येक पैलूमध्ये, ज्यामध्ये किमान वय, रोजगार करार, कामाचे व विश्रांतीचे तास, वेतनाची अदाई, पगारी वार्षिक रजा, मायदेशी परतणे, जहाजावरील वैद्यकीय सेवा, भरती व नियुक्ती सेवांचा वापर, निवास, भोजन व खानपान व्यवस्था, आरोग्य व सुरक्षा संरक्षण आणि अपघात प्रतिबंध, तसेच खलाशांसाठीच्या तक्रार निवारण प्रक्रिया यांचा समावेश होतो. सन्मानजनक कामाच्या परिस्थितीचा अधिकार एकाच दस्तऐवजाद्वारे सुनिश्चित करते.
'मरीटाईम लेबर कन्वेशन-2006' म्हणूनही ओळखलं जाणारे हे कन्वेशन 20 ऑगस्ट 2013 रोजी अंमलात आले आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ते बंधनकारक मानले जातं. जहाजांवरील सर्व खलाशांसाठी कामाचे आणि राहणीमानाचे किमान निकष प्रस्थापित करण्याचा यामागील उद्देश आहे. 11 जून 2014 रोजी, इस्लामिक प्रजासत्ताक इराणच्या सरकारनं 'मरीटाईम लेबर कन्वेशन-2006' च्या स्वीकृतीचे दस्तऐवज आंतरराष्ट्रीय कामगार कार्यालयाकडे जमा केले. पश्चिम आशियातील ही ऐतिहासिक कन्वेशन स्वीकारणारा इराण हा पहिला देश ठरला आहे. त्याच्या व्यापारी नौदलाची एकूण क्षमता 3,272,193 स्थूल टन (gross tonnes) इतकी आहे.
स्वाक्षरीच्या वेळी, इराणचे सहकार, कामगार आणि सामाजिक कल्याण मंत्री डॉ. अली रबीई यांनी असं विधान केलं होतं की, "व्यापारी जलवाहतूक क्षेत्राशी संबंधित, एका समान कायदेशीर चौकटीद्वारे नियंत्रित आणि खलाशांच्या सन्मानजनक कामाच्या परिस्थितीच्या अधिकारांची तरतूद करणाऱ्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय करारांपैकी एक म्हणून 'मरीटाईम लेबर कन्वेशन' दिलं गेलेलं महत्त्व लक्षात घेता, इराणचे इस्लामिक प्रजासत्ताक याद्वारे सदर कराराचे 'समर्थन आणि स्वीकृती पत्र' अधिकृतपणे जमा करण्याचा आपला दृढ निर्धार व्यक्त करते."
जलवाहतूक मंत्रालय काय म्हणतंय?
दरम्यान, या गंभीर टप्प्यावर इराणकडून कोणतीही मदत किंवा ठोस आश्वासन मिळू शकेल की नाही, याबद्दल भारतीय जलवाहतूक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मनात साशंकता आहे. जलवाहतूक मंत्रालयातील एक वरिष्ठ अधिकारी, कॅप्टन सूरज नाईक यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, "आमचं सरकार यासाठी शर्थीचं प्रयत्न करत आहे. कारण आमचे अनेक खलाशी आणि कामगार इराण तसंच इतर आखाती देशांमध्ये अडकून पडले आहेत. मात्र, इराणची सध्याची परिस्थिती पाहता, या क्षणी त्यांनी एखादी ठाम भूमिका घेणं किंवा कोणतेही ठोस आश्वासन देणं त्यांच्यासाठी कठीण आहे." त्यांनी पुढं सांगितलं की, आयएमओकडे दाद मागणं हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, तरीही परिस्थिती तितकीशी साधी नाही. "होय, आयएमओकडे अधिकार आहेत आणि ते इराणला निर्देश देऊ शकतात. परंतु, सध्याची परिस्थिती बऱ्यापैकी गुंतागुंतीची आहे," असं कॅप्टन नाईक म्हणाले. दरम्यान, एसयूआयनं आयएमओला पाठवलेलं पत्र आणि त्यामध्ये इराणला कन्वेशननुसार उपाययोजना सुरू करण्यास सांगण्याच्या विनंतीबाबत, मंत्रालयाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'नं जलवाहतूक मंत्रालयाला ई-मेलद्वारे प्रश्न पाठवले आहेत. मात्र, मंत्रालयाच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा :