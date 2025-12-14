ETV Bharat / bharat

"अवयवदानासाठी प्रेरित करण्याच्या निर्णयामुळं मनाला समाधान मिळतं", मुख्यमंत्री मोहन यादव यांची एक्स्लुझिव्ह मुलाखत

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठी आव्हानं कोणती होती? आणि त्यावर कशी मात केली? याबाबत मोहन यादव यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांची एक्स्लुझिव्ह मुलाखत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 14, 2025 at 6:39 PM IST

भोपाळ : मध्य प्रदेशात मोहन यादव सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्याशी "ईटीव्ही भारत"नं संवाद साधला. यावेळी डॉ. मोहन यादव यांनी सरकारच्या कामगिरीची यादी देण्यासोबतच, मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठी आव्हानं कोणती होती? आणि त्यावर कशी मात केली? याबाबत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. याचबरोबर, राज्यातील लाडक्या बहिणींना दिलेल्या आश्वासनांबाबत सरकारची रणनीती, कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठीची त्यांची योजना आणि त्यांच्या स्वतःच्या मुलाच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी वैयक्तिक समाधान मिळवून देणारा निर्णय कसा घेतला?, हे सर्व यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितलं.

प्रश्न : तुम्ही गेल्या दोन वर्षांपासून इतक्या मोठ्या बंगल्यात एकटेच राहत आहात. अलिकडेच तुम्ही तुमच्या मुलाचं लग्न एका सामूहिक विवाह सोहळ्यात आयोजित केलं होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाच्या लग्नाचा सोहळा नाही. तर इतक्या साध्या लग्न सोहळ्यासाठी मुलाला तयार कसं केलं?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले, "मी यावर इतकंच म्हणेण की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेचा कुटुंबात मोठा वाटा आहे. पंतप्रधान ज्या पद्धतीनं त्यांच्या आईला भेटायचे, ज्या पद्धतीनं ते आपल्या कुटुंबाला भेटायचे. त्यांच्या भावाच्या मुलाचं लग्न किती साधेपणानं झालं हे मला कळलं. पंतप्रधानांच्या भावाच्या मुलाचा लग्न सोहळा 100 ते 200 लोकांमध्ये पार पडला. तो इतक्या साध्या पद्धतीनं पार पडला, हे स्वतःच एक संदेश आहे."

पुढं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितलं की, "जेव्हा आम्ही आमच्या मोठ्या मुलाचं लग्न केलं, तेव्हा देखील 40 ते 50 लोक उपस्थित होते. यावेळी आम्ही लहान मुलाला विचारलं की, जर तुझं लग्न सामूहिक विवाह सोहळ्यात केलं तर कसं होईल? मुलगा सर्जन आहे आणि त्याची पत्नीही एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर पीजी करत आहे. त्यामुळं मुलांनी सामूहिक विवाह सोहळ्यात लग्न करण्यासाठी सहज होकार दिला. जेव्हा त्यांनी लगेच होकार दिला, तेव्हा त्यांना आनंद झाला की, एका वेटरचं लग्न त्याच मंडपात झालं. त्यानं त्याच्या पत्नीसोबत सात फेरे घेतले. ड्रायव्हरचा मुलगाही तिथं होता. शेतकऱ्याच्या मुलाचं लग्न तिथं होत होतं. आपण सर्व एकाच समाजाचे भाग आहोत. तसंच जर तुमच्यावर इतकी मोठी जबाबदारी असेल तर तुम्ही एक उत्तम उदाहरण मांडलं पाहिजे. हे समाजाला सकारात्मक संदेश देतं," असं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले.

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांची एक्स्लुझिव्ह मुलाखत (ETV Bharat)

प्रश्न : पहिले दोन टप्पे सर्वात कठीण असतात. त्यामुळं गेल्या दोन वर्षांत तुमच्यासमोर आलेले सर्वात मोठं आव्हान कोणतं होतं, ज्यावर तुम्ही मात करू शकलात?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले, " मला वाटतं की, गेल्या दोन वर्षांत नक्षलवाद हे सर्वात मोठं आव्हान होतं. त्यांचं नेटवर्क इतकं मोठं आणि विस्तृत होतं की त्यांना शोधून आत्मसमर्पण करण्यात भाग पाडणं आणि तेही निर्धारित वेळेत, हे एक मोठं आव्हान होतं. मी दोन वर्षे अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या आणि आम्ही आमचे ध्येय गाठलं. त्याचप्रमाणे, नदी जोडो अभियान देखील एक मोठं आव्हान होतं. राजस्थानसोबत 20 वर्षांपासून खटले सुरू होते. जेव्हा पंतप्रधानांनी राज्यांना पाणीवाटपाबाबत नदी जोडो अभियानमध्ये पुढं येण्याचं आणि एकमेकांना सहकार्य करून पुढं जाण्याचं आवाहन केलं. तेव्हा आम्ही केवळ उत्तर प्रदेशातील केन बेतवा प्रकल्पावरच नव्हे तर राजस्थानातील पार्वती कालीसिंध प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील ताप्ती नदी जोडो अभियानवरही काम केलं, " असं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितलं.

प्रश्न : सरकार सत्तेत आल्यानंतर लाडक्या बहिणींसाठीची ही योजना बंद केली जाईल, असं म्हटलं जात होतं. सध्या त्यांना 1500 रुपयांपर्यंतची मदत मिळत आहे. त्यामुळं लाडक्या बहिणींसाठी काय संदेश आहे? योजना काय आहे?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले, "लाडक्या बहिणींच्या निधीसाठी ठोस काम सुरू आहे. आम्ही नुकतेच 1500 रुपये दिले आहेत. आम्ही भविष्यासाठीही वचनबद्ध आहोत. काँग्रेसकडून खोटं सांगितलं जातंय, परंतु लाडक्या बहिणींना हा स्पष्ट संदेश आहे की, त्यांचा भाऊ मागे हटत नाही. काँग्रेसचा खोटेपणा चालणार नाही."

प्रश्न : मध्य प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता, गुन्ह्यांविरुद्ध शून्य सहनशीलता असूनही, महिलांवरील गुन्हे वाढले आहेत. हे पूर्णपणे थांबवण्यासाठी कृती योजना काय आहे?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले, "आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हेगारी सहन करत नाही. आम्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनाही तुरुंगात टाकलं आहे. गुन्हेगार सुटण्याची शक्यता नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेत कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत."

प्रश्न: तुम्ही मध्य प्रदेशची ओळख भूगोलापेक्षा इतिहासाशी जोडली आहे. यामध्ये अजून काय एक्सप्लोर करायचे बाकी आहे?

"या क्षेत्रात सतत काम करण्याची गरज आहे. राजधानीचा चेहरामोहराही बदलला जात आहे. आपला गौरवशाली भूतकाळ वर्तमानासमोर आणला जात आहे. आज राजधानीत विक्रमादित्य गेटची पायाभरणी करण्यात आली. त्यापूर्वी राजा भोजवर बांधलेल्या गेटची पायाभरणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, ज्या भूतकाळाचा आपल्याला अभिमान आहे, त्या भूतकाळाला आपण भगवान कृष्णाच्या भूतकाळाशी जोडलेल्या ठिकाणी कृष्णा पाथेय योजना सुरू केली आहे. आम्ही त्यांना तीर्थस्थळं बनवली आहेत आणि त्यांचा विकास करत आहोत," असं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितलं.

प्रश्न : गेल्या 2 वर्षात तुम्ही घेतलेला असा एखादा निर्णय, ज्यामुळं तुम्हाला वैयक्तिकरित्या समाधान मिळालं आहे?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव म्हणाले, "लोकांना अवयवदानासाठी प्रेरित करण्याचा हा निर्णय होता. माझा मुलगा डॉ. अभिमन्यू यानं मला गार्ड ऑफ ऑनर सुरू करण्यासंदर्भात सुचवलं. यामुळं लोकांना प्रेरणा मिळेल. ही त्यांची कल्पना होती आणि खरंच, या निर्णयामुळं लोकांना प्रेरणा मिळाली आहे. लोक मोठ्या प्रमाणात त्यांचे अवयवदान करत आहेत. अनेकांचे जीवन बदलत आहे. त्यामुळं अशा निर्णयांमुळं मनाला समाधान मिळते की, एखाद्याचं जीवन वाचत आहे."

