थलपतीचा तामिळनाडूमध्ये 'विजय'; एमजी रामचंद्रन ते जयललिता यांच्यासारख्या कोणत्या सुपरस्टारला जनतेनं दिलीय सत्ता
चित्रपटसृष्टी सोडून राजकीय क्षेत्रात पूर्णवेळ उतरलेल्या विजय थलपती तामिळनाडूत सत्ता स्थापन करण्याची चिन्हे आहेत. तामिळनाडूमधील कोणते राजकीय नाते यापूर्वी सुपरस्टार होते, जाणून घ्या, सविस्तर
Published : May 4, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 3:44 PM IST
हैदराबाद-तामिळनाडूमध्ये आजवर सुपरस्टार हे राजकारणाकडे वळण्याची एक परंपरा राहिली आहे. सुपरस्टार विजय थलपतीनंदेखील चित्रपटसृष्टी सोडून यंदा विधानसभा निवडणुकीत त्याच्या तमिलगा वेट्री कजगम (टीव्हीके) पक्षाचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले. अनपेक्षितपणे आज जाहीर झालेल्या निवडणुकीच्या निकालात त्याच्या पक्षानं बहुमत विजय मिळवून सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टीनं आगेकूच सुरू केली आहे. या निमित्तानं तामिळनाडूमध्ये कोणते सुपरस्टार हे राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले? त्यांचा आजवरचा काय राजकीय इतिहास राहिला, हे जाणून घेऊ.
"आमचा पक्ष तामिळनाडूमध्ये पूर्ण बहुमतासह सरकार स्थापन करेल", असा विश्वास टीव्हीकेचे राष्ट्रीय प्रवक्त्यानं व्यक्त केला. निवडणुकीतून समोर येत असलेले कल पाहता टीव्हीकेला बहुमत मिळेल, असे चित्र आहे. तामिळनाडूतील एकूण 234 जागांपैकी 118 जागांवर टीव्हीके आघाडीवर आहे. त्यामुळे टीव्हीकेला तामिळनाडूमध्ये बहुमत मिळण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे".
पक्षाची विजयाकडे चालणारा वाटचाल पाहून राज्यभरातील पक्षाचे कार्यकर्ते आणि चाहते हे जल्लोष साजरा करत आहे. टीव्हीकेचे प्रमुख विजय यांचे वडील एस.ए. चंद्रशेखर यांनी सांगितलं की, "एक पिता म्हणून अत्यंत अभिमान वाटत आहे. गेल्या दोन वर्षांत, विजय याला मुख्यमंत्री बनण्याबाबत असलेला आजवरचा आत्मविश्वास खरोखरच कौतुकास्पद राहिला आहे". त्यांनी पुढे सांगितलं की," कोणत्याही राजकीय आघाडीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे त्यानं दाखवलेले धैर्य उल्लेखनीय आहे. पक्षानं केलेली कामगिरी ऐतिहासिक आहे".