रस्त्यावर फिरून पदार्थ विकण्यापासून ते 1.5 कोटींच्या बिझनेसपर्यंत... कर्नाटकातील महिलेचा प्रेरणादायी प्रवास!

बेळगावी येथील 50 वर्षीय उद्योजिका "मीनाक्षी फूड्स" चालवतात, जो पारंपारिक उत्तर कर्नाटक पाककृतींसाठी ओळखला जाणारा एक भरभराटीचा होम फूड बिझनेस आहे.

From Selling Rotti On Streets To Rs 1.5 Crore Enterprise: Belagavi Womans Inspiring Journey
रस्त्यावर फिरून पदार्थ विकण्यापासून ते 1.5 कोटींच्या बिझनेसपर्यंत... कर्नाटकातील महिलेचा प्रेरणादायी प्रवास! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 7:56 PM IST

4 Min Read
बेळगावी (कर्नाटक): कर्नाटकातील बेळगावी येथील एका महिलेनं दृढनिश्चय करत होम फूड बिझनेस सुरू केला. मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी असं या महिलेचं नाव आहे. मीनाक्षी यांच्या पतीचं लग्नाच्या एका वर्षानंतर निधन झालं. यानंतर त्यांनी धैर्य आणि दृढनिश्चयाच्या जोरावर एक लहान होम फूड बिझनेस सुरू केला, जो आता 1.5 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल करणारा आहे, ज्यामुळं अनेक महिलांना रोजगार मिळत आहे.

15 हून अधिक महिलांना रोजगार : बेळगावी येथील 50 वर्षीय उद्योजिका "मीनाक्षी फूड्स" चालवतात, जो पारंपारिक उत्तर कर्नाटक पाककृतींसाठी ओळखला जाणारा एक भरभराटीचा होम फूड बिझनेस आहे. कोणत्याही भांडवलाविना सुरू झालेल्या त्यांच्या प्रवासाने आठ विधवांसह 15 हून अधिक महिलांना रोजगार देखील दिला आहे. मीनाक्षी यांनी हा बिझनेस अगदी साध्या पद्धतीनं सुरू केला. हातात पैसे नसताना, सुरुवातीला त्या ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेत असत आणि त्या पैशातून वस्तू खरेदी करत होत्या. त्यावेळी त्या रोटी, पडू, डोसा, चकली, चुडा आणि चटणी सारखे अन्नपदार्थ बनवत असत.

दरमहा लाखोंचे उत्पन्न : सुरुवातीच्या काळात मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी यांनी डोक्यावर अन्नपदार्थ घेऊन रस्त्यावर फिरून त्यांनी ते विकले. पण हळूहळू त्यांना त्यांच्या कष्टाचे फळ मिळाले. त्यामुळंच आज त्या लग्न, परिषदा, विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभ आणि हिवाळी विधिमंडळ अधिवेशनासारख्या सरकारी कार्यक्रमांसाठी अन्न पुरवतात. त्यांच्या बिझनेस आता बेलागावी शहरात दोन दुकाद्वारे चालतो आणि दरमहा लाखोंचे उत्पन्न मिळते, ज्यामुळं त्या आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर झाल्या आहेत.

कुटुंबीयांचा भक्कम पाठिंबा मिळाला : मीनाक्षी या सावदत्ती तालुक्यातील चचाडी गावच्या रहिवासी आहे. त्यांच्या वडिलांचे नाव संगप्पा अंगडी आणि आईचे नावा सुशीला आहे. तसंच त्यांनी बेळगावी येथील केएलई सोसायटीच्या जीए स्कूलमधून एसएसएलसीपर्यंतचे शिक्षण घेतलं आहे. लग्नापूर्वी त्या घरी बनवलेले थोडेसे पदार्थ विकून उदरनिर्वाह करत होत्या. 2003 मध्ये, वयाच्या 27 व्या वर्षी त्यांचे बेळगावीतील महाद्वार रोड येथील रहिवासी सदानंद मिश्रिकोटी यांच्याशी लग्न केलं. मात्र, लग्नाच्या एका वर्षातच त्यांच्या पतीचं निधन झालं. या घटनेमुळं त्या खूप दुःखी झाल्या होत्या. त्या काळात त्यांना भेटायला आलेल्या कुटुंबातील सदस्यांनी चांगल्या काम करण्यात प्रोत्साहित केलं. त्यांच्या पालकांच्या, भावांच्या आणि वहिनींच्या भक्कम पाठिंब्यानं त्यांनी आपल्या होम फूड बिझनेस पुन्हा सुरू केला.

80 पेक्षा जास्त प्रकारचे पारंपरिक पदार्थ : गेल्या काही वर्षांत मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी यांनी आपल्या मेनूमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. आता त्या 80 पेक्षा जास्त प्रकारचे पारंपरिक पदार्थ बनवतात. यामध्ये ज्वारीची रोटी, असलीची पावडर, तीळ पावडर, शेंगदाण्याची चटणी, गोल चकली, लाल चुडा, कच्चा चुडा, तुकडा चकली, शेव, कोडुबळे, लसूण शेव, सुरुली होलिगे, शेंगदाण्याची होलिगे, करचीकाई, शंकरपाळी, चिवडा यांचा समावेश आहे. याचबरोबर मिठाईच्या श्रेणीमध्ये बेसनाचे लाडू, मूगाचे लाडू, गव्हाचे लाडू, लगडीचे लाडू, मोतीचूरचे लाडू, राजगिरीचे लाडू आणि रवा लाडू यांचा समावेश आहे. याशिवाय आंबा, लिंबू, कच्चा आंबा, कवळी फळे, फणस, कारले आणि मिरचीचे लोणचे असे विविध प्रकारचे लोणचे देखील त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे.

विविध पुरस्काराने सन्मानित : मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी यांना मुंबई, दिल्ली, गोवा, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील प्रदर्शनांमध्ये खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावण्याची संधी मिळाली आहे, जिथं त्यांच्या या पारंपारिक पदार्थांचे कौतुक देखील करण्यात आलं आहे. 2019 मध्ये कर्नाटक सरकारनं मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी यांच्या कामगिरीची दखल घेत, त्यांना प्रतिष्ठित कित्तूर राणी चेन्नम्मा पुरस्काराने सन्मानित केलं आहे. तसंच या कामासाठी अनेक संस्थांनी देखील त्यांना सन्मानितही केलं आहे.

रोजगार आणि सामाजिक प्रभाव : आपल्या या प्रवासाबद्दल बोलताना मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी सांगतात की, एक विधवा म्हणून त्या स्वतः इतर विधवा महिलांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल अधिक संवेदनशील आहे. त्या म्हणाली की, "पती गमावल्याचं दुःख मला समजतं. आपल्या आजूबाजूला असलेल्या अनेक महिला अशाच परिस्थितींना तोंड देत आहेत. मी त्यांना रोजगारासाठी प्रथम प्राधान्य देते." सध्या मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी यांच्यासोबत आठ विधवा महिला काम करतात. त्याव्यतिरिक्त, सात इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिला आणि चार पुरुष हे वर्षभर काम करतात. तर लग्न किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांसारख्या मोठ्या केटरिंग ऑर्डर दरम्यान, त्यांचा हा बिझनेस 40 हून अधिक लोकांना तात्पुरता रोजगार मिळवून देतो.

अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींकडून कौतुक : सणांच्या काळात मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी यांच्या दुकानातील पदार्थांना खूप मागणी असते. फक्त संक्रांतीच्या काळात, त्या अंदाजे 70,000 साजी आणि ज्वारीच्या रोट्या आणि जवळपास चार क्विंटल खास सणाच्या पदार्थांची विक्री करतात. दरवर्षी सरासरी त्या तीन लाख रोट्या विकतात. त्यांच्या उत्तर कर्नाटक शैलीतील जेवणाचे, ज्यामध्ये होलिगे, रोटी आणि भरलेले वांग्याची करी यांचा समावेश आहे. मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी यांच्या कार्याबद्दल अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींकडून कौतुक करण्यात आलं आहे. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा, एच.डी. कुमारस्वामी आणि जगदीश शेट्टर, माजी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन आणि राज्यमंत्री चेलुवरायस्वामी, दिनेश गुंडू राव, मधु बंगारप्पा आणि रामलिंगा रेड्डी यांचा समावेश आहे. बॉलीवूड अभिनेता जॅकी श्रॉफ आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री उमाश्री आणि जयमाला यांनी त्यांच्या जेवणाचा आस्वाद घेतला आहे.

यशात ग्राहकांच्या पाठिंब्याचा मोठा वाटा : मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी सांगतात की, त्यांच्या यशात ग्राहकांच्या पाठिंब्याचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या भावाच्या निधनानंतर, त्यांनी त्यांच्या दोन मुलींना शिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांचं लग्न लावून देण्यासाठी मदत केली आहे. सध्या त्यांच्या कुटुंबाकडे बेळगावीमध्ये दोन घरं आहेत. खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारानंतर, हा बिझनेस कुटुंबाला सुमारे एक लाख रुपयांचे मासिक उत्पन्न देतो. त्या म्हणाल्या की, "सुरुवातीला, आम्ही ग्राहकांकडून स्वयंपाकासाठी आगाऊ पैसे घ्यायचो. आज, आमच्याकडे बिझनेस आरामात चालवण्यासाठी पुरेसे पैसे आहेत. पण पैशापेक्षाही, इतर महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यास मदत केल्याचे समाधान मला सर्वात जास्त आनंद देते."

