मराठमोळे अमेरिकन खासदार श्रीनिवास ठाणेदार यांनी जागवल्या शाळेतल्या आठवणी, बेळगावमध्ये मराठी शाळेत घेतलय शिक्षण
मराठी माध्यमात शिक्षण घेतल्यानं प्रगतीत कोणताही अडथळा आला नाही असं श्रीनिवास ठाणेदार यांनी सांगितलं. त्यांनी भारतीय भाषेसोबतच इंग्रजीमध्येही प्राविण्य मिळवण्यास प्रोत्साहित केलं.
Published : December 29, 2025 at 7:54 PM IST
बेळगाव : छप्पन्न वर्षांपूर्वी, ते बेळगावीतील एका सरकारी शाळेचे विद्यार्थी होते. आज ते अमेरिकेचे काँग्रेस सदस्य आहेत. त्यांच्या शाळेच्या शताब्दी सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे म्हणून त्याच शाळेच्या आवारात ते परतले. त्यांनी शाळेतील आठवणी जागवल्या. सध्या मिशिगनमधील डेट्रॉइट येथून अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य म्हणून कार्यरत असलेले श्रीनिवास ठाणेदार यांनी शहापूर येथील चिंतामणराव सरकारी प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेला भेट दिली, जिथे त्यांनी आपलं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं होतं. ही भेट ठाणेदार यांच्यासाठी एक भावनिक घरवापसी ठरली, कारण ते त्यांच्या माजी शिक्षक, वर्गमित्र आणि शालेय मित्रांना भेटले.
शाळेच्या आवारात, पटांगणावर आणि मैदानावरून फिरताना, त्यांनी आपल्या सुरुवातीच्या दिवसांच्या आठवणींना उजाळा दिला आणि विद्यार्थी व शिक्षकांसोबत आपला जीवनप्रवास शेअर केला. ईटीव्ही भारतशी बोलताना, त्यांनी आपल्या जीवन, संघर्ष आणि यशाबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितलं. बेळगावच्या शहापूर भागात असलेली ही शाळा आपल्या स्थापनेची १०० वर्षे साजरी करत आहे. ठाणेदार हे या संस्थेच्या १९६९ च्या एसएसएलसी तुकडीचे विद्यार्थी आहेत. रविवारी, त्यांनी शताब्दी सोहळ्याच्या समारोप समारंभाला हजेरी लावली. त्यांचं भव्य मिरवणूक, पुष्पवृष्टी, पारंपरिक संगीत आणि औक्षण करुन स्वागत करण्यात आलं. या स्वागताने भारावून गेलेले ठाणेदार, अभय पाटील यांच्यासह इतर माजी विद्यार्थ्यांसोबत पायी मिरवणुकीत सामील झाले.
एक नामांकित शास्त्रज्ञ, लेखक, उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधी असलेल्या ठाणेदार यांची बेळगावातील मुळे जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यांचा जन्म २२ फेब्रुवारी १९५५ रोजी चिकोडी येथे झाला. त्यांचे वडील बेळगाव न्यायालयात काम करत होते आणि त्यांचं कुटुंब शहापूरच्या मीरापूर गल्लीत राहत होतं. ठाणेदार यांनी चिंतामणराव सरकारी शाळेतून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं. बेळगावातून प्री-युनिव्हर्सिटी कोर्स उत्तीर्ण केला आणि जीएसएस कॉलेजमधून बीएस्सी पदवी मिळवली. १९७७ मध्ये, त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून रसायनशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं आणि १९७९ मध्ये अमेरिकेत स्थलांतर केले.
ठाणेदार यांनी १९८२ मध्ये पॉलिमर रसायनशास्त्रात पीएचडी मिळवली आणि १९८२ ते १९८४ दरम्यान मिशिगन विद्यापीठात काम केलं. १९८४ ते १९९० पर्यंत, त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी पेट्रोलाइट कॉर्पोरेशनमध्ये पॉलिमर संश्लेषण रसायनशास्त्रज्ञ आणि प्रकल्प प्रमुख म्हणून काम केलं. आज ते डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य म्हणून आपला दुसरा कार्यकाळ पूर्ण करत आहेत. अमेरिकेत आणि भारतात त्यांची नेहमीच प्रशंसा होत असते. आपल्या शाळेच्या दिवसांची आठवण करून देताना, ठाणेदार म्हणाले की, त्यांच्या शिक्षकांनी दिलेली मूल्ये आणि शिक्षणामुळेच त्यांचं जीवन घडलं. शाळेची प्रगती पाहून त्यांनी आनंद व्यक्त केला आणि सांगितलं की, विद्यार्थ्यांना आता पूर्वीपेक्षा चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. त्यांनी सांगितलं की, ते दरवर्षी बेळगावला भेट देतात आणि शहरात त्यांचे जवळचे नातेवाईक अजूनही आहेत.
वैयक्तिक आठवणी सांगताना ते म्हणाले की, त्यांनी शाळेच्या क्रीडांगणावर खेळांमध्ये सक्रियपणे भाग घेतला होता आणि विद्यार्थीदशेत राज्यस्तरीय विज्ञान प्रयोग स्पर्धेत विजय मिळवला होता, तो क्षण त्यांना आजही आपला सर्वात आवडीचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी आपल्या यशाचं श्रेय शिक्षकांना दिलं, ज्यांनी केवळ शैक्षणिकच नव्हे, तर प्रामाणिकपणा, नैतिकता, पारदर्शकता आणि करुणा यांसारखी मूल्येही शिकवली. त्यांच्या मते, शिक्षकांच्या निस्वार्थ समर्पणाने त्यांच्या यशात मोठी भूमिका बजावली.
भारताच्या प्रगतीबद्दल बोलताना, ठाणेदार म्हणाले की, गेल्या दशकात भारत एक मजबूत राष्ट्र म्हणून उदयास आला आहे आणि जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे. ते म्हणाले की, त्यांना भारताच्या कामगिरीचा अभिमान वाटतो आणि अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य म्हणून ते भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी काम करतील. त्यांनी यावर जोर दिला की, व्यापार आणि कराशी संबंधित समस्यांसारख्या अधूनमधून येणाऱ्या आव्हानांना न जुमानता, लोकशाही राष्ट्रांनी एकत्र पुढे गेलं पाहिजे आणि परस्पर विश्वास कायम ठेवला पाहिजे.
ठाणेदार यांनी भारतात सर्वांगीण शिक्षणाच्या गरजेबद्दलही मत मांडलं. विद्यार्थ्यांच्या गणित आणि विज्ञानातील सामर्थ्याची प्रशंसा करताना ते म्हणाले की, खेळ, सामाजिक उपक्रम आणि आत्मविश्वास वाढवण्यालाही समान महत्त्व दिलं पाहिजे. अशा दृष्टिकोनामुळे देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीला हातभार लागेल, असं ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना, ठाणेदार यांनी आपल्या स्वतःच्या अडचणींबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितलं. ते म्हणाले की, त्यांच्या शाळेच्या दिवसांमध्ये त्यांच्या कुटुंबाला गरिबीचा सामना करावा लागला होता आणि स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी एका दातांच्या दवाखान्यात स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम केलं होतं. अडथळे असूनही, ते आपल्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करून राहिले.
ठाणेदार यांनी सांगितलं की, मराठी माध्यमात शिक्षण घेतल्यानं त्यांच्या प्रगतीत कोणताही अडथळा आला नाही आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषा आणि संस्कृतीला महत्त्व देण्यासोबतच इंग्रजीमध्येही प्राविण्य मिळवण्यास प्रोत्साहित केलं. त्यांनी एक निरीक्षण नोंदवलं की, बेळगाव एक प्रमुख शहर म्हणून विकसित झालं आहे आणि आता राज्याची दुसरी राजधानी म्हणून काम करत आहे, जिथे औद्योगिक आणि रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. त्यांनी तरुणांना परदेशात जाण्याची सक्ती वाटण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर यशस्वी उद्योग उभारण्याचा विचार करण्याचं आवाहन केलं.
ठाणेदार यांच्या जीवन प्रवासानं विद्यार्थी प्रेरित झाले होते. अनेकांनी त्यांच्याशी संवाद साधला, छायाचित्रे काढली आणि त्यांच्या कामगिरीबद्दल कौतुक व्यक्त केलं, तसंच त्यांची कहाणी आपल्याला मोठी स्वप्ने पाहण्याचा आत्मविश्वास देते असं सांगितलं. चिंतामणराव शाळेची स्थापना १९१४ मध्ये सांगली संस्थानाचे शासक चिंतामणराव पटवर्धन आणि राणी सरस्वती देवी पटवर्धन यांनी स्थानिक मुलांना शिक्षण देण्याच्या उद्देशानं केली होती. मुलांच्या आणि मुलींच्या शाळांचा नंतर विस्तार झाला आणि १९२०-२१ मध्ये या संस्थेला हायस्कूलचा दर्जा देण्यात आला. आज येथे कन्नड, मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी माध्यमांमध्ये शिक्षण दिलं जातं, तसंच एक प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजही आहे. शताब्दी सोहळ्यादरम्यान, एका पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं.
चिंतामणराव पटवर्धन यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी महाविद्यालयाच्या आवारात त्यांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला पटवर्धन राजघराण्याचे सदस्य, खासदार जगदीश शेट्टर, महापौर मंगेश पवार, शिक्षक, माजी विद्यार्थी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
