काश्मीर खोऱ्यात जोरदार हिमवृष्टी; गुलमर्ग, सोनमर्ग आणि गुरेझ परिसरावर बर्फाची चादर
श्रीनगरमधील हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मंगळवार दुपारपासून एका सक्रिय पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळं खोऱ्यात हलकी ते मध्यम हिमवृष्टी आणि पाऊस पडत आहे.
Published : October 14, 2026 at 4:34 PM IST
श्रीनगर : रात्रभरात काश्मीर खोऱ्यातील उंच भागांमध्ये जोरदार हिमवृष्टी झाली. यामुळं गुलमर्ग, सोनमर्ग आणि गुरेझसारखे भाग बर्फाने झाकले आहेत. येथील उंच पर्वतरांगा आणि वृक्षांवर बर्फाची चादर तयार झाली आहे. तसंच मैदानी परिसरांमध्ये हलका पाऊस पडला. श्रीनगरमधील हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मंगळवार दुपारपासून एका सक्रिय पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळं खोऱ्यात हलकी ते मध्यम हिमवृष्टी आणि पाऊस पडत आहे.
हिमवृष्टी आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता : हवामानातील बदलामुळं दैनंदिन तापमानात घट झाली आहे, जे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुमारे 31 अंश सेल्सिअस राहिलं आहे. पुढील दोन दिवसांत जम्मू आणि काश्मीरमधील अनेक ठिकाणी पाऊस, हिमवृष्टी आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे, असंही हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान, काश्मीरमध्ये पाऊस आणि हिमवृष्टी झाली, तर जम्मूमध्ये ढगाळ वातावरण असून तापमान घटत आहे. उत्तर काश्मीरमधील बांदीपोरा जिल्ह्यातील गुरेझ खोऱ्यातील तुलैल परिसर आणि राझदान खिंडीत तसंच कुपवाऱ्यातील संहाना खिंडीत मध्यम हिमवृष्टीची नोंद झाली आहे.
16 ऑक्टोबरपासून हवामान सुधारण्याचा अंदाज : हवामानातील बदलामुळं बांदीपोरा-गुरेझ महामार्ग बंद करण्यात आला होता, तर श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय महामार्ग, काश्मीरला पीर पंजाल जिल्ह्यांशी जोडणारा मुघल रस्ता आणि कुपवारा-कर्नाह महामार्ग सुरू होता, असं वाहतूक पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी पुढं सांगितलं की, श्रीनगर-लेह रस्ता रात्रभर बंद होता, पण आज तो पुन्हा सुरू करण्यात आला. हवामान विभागानं 16 ऑक्टोबरपासून हवामान सुधारण्याचा अंदाज वर्तवला असून, काही ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की ,"17 ऑक्टोबर ते 24 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वसाधारणपणे हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे."
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