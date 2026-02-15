फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा भारत दौरा उद्यापासून, 17 तारखेला पंतप्रधान मोदींना भेटतील; असा असेल कार्यक्रम
भारतात एआय शिखर परिषद होणार आहे. त्यासाठी तयारी सुरू आहे. अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
Published : February 15, 2026 at 1:12 PM IST
नवी दिल्ली : फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचा 16 ते 19 फेब्रुवारीदरम्यान चार दिवसीय भारत दौरा होणार असून ते उद्या सोमवारी (16 फेब्रुवारी) मुंबईत पोहोचणार आहेत. तर मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं या दौऱ्याची अधिकृत पुष्टी केली आहे.
बैठकीनंतर दोन्ही नेते नवी दिल्ली इथं होणाऱ्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’मध्ये सहभागी होणार आहेत. मुंबईत दोन्ही देशांदरम्यान विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या होतील आणि त्यानंतर संयुक्त पत्रकार प्रेस स्टेटमेंट जारी केलं जाईल. मुंबईतील ताज हॉटेल इथं इंडिया-फ्रान्स इनोव्हेशन फोरम आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर गेट वे ऑफ इंडिया इथं ‘इंडिया-फ्रान्स ईयर ऑफ इनोव्हेशन 2026’ आणि सांस्कृतिक स्मरणोत्सवाचा कार्यक्रम होणार आहे.
मॅक्रॉन यांचा हा चौथा भारत दौरा : राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत फ्रान्सच्या फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मॅक्रॉनदेखील भारत दौर्यावर येणार आहेत. ‘ईयर ऑफ इनोव्हेशन 2026’ या उपक्रमांतर्गत नवकल्पना, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि लोकांमधील परस्पर सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या निमंत्रणावरून होणारा मॅक्रॉन यांचा हा चौथा भारत दौरा असून, भारत-फ्रान्स सामरिक भागीदारी अधिक दृढ होत असल्याचं यावरून स्पष्ट होतं. विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि नव्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांचा भर असेल.
भारतामधील फ्रेंच दूतावासानं सोशल मीडियावर माहिती देताना सांगितलं की, हा दौरा द्विपक्षीय संबंधांना नवं बळ देणारा ठरेल. 2018 मधील मॅक्रॉन यांच्या पहिल्या भारत दौऱ्यानं भारत-फ्रान्स संबंधांना नवे आयाम मिळाले होते. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, 16 ते 20 फेब्रुवारीदरम्यान होणारा एआय समिट ‘लोक, पृथ्वी आणि प्रगती’ या तीन प्रमुख सूत्रांवर आधारित असेल.
बांगलादेशातून शपथविधी सोहळ्याचं निमंत्रण : दरम्यान, शेजारील बांगलादेशमध्ये 17 फेब्रुवारी रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी सोहळा पार पडणार असून भारतासह सुमारे 13 देशांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. मात्र, मॅक्रॉन यांच्या भारत दौऱ्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांचा बांग्लादेश दौरा होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. त्यांच्या ऐवजी वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतात. यासंदर्भात अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. दरम्यान, बांग्लादेशातील 2026 संसदीय निवडणुकीत बीएनपीच्या विजयाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी तारिक रहमान यांचं दूरध्वनीवरून अभिनंदन केलं होतं.
