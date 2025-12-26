दुचाकी आणि टिप्परच्या धडकेत चार तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू, चारही मृत एकाच गावाचे रहिवासी
कर्नाटकातील चिक्कबल्लापूरजवळ दुचाकी आणि टिप्परच्या धडकेत चार तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. चारही मृत एकाच गावचे होते. संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.
Published : December 26, 2025 at 1:05 PM IST
चिक्कबल्लापुर (कर्नाटक) : कर्नाटकातील चिक्कबल्लापुर इथं दुचाकी आणि टिपर लॉरीच्या धडकेत 4 जणांचा करुण मृत्यू झाला आहे. अपघातातील सर्व मृत एकाच गावातील रहिवासी होते. एवढेच नव्हे तर त्यातील दोघेजणं सख्खे भाऊ होते. या चार जणांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. गावात नातेवाईक आणि गावकऱ्यांची गर्दी झाली आहे. लोक शोकाकुल कुटुंबीयांना धीर देत आहेत.
गुरुवारी रात्री झाला अपघता : गुरुवारी (25 डिसेंबर) रात्री चिक्कबल्लापूर तालुक्यातील अज्जावरा गेटजवळ ही घटना घडली. या अपघातात नरसिंहमूर्ती (२७), नंदीश (२५), अरुण (१८) आणि मनोज (१९) यांचा जागीच मृत्यू झाला. मृत तरुण अज्जावरा गावातील रहिवासी होते. नरसिंहमूर्ती आणि नंदीश हे भाऊ होते. चिक्कबल्लापूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपास केला. ते अपघाताचे कारण काय होतं? याचा तपास करत आहेत.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक कुशाल चौक्सी यांनी घटनास्थळी जाऊन तपासणी केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की मृत तरुण एकाच गावातील होते. एसपींनी स्पष्ट केले की हे चारही तरुण एकाच दुचाकीवरून चिकबल्लापूरहून अज्जावरा गावाकडे जात होते. शिदलाघट्टाहून चिकबल्लापूरकडे एक टिपर ट्रक येत होता. दुचाकी आणि टिपरची टक्कर झाली. या अपघातात चारही दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला.
एसपींनी सांगितलं की, "मिळालेल्या माहितीनुसार रस्त्यावर उजवीकडे वळत असताना दुचाकीची टिप्पर ट्रकला धडक झाली. टिप्पर चालकाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. हे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होते आणि दोषीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल".
- चित्रदुर्ग येथेही गुरुवारी बस आणि टिप्परचा अपघात
कर्नाटकातील चित्रदुर्गात गुरुवारी (25 डिसेंबर) देखील पहाटे 3 वाजता एक भीषण रस्ते अपघात झाला. या अपघातात 9 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. एका टिप्परची एका खासगी ट्रॅव्हल बसशी जोरदार टक्कर झाली, धडकेनंतर बस आणि लॉरी या दोन्ही वाहनांना आग लागली. या अपघातात बस पूर्णपणे जळून खाक झाली.
ही बस बंगळुरूहून शिवमोग्गा मार्गे गोकर्णला जात होती. हिरीयुर गोरलाट्टू क्रॉसजवळील जावंगोंडानहल्ली येथे हा अपघात झाला. लॉरीची धडक बसल्यानंतर अचानक बसमधून आगीच्या ज्वाळा निघाल्या. या अपघातात लॉरी चालकासह किमान 9 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचून त्यांनी बचाव कार्य सुरू केलं. अपघातावेळी वाहनामध्ये 30 प्रवासी होते, अशी माहितीही समोर आली आहे.
हेही वाचा