छत्तीसगडमधील पॉवर प्लांटमध्ये मोठी दुर्घटना; चार कामगारांचा मृत्यू, 15 जण जखमी
ही घटना सिंहितराई येथील वेदांता पॉवर प्लांटच्या दाभ्रा परिसरात घडली.
Published : April 14, 2026 at 6:47 PM IST
सक्ती : छत्तीसगडच्या सक्ती जिल्ह्यातील वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये मंगळवारी एक मोठी दुर्घटना घडली. वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये बॉयलरचा स्फोट झाला. या स्फोटात चार कामगारांचा मृत्यू झाला असून 15 जण जखमी झाले आहेत. जखमी झालेल्या कामगारांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
ही घटना सिंहितराई येथील वेदांता पॉवर प्लांटच्या दाभ्रा परिसरात घडली. वेदांता लिमिटेडच्या पॉवर प्लांटमधील स्फोटामुळं कामगारांमध्ये घबराट पसरली. सर्व कामगार बाहेर धावले. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, अग्निशमन दल आणि प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू आहे. जखमी कामगारांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. त्यांना सक्ती जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार दुपारी सिंहितराई गावातील वेदांता लिमिटेडच्या पॉवर प्लांटमध्ये बॉयलर ट्यूबचा स्फोट झाला, अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं दिली. सक्ती जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकूर म्हणाले, "चार कामगारांचा मृत्यू झाला असून 15 जण जखमी झाले आहेत." दरम्यान, वेदांता लिमिटेडच्या पॉवर प्लांटमधील बॉयलर स्फोटाचं कारण अद्याप समजू शकलं नाही. तपासानंतर स्फोटाचं कारण समजू शकेल.
छत्तीसगडमध्ये याआधी झालेल्या दुर्घटना
- 7 एप्रिल 2026 : भिलाई स्टील प्लांटच्या पॉवर प्लांटमध्ये भीषण आग लागली होती, ज्यात पाचपेक्षा जास्त लोक जखमी झाले होते. त्यावेली टर्बाइनमध्ये स्फोट झाला होता.
- 22 जानेवारी 2026 : छत्तीसगडमधील बलौदाबाजार येथील स्टील प्लांटमध्ये मोठा अपघात झाला, ज्यात सहा कामगारांचा मृत्यू झाला होता.
- 20 जानेवारी 2013 : वेदांताच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भारत अॅल्युमिनियम कंपनीच्या (बाल्को) फाउंड्री शॉपमधील चिमणीचा एक भाग कोसळला होता. या अपघातातून लोक थोडक्यात बचावले होते. यात कोणीही जखमी झालं नाही.
- कोरबा चिमणी दुर्घटना : 23 सप्टेंबर 2009 रोजी छत्तीसगडमधील कोरबा येथील भारत अॅल्युमिनियम कंपनीच्या (बाल्को) वीज प्रकल्पात बांधकाम सुरू असलेली एक चिमणी कोसळली, ज्यात 45 लोकांचा मृत्यू झाला होता. परिसरात सतत पाऊस आणि वीज पडल्यामुळं 240 मीटर उंच असलेली ही चिमणी कोसळली होती.
