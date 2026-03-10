सफाईसाठी टाकीत उतरलेल्या चार कामगारांचा गुदमरुन मृत्यू : पोलिसांनी ठोकल्या ठेकेदाराला बेड्या
सापसफाईसाठी टँकमध्ये उतरलेल्या चार कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात आली आहे.
Published : March 10, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 10:46 PM IST
सूरत : टाकी साफ करण्यासाठी उतरलेल्या चार सफाई कामगारांचा टाकीत गुदमरुन मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना सूरतच्या पांडेसरा जीआयडीसीमध्ये घडली आहे. सुरक्षा उपकरणांशिवाय पांडेसरा जीआयडीसीमधील पारस मिलमधील टाकीत उतरल्यानं या चार कामगारांचा मृत्यू झाला.सोनू कुमार कमलेश पासवान, दीपू कुमार उर्फ अंकित रवींद्र पासवान, संदीप कुमार संतोषभाई पासवान, मलेंद्र पासवान अशी मृतांची नावं आहेत. या अपघातानंतर पोलिसांनी मुख्य कंत्राटदाराला अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
"ठेकेदार विनोद गुप्ता याला अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आलं आहे. गिरणी व्यवस्थापनाचे आणखी कोणते अधिकारी यात सहभागी आहेत हे शोधण्यासाठी पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणालाही सोडलं जाणार नाही." जे आरचौधरी, पोलीस निरीक्षक पांडेसरा पोलीस स्टेशन
टाकीत गुदमरुन चार जणांचा मृत्यू : घटनास्थळावरुन मिळालेल्या माहितीनुसार, सूरतच्या पांडेसरामधील जीआयडीसी परिसरातील पारस मिलमध्ये गुदमरून चार जणांचा मृत्यू झाला. पारस मिलच्या भूमिगत टाकीमध्ये साफसफाई करण्यासाठी एक कामगार आत गेला. मात्र ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे तो लगेचच बेशुद्ध पडला. त्या कामगाराला वाचवण्यासाठी एकामागून एक आणखी तीन जण टाकीत उतरले. मात्र, टाकीतील विषारी वायूमुळे चौघंही अडकले. मिल कर्मचाऱ्यांनी त्यांना तत्काळ बाहेर काढून उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात नेलं. मात्र, उपचारापूर्वीच चारही तरुणांचा मृत्यू झाला.
प्रशासनाकडून कडक कारवाई : याप्रकरणी पोलीस तपासात कंत्राटदार विनोद गुप्ता यानं कामगारांना टाकीत पाठवण्यापूर्वी कोणतेही गॅस मास्क, सेफ्टी बेल्ट किंवा व्हेंटिलेशन दिले नव्हते, असं आढळून आलं. सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन करून आणि आर्थिक फायद्यासाठी घेतलेल्या या धोकादायक निर्णयामुळे चार जणांची कुटुंबं उघड्यावर पडली आहेत. या घटनेमुळे कामगार वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप निर्माण झाला आहे.
