छत्तीसगडमधील कांकेरमध्ये 4 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण; 23 लाखांचं होतं बक्षीस!
आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये उत्तर बस्तर विभाग, डीके टेक्निकल टीम आणि गडचिरोली विभागातील नक्षलवाद्यांचा समावेश आहेत.
Published : December 10, 2025 at 6:00 PM IST
कांकेर : छत्तीसगडमध्ये गेल्या काही दिवसांत अनेक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. अशातच आज (10 बुधवार) 23 लाख रुपयांचं बक्षीस असलेल्या चार नक्षलवाद्यांनी कांकेर पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं. आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये उत्तर बस्तर विभाग, डीके टेक्निकल टीम आणि गडचिरोली विभागातील नक्षलवाद्यांचा समावेश आहेत. यामध्ये दोन महिला आणि दोन पुरुष नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे.
प्रत्येक सदस्याला 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत : "मुख्य प्रवाहात परतलेल्या प्रमुख नक्षलवाद्यांनी भारतीय संविधानावर विश्वास व्यक्त केला आहे. तसंच त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेत सन्माननीय आणि सुरक्षित जीवन जगण्याचा संकल्प केला आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून मुख्य प्रवाहात आलेल्या प्रत्येक सदस्याला 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे," असं कांकेरचे पोलीस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला यांनी सांगितलं.
'पूना मारगेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन' मोहीम : याचबरोबर, "छत्तीसगड सरकारच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणामुळं प्रेरित होऊन आणि 'पूना मारगेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन' मोहिमेअंतर्गत चार नक्षलवाद्यांनी कांकेर पोलीस आणि बीएसएफसमोर आत्मसमर्पण केलं. या चौघांवर एकूण 23 लाख रुपयांचं बक्षीस ठेवण्यात आलं होतं. तसंच मदनवाडा घटनेत यामधील एका महिला नक्षलवाद्याचा सहभाग होता," असं कांकेरचे पोलीस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला यांनी सांगितलं. दरम्यान, 12 जुलै 2009 रोजी मदनवाडा इथं झालेल्या एका मोठ्या नक्षलवादी घटनेत तत्कालीन पोलीस अधीक्षक विनोद चौबे यांच्यासह 29 जवान हुतात्मा झाले होते.
'या' नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण
- कंपनी क्रमांक 10 ची सदस्या काजल उर्फ रजिता वेदवा हिच्या डोक्यावर 8 लाख रुपयांचं बक्षीस होतं. ती 2021 मध्ये संघटनेत सामील झाली होती. नोव्हेंबर 2024 मध्ये मुसाफारसी गावात पोलीस-नक्षलवादी यांच्यात चकमक झाली होती, ज्यामध्ये रजिता वेदवाचा सहभाग होता.
- उत्तर बस्तर विभागाच्या टेक्निकल टीममधील सदस्या मंजुळा उर्फ लक्ष्मी पोटाई हिच्यावर 5 लाख रुपयांचं बक्षीस होतं. ती 2005 पासून नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय होती. 2006 ते 2025 या काळात ती 16 हून अधिक नक्षलवादी घटनांमध्ये सहभागी होती.
- डीके टेक्निकल प्लाटून क्रमांक 50 चा सदस्य पीपीसीएम विलास उर्फ धौतू उसेंडी याच्यावर 5 लाख रुपयांचं बक्षीस होतं. तो 1995 मध्ये नक्षलवादी चळवळीत सामील झाला.
- बडगाव एलओएसचे डेप्युटी कमांडर एसीएम रामसाई उर्फ लखन मरापी याच्यावर याच्यावर 5 लाख रुपयांचं बक्षीस होतं. तो 2004 ते 2025 या काळात 42 हून अधिक नक्षलवादी घटनांमध्ये सहभागी होता.
अजूनही काही नक्षलवादी जंगलात सक्रिय : कांकेरच्या जंगलात अजूनही 20 ते 25 नक्षलवादी सक्रिय असल्याचं कांकेरचे पोलीस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी नक्षलवाद्यांना निर्धारित वेळेत आत्मसमर्पण करण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, छत्तीसगड सरकारचं पुनर्वसन धोरण नक्षलवाद्यांना आकर्षित करत असल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तसंच भ्रामक आणि हिंसक विचारसरणी सोडून निर्भयपणे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतण्याचे आवाहन पोलिसांनी नक्षलवाद्यांना केलं आहे.
