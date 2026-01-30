ETV Bharat / bharat

नक्षलवादाला मोठा धक्का, सुकमामध्ये चार नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, महिलांचाही समावेश

किस्ताराम एरिया कमिटीमध्ये सक्रिय असलेल्या आणि 8 लाख रुपयांचे बक्षीस असलेल्या चार नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे.

Four Naxalites, including two women, carrying rewards of Rs 8 lakh
सुकमामध्ये चार नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, महिलांचाही समावेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 30, 2026 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा : किस्ताराम एरिया कमिटीमध्ये सक्रिय असलेल्या आणि 8 लाख रुपयांचे बक्षीस असलेल्या चार नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. यामध्ये दोन महिला नक्षलवाद्यांचा समावेश आहे. या चौघांनी स्वयंचलित शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केलं आहे. तसंच हे आठ गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपी आहेत. त्यांनी एसएलआर, आयएनएसएएस, .315, .315 रायफल आणि काडतुसांसह आत्मसमर्पण केलं आहे. आत्मसमर्पण केलेले नक्षलवादी गोल्लापल्ली एलओएस कमांडर, एसीएम आणि पक्षाचे सदस्य आहेत.

मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय : एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, दक्षिण बस्तर विभागांतर्गत कोंटा किस्ताराम एरिया कमिटीमध्ये सक्रिय असलेले नक्षलवादी "पूना मारगेम - पुनर्वसनाद्वारे पुनरुज्जीवन" या अभियानाद्वारे प्रेरित होऊन स्वयंचलित शस्त्रे आणि दारूगोळ्यासह आत्मसमर्पण केलं. छत्तीसगड सरकारच्या आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरणांतर्गत मुख्य प्रवाहात परतण्याचा निर्णय घेत नक्षलवाद्यांनी बस्तर रेंजचे महानिरीक्षक पी. सुंदरराज आणि सुकमाचे पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केलं. तसंच किस्ताराम आणि गोल्लापल्ली भागात नव्यानं स्थापन झालेल्या सुरक्षा छावण्या, वाढलेले थेट रस्ते संपर्क आणि सतत प्रभावी नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये यश, यामुळं नक्षलवाद्यांच्या कारवाया मर्यादित झाल्या आहेत, असंही पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

सुकमामध्ये चार नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, महिलांचाही समावेश (ETV Bharat)

"आम्ही इतर नक्षलवाद्यांना देखील हिंसाचाराचा मार्ग सोडून लवकरात लवकर आत्मसमर्पण करण्याचे आणि सरकारच्या पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेऊन आपलं जीवन नव्यानं सुरू करण्याचे आवाहन करत आहेत." - किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

"नक्षलवादी संघटना आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. हिंसाचार फक्त विनाशाकडे नेतो, तर 'पूना मारगेम' अभियान तुमच्यासाठी विकास आणि प्रतिष्ठेचे दरवाजे उघडत आहे. मी इतर नक्षलवाद्यांना शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचे आणि सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाचा फायदा घेण्याचं आवाहन करतो. तुमच्या सुरक्षित भविष्याची आणि विकासाची जबाबदारी आमची आहे. हिंसाचार सोडून द्या, शांतता निवडा." - सुंदरराज पी, आयजी, बस्तर रेंज

आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना मिळतील पुनर्वसनाचे फायदे : सर्व आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना सरकारी धोरणानुसार पुनर्वसन, आर्थिक मदत आणि इतर फायदे दिले जातील, जेणेकरून ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकतील आणि सन्मानानं व शांततापूर्ण जीवन जगू शकतील.

आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांची नावं आणि शस्त्रे/काडतुसे जमा

1. एसीएम सोधी जोगा

रहिवासी : सिंघनामदागु, पोलीस स्टेशन किस्ताराम, जिल्हा सुकमा

रँक/पद : गोलापल्ली एलओएस कमांडर (कोंटा-किस्ताराम एरिया कमिटी)

बक्षीस रक्कम : 5 लाख रुपये

शस्त्र जमा : 1 एसएलआर रायफल

काडतुसे : 10 राउंड

2. डाबर गंगा उर्फ ​​मडकम गंगा, गोलापल्ली एलओएस सदस्य

रहिवासी : सिंगाराम, गोलापल्ली

रँक/पद : पार्टी सदस्य

बक्षीस रक्कम : 1 लाख रुपये

जमा केलेले शस्त्र: 1 आयएनएसएएस रायफल

काडतुसे : 8 राउंड

3. सोधी राजे गोलापल्ली एलओएस सदस्य

रहिवासी : अंतापड, चिंतागुफा पोलीस स्टेशन, सुकमा जिल्हा.

रँक/पद : पार्टी सदस्य

बक्षीस रक्कम : 1 लाख रुपये

शस्त्र जमा: .315 रायफल

काडतुसे : 05 राउंड

4. माडवी बुधरी गोलापल्ली एलओएस सदस्य

रहिवासी : सिंघनमडगु, पोलीस स्टेशन किस्ताराम, जिल्हा सुकमा

रँक/पद: पार्टी सदस्य

बक्षीस रक्कम : 1 लाख रुपये

शस्त्र जमा: .315 बोअर रायफल

काडतुसे : 5 राउंड

TAGGED:

सुकमा
नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण
नक्षलवादाला मोठा धक्का
छत्तीसगड
SURRENDER IN SUKMA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.