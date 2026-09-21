बंगळुरूमध्ये सशस्त्र टोळक्याचा लोकांवर जीवघेणा हल्ला; चार जण जखमी
ही घटना रविवारी रात्री साडे-नऊच्या सुमारास घडली. दरम्यान, या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळं लोकांमध्ये घबराट आणि दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
Published : September 21, 2026 at 3:52 PM IST
बंगळुरू : कर्नाटकच्या बंगळुरूमध्ये सशस्त्र आणि मुखवटाधारी एका टोळक्यानं रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या लोकांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात चार जण जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना उपचारासाठी स्थानिक खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. ही घटना रविवारी रात्री साडे-नऊच्या सुमारास घडली. दरम्यान, या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळं लोकांमध्ये घबराट आणि दहशतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
लोकांवर धारदार चाकूनं हल्ला : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री सुमारे साडेनऊ वाजता, बाईकवरून आलेल्या सहा ते सात मुखवटाधारी गुन्हेगारांची एक टोळी उत्तरहळ्ळी मेन रोड आणि अरहळ्ळी गेटजवळ आली. त्यांनी रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या लोकांवर धारदार शस्त्रं आणि चाकूनं हल्ला केला आणि त्यानंतर त्यांनी तेथून पळ काढला. दरम्यान, धारदार शस्त्रं घेऊन आलेल्या या टोळीनं सर्वात आधी उत्तरहळ्ळीत रस्त्याच्या कडेला आपल्या मित्रांशी बोलत उभ्या असलेल्या किरण नावाच्या व्यक्तीवर हल्ला केला. त्यानंतर त्यांनी अरहळ्ळी कमानीजवळ एका दुकानासमोर मासे खात असलेल्या इतर अनेक लोकांवर हल्ला केला. हल्ला झालेल्यांची ओळख रवी, राजू आणि दुकान मालक बालसुब्रमण्यम अशी पटली आहे.
पोलिसांकडून तपास सुरू : दरम्यान, सुब्रमण्यपुरा पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास केला. प्राथमिक तपासानुसार, हा नागरिकांवर शस्त्रांनी केलेला अचानक आणि विनाकारण हल्ला होता. पोलिसांनी सांगितलं की, चार संशयितांबाबत महत्त्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत. त्यांना लवकरच ताब्यात घेऊन चौकशी केली जाईल. बंगळुरू दक्षिण-पश्चिम विभागाच्या डीसीपी डॉ. एस. के. सौम्यलता यांनी सांगितलं की, "संशयितांना लवकरात लवकर पकडण्यासाठी सुब्रमण्यपुरा पोलिसांच्या नेतृत्वाखाली तीन विशेष पथकं तयार करण्यात आली आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. तसंच या अचानक झालेल्या हल्ल्यामागचा उद्देश शोधला जात असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे हल्लेखोरांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत."
हेही वाचा :
- केरळमध्ये मुसळधार पावसामुळे अचानक पूर आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना; 6 जणांचा मृत्यू
- बड्या निवृत्त अधिकाऱ्याची डिजीटल अरेस्ट करून 2 कोटींची फसवणूक; महाराष्ट्रातील तीन सायबर ठगांना राजस्थान पोलिसांनी केली अटक
- बंगालमध्ये माओवादी दाम्पत्याला अटक! 1 कोटीचे बक्षीस असलेल्या माओवाद्याच्या अटकेनंतर STF ला मोठं यश