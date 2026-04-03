विषारी दारूमुळं 5 जणांनी गमावला जीव, बिहारमधील धक्कादायक घटना
ही घटना बुधवारी मोतीहारी जिल्ह्यातील रघुनाथपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालगंगा गावात घडली.
Published : April 3, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 8:00 PM IST
मोतिहारी : बिहारच्या पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील मोतिहारीमध्ये विषारी दारू प्यायल्यामुळं आतापर्यंत 5 जणांचा मृत्यू झाला. तर इतर सहा जण आजारी पडले आहेत. याशिवाय, अनेकांनी आपली दृष्टी गमावली आहे. दरम्यान, हे सर्व मृत्यू दारूच्या विषबाधेमुळं झाल्याचं मोतिहारी सदरचे एसडीपीओ दिलीप कुमार यांनी सांगितलं आहे.
मृतांची संख्या 5 वर पोहोचली : सर्व मृतांची ओळख पटली असून, त्यात तुर्कौलिया येथील पुलवा घाटचे रहिवासी चंदू (32), तुर्कौलिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील प्रमोद यादव (32), परिक्षण माझी (55) आणि हिरालाल महातो यांचा समावेश आहे. प्रमोद यादव यांचा भाऊ विनोद यादव यानं सांगितलं की, "भावानं गावातील नागा राय यांच्याकडून दारू खरेदी केली होती."
दारूमुळं झालेल्या मृत्यूंची एसडीपीओंकडून पुष्टी: दरम्यान, मोतीहारी सदरचे एसडीपीओ दिलीप कुमार यांनी सांगितलं की, "चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. एका मृतदेहावर कुटुंबीयांनी आधीच अंत्यसंस्कार केले होते. प्रमोद यादव यांचा मृतदेह शवविच्छेदनानंतर कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे, तर इतर दोघांचे शवविच्छेदन सुरू आहे."
तपासासाठी एसआयटी स्थापन : एसडीपीओंनी सांगितलं की, "प्रमोद यादव यांच्या कुटुंबीयांकडून एक अर्ज प्राप्त झाला होता, ज्याच्या आधारे हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच कुटुंबीयांनी दिलेल्या नावांच्या आधारे आतापर्यंत 12 ते 15 जणांना अटक करण्यात आली आहे. परसौनाचे चौकीदार भरत राय यांना निलंबित करण्यात आलं असून, एसडीपीओंच्या नेतृत्वाखाली एक एसआयटी पथक स्थापन करण्यात आलं आहे."
अर्धनिर्मित शराब पास का विनिष्टीकरण किया गया..
.
.@bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HainTaiyarHum #bihar #champaran #Motihari pic.twitter.com/HqU6ZI7gO4
सहा जण रुग्णालयात दाखल, अनेकांना दिला डिस्चार्ज: एसडीपीओ दिलीप कुमार यांनी पुढं सांगितलं की, "सध्या सहा जणांवर मोतिहारी येथील मदन राज रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तिघांना मुझफ्फरपूरला पाठवण्यात आलं आहे. एकाला मोतिहारी येथील राजेंद्र यादव सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, सात जणांना उपचारानंतर रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आलं आहे."
"प्राथमिक दृष्ट्या, सर्व लोकांनी विषारी दारू प्यायली होती. पुरवठा साखळीचा माग काढण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडून माल खरेदी करण्यात आला होता, त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तपासात आणखी बऱ्याच लोकांची नावं समोर येऊ शकतात." - दिलीप कुमार, एसडीपीओ सदर
बालगंगा गावात लोकांनी दारू समजून स्पिरिट प्यायलं : ही घटना बुधवारी मोतीहारी जिल्ह्यातील रघुनाथपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालगंगा गावात घडली. जेव्हा अनेक लोकांनी सामान्य दारू समजून स्पिरिट प्यायलं. यानंतर रात्री उशिरा अनेक लोकांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागलं. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल केलं.
विषारी दारूचा संशय : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुर्कौलिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जयसिंगपूर पंचायतीच्या पुलवा घाट येथील रहिवासी चंदू यांचा गुरुवारी सकाळी संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबीयांनी कोणालाही न कळवता अंत्यसंस्कार केले. ज्यामुळं सुरुवातीला हे प्रकरण दडपून ठेवण्यात आलं होतं.
लोहा ठाकूर यांची प्रकृती खालावल्यानं उडाली खळबळ : रघुनाथपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बालगंगा इथं राहणारे लोहा ठाकूर यांची प्रकृती बिघडल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आलं. त्यांची दृष्टी कमी होऊ लागली आणि ते बेशुद्ध पडले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना उपचारासाठी मदन राज नर्सिंग होममध्ये नेलं, जिथं डॉक्टरांनी त्यांनी विषारी दारू प्यायल्याची पुष्टी केली. लोहा ठाकूर यांना तात्काळ मोतिहारी सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तर दुसरीकडे लड्डू शाह यांचीही दृष्टी गेल्याचं वृत्त आहे.
"मला वाटलं ही साधी दारू आहे, पण ते स्पिरिट होतं...": बालगंगा गावातील रहिवासी लोह ठाकूर म्हणाले की, "जेवणानंतर मी रघुनाथपूरला गेलो आणि तिथं स्पिरिट प्यायलो. पण ते पाहिल्यावर मला वाटलं की, ही साधी दारू आहे, मात्र ते स्पिरिट होतं. मला मळमळ आणि अशक्तपणा जाणवत आहे."
दारू व्यापाऱ्यांवर कारवाई : घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासनानं तातडीनं कारवाई सुरू केली. रघुनाथपूर आणि तुर्कौलिया पोलीस ठाण्यांतील पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. दारू पिण्यात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींचा शोध सुरू करण्यात आला आणि सहा संशयित दारू तस्करांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. दरम्यान, तुर्कौलिया पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील शंकर सरैया पंचायतीच्या परसौना गावातील रहिवासी असलेले आणि आधीच आजारी असलेले प्रमोद यादव यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
काहींची प्रकृती चिंताजनक : विषारी दारूमुळं बाधित झालेल्या इतरांमध्ये लोहा ठाकूर, लड्डू साह, राहुल कुमार, रावण यादव उर्फ रवींद्र यादव, दिनेश यादव, उमेश राम आणि संपत साह यांचा समावेश आहे. त्यांच्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे.
अनेकांची दृष्टी गेली : दरम्यान, गावातील लोहा ठाकूर यांच्यासह अनेक जणांची दृष्टी गेल्याचं सांगण्यात येत आहे, तर इतरांना उलट्या, डोकेदुखी आणि चक्कर येण्याचा त्रास होत आहे. डॉक्टरांच्या मते, विषारी दारूमध्ये मिथेनॉलसारखे हानिकारक पदार्थ असल्यामुळं ही स्थिती निर्माण झाली आहे. सर्व बाधितांवर मोतिहारी सदर रुग्णालय, मुझफ्फरपूर एम्स आणि खाजगी नर्सिंग होममध्ये उपचार सुरू आहेत.
नेपाळमधून दारूची तस्करी करण्यात आली - पोलीस अधिक्षक : दरम्यान, हे प्रकरण गांभीर्यानं घेत पोलीस अधिक्षक स्वर्ण प्रभात यांनी विशेष पथकं तयार केली आहेत. त्यांनी सांगितलं की, "सहा संशयित तस्करांना ताब्यात घेण्यात आलं असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. हे तस्कर बालगंगा, परसौना आणि पुलवा घाट परिसरात सक्रिय होते. पोलिसांना खबऱ्यांकडून माहिती मिळाली होती की, नेपाळ सीमेवरून विषारी दारूची तस्करी करण्यात आली होती."
"छाप्यांदरम्यान अनेक अवैध दारूच्या अड्ड्यांवर धाडी टाकण्यात आल्या, परंतु अद्याप दारूचा कोणताही मोठा साठा जप्त करण्यात आलेला नाही. आम्ही संपूर्ण दारू माफिया नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही." - स्वर्ण प्रभात, पोलीस अधिक्षक, मोतिहारी
पाच वर्षांपूर्वी विषारी दारूमुळं 42 लोकांचा मृत्यू झाला होता : 2023 मध्ये मोतिहारी जिल्ह्यात विषारी दारूच्या एका प्रकरणामध्ये जवळपास 42 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी बालगंगा आणि तुर्कौलिया भागांना सर्वाधिक फटका बसला होता. पीडितांची कुटुंबे आजही न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत. त्या घटनेच्या आठवणी अजूनही ताज्या असून, तशीच एक भीषण परिस्थिती पुन्हा निर्माण होत असल्याचं दिसत आहे.
