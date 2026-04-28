ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेशमध्ये भीषण रस्ते अपघात, 4 जणांचा मृत्यू, 2 जण गंभीर जखमी

Four Dead, 2 Injured After Speeding Car Ploughs Into Pedestrians, Rams Parked Lorry In Andhra Pradesh
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 28, 2026 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

विजयनगरम : आंध्र प्रदेशातील विजयनगरम जिल्ह्यातील पुसापतिरेगा मंडळात पेरापुरमजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर काल (27 एप्रिल) रात्री एक भीषण रस्ते अपघात झाला. या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हा अपघात कारच्या अति वेगामुळं झाला. कारमध्ये व्यवसायाने कंत्राटदार असलेले मित्र श्रीकाकुलमहून विशाखापट्टणमला जात होते. या भीषण अपघातात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एका व्यक्तीचा विजयनगरम येथील सरकारी रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात कारचे मोठे नुकसान झाले आहे.

दोन प्रवासी आणि दोन पादचारी ठार : पेरापुरमजवळ एका भरधाव वेगातील कारनं दोन पादचाऱ्यांना धडक दिली. ते एका स्थानिक दुकानातून चहा पिऊन रस्त्यावर आले. त्यावेळी या भरधाव वेगातील कारनं त्यांना धडक दिली. त्यानंतर चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि थोड्या अंतरावर ती कार रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एका ट्रकच्या मागच्या भागाला धडकली. या अपघातात कारमधील दोन प्रवासी आणि दोन पादचारी ठार झाले. गंभीर जखमी झालेल्या दोन व्यक्तींपैकी एकाचा विजयनगरम येथील सरकारी रुग्णालयात नेत असताना वाटेत मृत्यू झाला. यामध्ये कार चालकाचाही समावेश आहे. तर सध्या गंभीर जखमी अवस्थेत उपचार घेत असलेली व्यक्ती बोब्बिली येथील रहिवासी असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

अपघात कारच्या अति वेगामुळं झाला : पोलिसांनी सांगितलं की, अपघातस्थळी मृत झालेल्यांपैकी एक विशाखापट्टणम येथील सिंचन कंत्राटदार श्रीनिवास होते. तसंच त्या कारमध्ये अमरावती येथील एका न्यायाधीशांचे नातेवाईक प्रवास करत होते, असंही सांगितलं जातं. दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच, जिल्हा पोलीस अधीक्षक ए. आर. दामोदर घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पोलीस महानिरीक्षक रामकृष्ण आणि उपनिरीक्षक दुर्गा प्रसाद यांच्याशी चर्चा केली. तसंच अति वेगामुळे हा अपघात झाल्याचं पोलीस अधीक्षक ए. आर. दामोदर यांनी सांगितलं.

मृतांची ओळख पटली : विशाखापट्टणम येथील सिंचन कंत्राटदार श्रीनिवास राव, बोबिली येथील के. सिंहाचलम आणि श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील कोट्टायम मंडळातील गंगुपेटा येथील सामंतुला रमेश आणि रामू अशी मृतांची नावं असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. मृत्यू झालेल्या बहिणीचे पैसे मिळेना; पुराव्याकरिता भावानं पुरलेला मृतदेह काढून बँकेत आणला!
  2. बंगाल विधानसभा निवडणूक फेज 2: प्रचारतोफा थंडावल्या, तगडा बंदोबस्त तैनात
  3. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात मुक्त व्यापार करार! निर्यातदारांना मोठा दिलासा

TAGGED:

आंध्र प्रदेश
भीषण रस्ते अपघात
2 जण गंभीर जखमी
विजयनगरम
ANDHRA PRADESH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.