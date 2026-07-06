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कोचीमध्ये ब्रिक्स महिला कार्यगटाच्या बैठकीला सुरुवात, महिलांच्या उन्नतीशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा

पहिला टप्प्यात महिला कार्यगटाची बैठक 6 आणि 7 जुलै रोजी होणार असून त्यात महिलांच्या उन्नतीशी संबंधित विविध मुद्द्यांवरील ठरावांच्या मसुद्यांवर चर्चा केली जाईल.

BRICS summit begins in kochi
कोचीमध्ये ब्रिक्स महिला कार्यगटाच्या बैठकीला सुरुवात (File Photo - IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 6, 2026 at 7:20 PM IST

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एर्नाकुलम : केरळची औद्योगिक राजधानी असलेल्या कोची येथील बोलगट्टी पॅलेस आणि ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये सोमवारी ब्रिक्स (BRICS) देशांच्या महिला कार्यगटाच्या बैठकीला सुरुवात झाली आहे. ही आंतरराष्ट्रीय परिषद 9 जुलैपर्यंत चालणार असून केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली आयोजित करण्यात आली आहे. "सक्षमीकरण, नवोपक्रम, सहकार्य आणि शाश्वतता" या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेला ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथून 100 हून अधिक उच्चस्तरीय प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

दोन टप्प्यांत चार दिवसीय परिषद : ही चार दिवसीय परिषद दोन टप्प्यांत आयोजित केली जात आहे. पहिला टप्प्यात महिला कार्यगटाची बैठक 6 आणि 7 जुलै रोजी होणार असून त्यात महिलांच्या उन्नतीशी संबंधित विविध मुद्द्यांवरील ठरावांच्या मसुद्यांवर चर्चा केली जाईल. याची सुरुवात महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे सचिव अनिल मलिक यांनी सहभागी देशांच्या प्रतिनिधींचं स्वागत करून केली. मंत्र्यांच्या बैठकीचा दुसरा टप्पा 8 आणि 9 जुलै रोजी होणार असून, या बैठकीला केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवीदेखील उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी विविध देशांचे मंत्री संयुक्त घोषणेच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करतील.

विशेष प्रदर्शनही आयोजित केलं जाणार : 8 जुलै रोजी केरळच्या सामाजिक विकास मॉडेलशी जवळून संबंधित असलेले महिला सक्षमीकरण, डिजिटल-आर्थिक समावेशन आणि स्थानिक महिलांचे नेतृत्व यांसारख्या मुद्द्यांवर विशेष पॅनेल चर्चा करतील. तसंच या चर्चेत केरळच्या महिला व बाल विकास मंत्री आणि मुख्य सचिव सहभागी होतील. तसंच परिषदेच्या अंतिम दिवशी संयुक्त महिला मंत्रीस्तरीय ठरावाचा मसुदा सादर केला जाईल. यामुळं केरळच्या अद्वितीय महिला-केंद्रित उपक्रमांना आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आणण्यास मदत होईल. तसंच परिषदेचा एक भाग म्हणून कौशल्य विकास, उद्योजकता, आर्थिक सहभाग आणि नेतृत्व या क्षेत्रांतील भारतातील सर्वोत्तम महिला उपक्रम प्रदर्शित करणारे एक विशेष प्रदर्शनही आयोजित केलं जात आहे.

ब्रिक्स शिखर परिषदेचं आयोजन भारत करणार : दरम्यान, सुरुवातीला ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश असलेल्या ब्रिक्सचा 2024 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश करून विस्तार करण्यात आला. यानंतर 2025 मध्ये इंडोनेशियाचा देखील ब्रिक्समध्ये समावेश झाला. भारत या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्लीत 18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचं आयोजन करणार आहे. ब्रिक्सच्या यजमानपदाचा एक भाग म्हणून, भारत शिखर परिषदेच्या आधी देशभरात अनेक बैठकांचे आयोजन करत आहे.

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TAGGED:

ब्रिक्स महिला कार्यगटाची बैठक
ब्रिक्स
केरळ
चार दिवसीय परिषद
BRICS WOMENS WORKING GROUP

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