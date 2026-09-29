जम्मू-काश्मीरमध्ये CISF जवानाचा गोळीबार; सहाय्यक कमांडंटसह चौघांचा मृत्यू
मशका येथील 'सेवा' प्रकल्पात तैनात असलेल्या सीआयएसएफ जवानांमध्ये कथित वादातून ही गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेत सीआयएसएफचे चार जवान जखमी झाले होते.
Published : September 29, 2026 at 10:09 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 10:58 PM IST
जम्मू - जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यातील बसोली भागात असलेल्या 'सेवा' (Sewa) वीज प्रकल्पात, सीआयएसएफ (CISF) च्या एका जवानाने केलेल्या गोळीबारात सहाय्यक कमांडंटसह सीआयएसएफचे चार जवान हुतात्मा झाले.
अधिकाऱ्यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, रणजित सागर धरणावरील 'सेवा' वीज प्रकल्पाच्या आवारात गोळीबार झाल्याची माहिती मिळताच पोलिसांचं एक पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झालं.
एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, या गोळीबाराच्या घटनेत सहाय्यक कमांडंटसह सीआयएसएफचे चार जवान हुतात्मा झाले आहेत." हा परिसर जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशच्या सीमेवर येतो आणि संबंधित वीज प्रकल्प जम्मू-काश्मीरच्या बाजूला स्थित आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "मशका येथील 'सेवा' प्रकल्पात तैनात असलेल्या सीआयएसएफ जवानांमध्ये कथित वादातून ही गोळीबाराची घटना घडली. या घटनेत सीआयएसएफचे चार जवान जखमी झाले होते. त्यांना हिमाचल प्रदेशातील एनएचपीसी (NHPC) रुग्णालयात हलवण्यात आलं, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला."
हुतात्मा झालेल्या जवानांची ओळख पटली असून त्यांची नावं, सहाय्यक कमांडंट अंकित कुमार पांडे, उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंग, कॉन्स्टेबल रफीक अहमद आणि कॉन्स्टेबल संदीप कुमार अशी आहेत.
संशयित आरोपीची ओळख सीआयएसएफ जवान अभिदेश सिंग अशी पटली असून, जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. पोलीस या घटनेचं नेमकं कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.