प्रयागराजमध्ये गंगा नदीत आंघोळीसाठी गेलेली 7 मुलं बुडाल्याची घटना, 4 जणांचा मृत्यू
उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज जिल्ह्यातील मांडा परिसरात शुक्रवारी एक मोठी दुर्घटना घडली.
Published : March 27, 2026 at 9:09 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज जिल्ह्यातील मांडा परिसरात शुक्रवारी एक मोठी दुर्घटना घडली. या भागातील बामपूर गावाजवळ गंगा नदीत आंघोळीसाठी गेलेली सात मुलं बुडाली. त्यापैकी तिघांना वाचवण्यात आलं, तर चार मुलांचे मृतदेह सापडले. दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी यांनी प्रयागराजमधील या दुर्घटनेबाबत शोक व्यक्त केला. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून मदतकार्याला गती देण्याचे निर्देश दिले. तर दुसरीकडे, श्रावस्तीच्या गिलाउला विकास गटातील रामगढी गावात राप्ती नदीत आंघोळीसाठी गेलेला 16 वर्षीय शिवा मिश्रा याचा शुक्रवारी दुपारी 1 वाजता बुडून मृत्यू झाला.
गंगा नदीत आंघोळीसाठी गेलेली सात मुलं बुडाली : बामपूर गावातील मोहित (13), दिव्यांशू (16), अमन (9), कुणाल (12), निहाल (10), दीपक (17) आणि ऋषभ (10) हे शुक्रवारी सकाळी अंघोळ करण्यासाठी गंगा घाटावर गेले होते. अचानक ते खोल पाण्यात गेले आणि बुडाले. यावेळी या मुलांचा आवाज ऐकून जवळचे मच्छीमार घटनास्थळी धावून गेले आणि बचावकार्य सुरू केले. यावेळी मोहित, दिव्यांशू आणि अमन यांना सुखरूप वाचवण्यात आलं. मात्र, कुणाल, निहाल, दीपक आणि ऋषभ गंगेच्या लाटांमध्ये वाहून गेले. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर कुणाल आणि दीपक यांचे मृतदेह सापडले. निहाल आणि ऋषभ यांचा ठावठिकाणा लागत नव्हता. त्यानंतर बऱ्याच प्रयत्नांनंतर काही वेळानं डायव्हर्सनी निहाल आणि ऋषभ यांचे मृतदेह बाहेर काढले.
घटनेनंतर गावात शोककळा : या घटनेनंतर गावात शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, घटनास्थळी दाखल झालेले स्टेशन पोलीस निरीक्षक माधव प्रसाद त्रिपाठी यांनी सांगितलं की, "सर्वांना नदीतून बाहेर काढण्यात आलं आहे. चार मुलांचा मृत्यू झाला, तर तिघांना सुखरूप वाचवण्यात आलं. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे."
श्रावस्तीमध्ये राप्ती बुडून एकाचा मृत्यू : श्रावस्ती जिल्ह्यातील गिलाउला विकास गटातील रामगढी गावात शुक्रवारी दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास राप्ती नदीत अंघोळ करत असताना 16 वर्षीय शिवा मिश्रा हा मुलगा बुडाला. या घटनेमुळं संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले. पोलीस आणि डायव्हर्सच्या पथकानं केलेल्या शोधमोहिमेनंतर या मुलाचा मृतदेह सापडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, गावातील एका गोठ्याजवळ राप्ती नदीत तीन मुलं अंघोळ करत होती. भिंगा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी राज प्रकाश सिंह यांनी सांगितलं की, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. डायव्हर्सच्या मदतीने सतत शोधमोहीम राबवण्यात आली आणि त्या मुलाचा मृतदेह सापडला.
- डिजिटल व्यसनामुळे दरवर्षी 20 हजार मुलांचा बळी जातो, सरकारनं लक्ष घालावं : खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांची राज्यसभेत मागणी
- पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात, इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची सवलत,ग्राहकांना फायदा नाहीच?
- आनंदाची बातमी: 42 हजार टन LPG घेऊन 'जग वसंत' जहाज गुजरातमध्ये दाखल; देशांतर्गत पुरवठा वेग घेणार