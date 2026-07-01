ETV Bharat / bharat

ट्रकच्या धडकेनंतर वाहने आगीच्या भक्ष्यस्थानी; जिवंत जळून चौघांचा मृत्यू

पहाटेची वेळ असल्याने महामार्ग निर्मनुष्य होता, त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मदतीसाठी घटनास्थळी पोहोचण्यास उशीर झाला.

Four people burnt to death
जिवंत जळून चौघांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 4:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्र प्रदेश- आंध्र प्रदेशातील बोयापालेम गावात बुधवारी एक भीषण अपघात झाला. पहाटे 6 वाजताच्या सुमारास दोन ट्रकची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडक इतकी भीषण होती की, एका ट्रकने त्वरित पेट घेतला आणि आगीने काही क्षणांतच रौद्र रूप धारण केले.

घटनास्थळीच चौघे जण जळून खाक : ट्रकमध्ये असलेल्या चौघांचा घटनास्थळीच जळून मृत्यू झाला. पहाटेची वेळ असल्याने महामार्ग निर्मनुष्य होता, त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मदतीसाठी घटनास्थळी पोहोचण्यास उशीर झाला. लोक पोहोचेपर्यंत सर्व काही जळून राख झाले होते. निरीक्षक नरहरी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, एक ट्रक कर्नुलच्या दिशेने जात होता, तर दुसरा ट्रक गुंटूरहून चिलकालुरीपेटच्या दिशेने कागदाचे उत्पादन घेऊन जात होता.

ट्रक आगीच्या भक्ष्यस्थानी : ही घटना बोयापालेमजवळील राष्ट्रीय महामार्ग 16 वर घडली. दोन्ही ट्रक आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने त्वरित वाहतूक कोंडी झाली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचाव आणि मदतकार्य सुरू केले. मुख्य महामार्गावरील वाहतूक थांबवून ती सर्व्हिस रोडकडे वळवण्यात आली.

पोलिसांनी या घटनेबाबत गुन्हा दाखल केला : अग्निशमन दलाचे जवानही त्वरित घटनास्थळी दाखल झालेत आणि त्यांनी आग विझवण्याचे काम केले. पोलिसांनी या घटनेच्या संदर्भात गुन्हा दाखल केलाय. उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वी 23 जून रोजी आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात एक भीषण रस्ते अपघात झाला होता. समलकोटा येथील गुम्मादिवेडी गावातील स्थलांतरित मजूर 16 जून रोजी काँक्रिटचे कुंपण बसवण्यासाठी गुंटूरजवळील कोल्लुरू येथे गेले होते. मध्यरात्री गुंटूरहून परतत असताना चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांची बोलेरो गाडी उलटली, यात तीन मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला.

चार मजुरांचा त्वरित मृत्यू : गाडीत बांधकामाचे साहित्य भरलेले होते, ज्यामुळे अपघाताची तीव्रता वाढली. चार मजुरांचा त्वरित मृत्यू झाला, तर इतर नऊ जण जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी त्वरित पेड्डापुरम येथील रुग्णालयात नेण्यात आले. मृतांची ओळख मसाकापल्ली बालू, मुरामाला राजकुमार आणि ताथापुडी राजेश अशी पटली आहे; हे तिघेही समलकोटा येथील गुम्मादिवेडी गावचे रहिवासी होते. या अपघातात चालकही जखमी झाला.

हेही वाचाः

हिंदू विवाहासाठी विधी आवश्यक, सात फेरे घेतल्याशिवाय फक्त नोंदणी पुरेशी नाही : गुजरात उच्च न्यायालय

एलपीजी दरात कपात! व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 183.50 रुपयांनी स्वस्त; तुमच्या शहरातील आजचे नवीन दर तपासा

TAGGED:

THREE BURNT TO DEATH
ANDHRA PRADESH LATEST
ACCIDENTS
जिवंत जळून चौघांचा मृत्यू
ROAD ACCIDENTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.