लहान बहिणीला झालं बाळ; बहिणीवर जळणाऱ्या मावश्यांनी अंधश्रद्धेतून घेतला 21 दिवसांच्या चिमुकल्याचा बळी
मावश्यांनी मिळून चिमुकल्याची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. लहान बहिणीवर जळणाऱ्या अविवाहित मावश्यांनी ही हत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
Published : November 15, 2025 at 7:27 PM IST
जोधपूर : लहान बहिणीला झालेल्या बाळामुळे जळणाऱ्या मावश्यांनी अंधश्रेद्धेतून चिमुकल्याचा बळी घेतल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी चिमुकल्याच्या आईनं तत्काळ ही बाब पतीला कळवून पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. ही धक्कादायक घटना जोधपूर शहरातील विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली. "मावश्या कुटुंबाचा हेवा करत होत्या. त्यातून चिमुकल्याची मावश्यांनी हत्या केल्याचा आरोप," चिमुकल्याच्या वडिलांनी आणि आजोबांनी केला आहे. या प्रकरणी चार मावश्यांवर गुन्हा दाखल करुन त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे, अशी माहिती विमानतळ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रामकृष्ण ताडा यांनी सांगितलं.
जळणाऱ्या मावश्यांनी केली चिमुकल्याची हत्या : महात्मा गांधी रुग्णालयातून सकाळी 5 वाजता नवजात बाळाची हत्या झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. बाळाची आई सुमन आणि वडील पूनमराम यांनी त्यांच्या बहिणींवर नवजात बाळाची हत्या केल्याचा आरोप केला आहे. संपूर्ण प्रकरणाची सगळ्या बाजुंनी चौकशी सुरू आहे. आरोपी मावश्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे, अशी माहिती विमानतळ पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रामकृष्ण ताडा यांनी दिली.
बाळाची आई प्रसूतीसाठी गेली होती माहेरात : पत्नी सुमन ही तिच्या आई वडिलांच्या घरी प्रसूतीसाठी गेली होती. 24 ऑक्टोबरला तिनं मुलाला जन्म दिला. सकाळी 3:30 च्या सुमारास त्यांना सुमनचा फोन आला. यावेळी तिनं सांगितलं की तिच्या बहिणी, रामेश्वरी, ममता, गीता आणि मंजू, यांनी त्यांच्या चिमुकल्याला ठार केलं आहे. त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या मुलालाही मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही माहिती मिळताच पूनमराम यांनी तत्काळ पत्नीच्या माहेरात धाव घेतली, असं त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. पूनमराम यांनी अद्याप आपल्या चिमुकल्याला पाहिलंही नव्हतं, असंही ते यावेळी म्हणाले.
पाच बहिणी आहेत अविवाहित : यावेळी बोलताना पूनमराम म्हणाले की, "माझ्या पत्नीची ही दुसरी प्रसूती होती. यावेळी तिनं मुलाला जन्म दिला आहे. मात्र पत्नीच्या बहिणींना याचा हेवा वाटत होता. सुमनच्या कुटुंबात सात भावंडं आहेत, त्यापैकी पाच बहिणी अविवाहित आहेत. एक मोठी बहीण विवाहित आहे, पण ती देखील तिच्या आईवडिलांच्या घरी राहते. सुमन तिच्या सासरच्या घरी राहत होती. यामुळे तिच्या आईवडिलांच्या घरी मत्सर वाढला." सुमनचं कुटुंब सतत त्यांचा हेवा करत होते. यामुळे त्यांच्या नातवाची हत्या झाली, असा आरोप चिमुकल्याचे आजोबा आजोबा राजुराम यांनी केला आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, यामध्ये सुमनची मोठी बहीण बाळाला मांडीवर घेऊन बसलेली आहे. मात्र ती काहीतरी मंत्र म्हणताना दिसत आहे. तिच्याभोवती हिरवी दाळ विखुरलेली आहे. इतर बहिणी देखील मंत्र म्हणत आहेत. या बहिणींनी त्यांच्या संपूर्ण शरीरावर हळद लावलेली दिसत आहे.
