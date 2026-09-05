लडाखच्या शेतकऱ्यांचे नशीब उजळणार! सिंधू आणि सुरू नद्यांवर 36 'चेक डॅम्स' उभारले जाणार
केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन लेह आणि कारगिलमध्ये 36 'चेक डॅम्स' (लहान बंधारे) बांधण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे.
Published : September 5, 2026 at 7:25 PM IST
श्रीनगर: लडाखमधील काही भागांतील शेतकऱ्यांना लवकरच सिंचनासाठी अधिक चांगल्या आणि खात्रीशीर पाण्याची सुविधा मिळणार आहे. केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन लेह आणि कारगिलमध्ये 36 'चेक डॅम्स' (लहान बंधारे) बांधण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. या उपक्रमाचा उद्देश या भागातील नद्या आणि वितळणाऱ्या हिमनद्यांमधून वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा प्रभावी वापर करणे हा आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात लेहसाठी 7 'हिमालयन रॉक चेक डॅम्स' (दगडी बंधारे) आणि कारगिलसाठी 29 'आरसीसी' (RCC - रिइन्फोर्स्ड सिमेंट काँक्रीट) चेक डॅम्स किंवा वेअर्स (weirs) बांधण्याचा समावेश आहे. या प्रकल्पांचा अंदाजित खर्च 56 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असून, त्यांचा समावेश 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने'त (PMKSY) करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
लडाख प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित बंधाऱ्यांमुळे 18,600 एकरांहून अधिक जमिनीच्या सिंचनास मदत होऊ शकते. यामुळे विद्यमान सिंचन प्रणालींमधील पाण्याची उपलब्धता वाढेल आणि खात्रीशीर सिंचन सुविधांचा लाभ मिळणाऱ्या क्षेत्राचा विस्तार होईल. सिंधू नदीवर दगडी बंधारे बांधण्याच्या यशस्वी प्रयोगांनंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव 'उपशी' (Upshi) येथील सुरुवातीच्या प्रायोगिक प्रकल्पावर आधारित आहे; या प्रकल्पाने हे सिद्ध केले होते की, साध्या जलसंधारण पद्धतींचा वापर करूनही या उंच पर्वतीय प्रदेशातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
उपशी येथे सिंधू नदीच्या उथळ भागात कोणत्याही सिमेंटचा वापर न करता नैसर्गिक दगडांपासून एक चेक डॅम बांधण्यात आला होता. या बंधाऱ्यामुळे नदीची पाणी पातळी सुमारे 10 फुटांनी वाढली, ज्यामुळे पाणी सहजपणे 'इगु-फे' (Igu-Phe) सिंचन कालव्यात वळवणे शक्य झाले; हा कालवा शेतांना पाणी पुरवतो. हा प्रकल्प वसंत ऋतूतील पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या एका मोठ्या समस्येवर उपाय ठरतो. या काळात सिंधू नदीची पाणी पातळी इतकी खालावते की पंपाद्वारे पुरेसे पाणी उपसणे कठीण होते, विशेषतः अशा भागात जिथे नदी खोल दऱ्यांमधून वाहते.
नदीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी याचा परिणाम असा होतो की, पिकांना पाण्याची सर्वाधिक गरज असते तेव्हाच सिंचनाच्या पाण्याची कमतरता भासते. या दगडी बंधाऱ्याची साठवण क्षमता सुमारे 40 दशलक्ष लिटर आहे. यामुळे पाणी त्वरित वाहून न जाता साठवून ठेवता येते आणि शेतीसाठी वळवता येते. प्रशासनाने सांगितले की, या प्रायोगिक प्रकल्पाने हे सिद्ध केले आहे की अगदी कमीत कमी पायाभूत सुविधांचा वापर करूनही पाण्याची उपलब्धता वाढवता येते. प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार, लेहमध्ये प्रामुख्याने सिंधू नदीच्या पाण्याचा वापर करून सात 'हिमालयन रॉक चेक डॅम्स' (दगडी बंधारे) बांधण्याचे नियोजन आहे. त्याच वेळी कारगिलमध्ये स्थानिक शेतीविषयक गरजा आणि पाण्याची टंचाई यांवर उपाय म्हणून 29 आरसीसी (RCC) चेक डॅम्स किंवा बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रशासनाने नमूद केले की, या प्रकल्पांमुळे सिंधू आणि सुरू (Suru) नद्यांमधील मोठ्या प्रमाणात वाहून जाणारे आणि सध्या वाया जाणारे पाणी अडवून साठवणे शक्य होईल. 'जलशक्ती मंत्रालया'ला सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार (DPR), प्रस्तावित 36 बंधाऱ्यांमुळे 18,600 एकरांहून अधिक जमिनीसाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी या भागाला भेट देऊन पाणीटंचाई आणि ग्रामस्थांच्या मागण्यांची दखल घेतल्यानंतर कारगिलमध्ये या उपक्रमाला गती मिळाली. जलसंधारणाच्या या मोहिमेचा एक भाग म्हणून लडाखमध्ये आधीच पाच 'हिमालयन रॉक चेक डॅम्स'चे काम पूर्ण झाल्याचेही प्रशासनाने सांगितले.
या सुरुवातीच्या प्रकल्पांमुळे नदीच्या उथळ भागांमध्ये सरासरी 25 ते 30 दशलक्ष लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. शिवाय, पाण्याच्या प्रवाहातील चढ-उतार सहन करूनही हे बंधारे मजबूत आणि टिकाऊ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात सिंधू नदीचा प्रवाह सुमारे 25 क्युसेक होता, जो ऑगस्टपर्यंत वाढून जवळपास 200 क्युसेक झाला. प्रवाहातील ही वाढ होऊनही हे दगडी बंधारे वाढत्या पाण्याचा दाब यशस्वीपणे सहन करू शकले, असे प्रशासनाने सांगितले. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, तीन प्रायोगिक दगडी बंधाऱ्यांमुळे विद्यमान सिंचन कालव्यांमधील पाण्याची उपलब्धता वाढली आणि लागवडीयोग्य क्षेत्रात 30 टक्क्यांनी वाढ झाली.
या सकारात्मक निकालांमुळे प्रोत्साहित होऊन केंद्रशासित प्रदेश (UT) प्रशासनाने पुढील प्रकल्पांसाठी मंजुरी मागितली आहे. लडाखमध्ये विशाल हिमनद्या आहेत आणि बर्फ वितळल्यामुळे भरपूर पाणी मिळते; तरीही, यातील मोठा भाग सध्या शेतीसाठी वापरला न जाता वाहून जातो. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रदेशात दरवर्षी वितळणाऱ्या बर्फाच्या आणि हिमनद्यांच्या पाण्यापैकी 1 टक्क्यापेक्षा कमी पाण्याचा सध्या वापर केला जातो. पाण्याची उपलब्धता आणि त्यातील हंगामी चढ-उतार पाहता ही तफावत या भागातील शेतीसाठी चिंतेची बाब बनली आहे.
लडाख प्रशासनाने सांगितले की, या नवीन प्रकल्पांचा उद्देश प्रवाहाचे प्रमाण जास्त असताना पाणी साठवणे हा आहे, जेणेकरून शेतीसाठी गरज भासल्यास ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता येईल. उपराज्यपाल सक्सेना यांनी या दृष्टिकोनाचे वर्णन जलसंधारण, कृषी विकास आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता यांचा एक उत्कृष्ट संगम असे केले. त्यांनी म्हटले, "एकीकडे शेतीचा हंगाम सुरू असताना आपल्या शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असेल, तर दुसरीकडे हिमनद्या आणि बर्फापासून मिळणारे मौल्यवान पाणी वाया जाऊ देणे लडाखला परवडणारे नाही."
सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांचे आणखी एक उदाहरण म्हणून सक्सेना यांनी 'स्टोक नाला' (Stok Nallah) येथील हिमनदीच्या पाण्याचा प्रवाह वळवण्याच्या उपक्रमाचाही उल्लेख केला. त्यांनी नमूद केले, "दगडी बंधारे (rock check dams) आणि अलीकडच्या काळातील स्टोक नाला, इगू-फे (Igoo-Phey) कालवा आणि चुशोट (Chushot) गावच्या कालव्यात हिमनदीचे सुमारे 90 दशलक्ष लिटर पाणी वळवण्याचा उपक्रम हे सिद्ध करतो की, साध्या, कमी खर्चाच्या आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींद्वारे पाणी उपलब्धता आणि शेतीमध्ये महत्त्वपूर्ण व सकारात्मक बदल घडवून आणता येतात."
लडाखमधील उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक जलस्रोताचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. "पाण्याच्या दृष्टीने सुरक्षित, कृषी क्षेत्रात समृद्ध आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यास सक्षम असा लडाख घडवण्यासाठी आपण प्रत्येक संभाव्य जलस्रोताचा प्रभावीपणे वापर केला पाहिजे," असे त्यांनी नमूद केले. हा नवीन प्रस्ताव म्हणजे केंद्रशासित प्रदेशातील कृषी पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या लडाख प्रशासनाच्या एका मोठ्या मोहिमेचाच एक भाग आहे. भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी जलसंधारणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या भरानंतर हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
सक्सेना यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेल्या इतर प्रकल्पांमध्ये 'प्रकल्प हिम सरोवर' (Project Him Sarovar), हिमालयातील खडकांचे 'चेक डॅम्स' (check dams) बांधणे आणि इगू-फे व माहे (Mahey) सिंचन कालवे कार्यान्वित करणे यांचा समावेश आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सहा 'हिम सरोवर' कार्यान्वित करण्यात आली आहेत आणि खडकांचे पाच चेक डॅम्सचे काम पूर्ण झाले आहे. मे महिन्यात झालेल्या बैठकीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे सक्सेना यांनी लडाखमधील खडकांच्या चेक डॅम्सच्या उपक्रमाचा मुद्दा मांडला होता, असेही प्रशासनाने नमूद केले.
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