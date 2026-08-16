ETV Bharat / bharat

माजी उपसभापती आशिष बॅनर्जी यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला

रामपूरहाट येथील तृणमूल काँग्रेसचे माजी आमदार आणि माजी उपसभापती/मंत्री आशिष बॅनर्जी यांचा मृतदेह रविवारी सकाळी त्यांच्या घराजवळील पक्षाच्या कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला.

Ashish Banerjee body found hanging
आशिष बॅनर्जी यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपूरहाट: पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीचे माजी आमदार आणि उपसभापती आशिष बॅनर्जी यांच्या रहस्यमय मृत्यूप्रकरणी एक मोठे प्रकरण समोर आले आहे. रविवारी सकाळी त्यांच्या घराजवळील पक्षाच्या कार्यालयात त्यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. घटनास्थळावरून एक सुसाईड नोटही सापडली आहे. रामपूरहाट येथील तृणमूल काँग्रेसचे माजी आमदार आणि माजी उपसभापती/मंत्री आशिष बॅनर्जी यांचा मृतदेह रविवारी सकाळी त्यांच्या घराजवळील पक्षाच्या कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. एक सुसाईड नोटही सापडली आहे. या बातमीने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि तपासानंतर त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला.

खिडकीच्या फटीतून डोकावून पाहिल्यावर काहीतरी गडबड असल्याचा संशय : कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या रात्री झोपण्यापूर्वी आशिष आपल्या कुटुंबीयांशी बोलत होते. सकाळी उठल्यावर कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांच्या लक्षात आले की, घराशेजारील कार्यालयाचा दरवाजा बंद आहे. खिडकीच्या फटीतून डोकावून पाहिल्यावर त्यांना काहीतरी गडबड असल्याचा संशय आला. रामपूरहाट पोलीस ठाण्याला तात्काळ माहिती देण्यात आली. आत्महत्येच्या पत्रात काय लिहिले होते हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलीस या घटनेचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. आशिष बॅनर्जी यांनी 2001 ते 2026 या काळात राज्य विधानसभेत रामपूरहाटचे प्रतिनिधित्व केले.

बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये शालेय शिक्षण आणि कृषी यांसारखी खाती सांभाळली : टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते आशिष बॅनर्जी यांनी 2001 ते 2026 या काळात राज्य विधानसभेत रामपूरहाटचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी विधानसभेचे उपसभापती म्हणून काम पाहिले आणि ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमध्ये शालेय शिक्षण आणि कृषी यांसारखी खाती सांभाळली. त्यांनी 2026 ची विधानसभा निवडणूक टीएमसीच्या तिकिटावर रामपूरहाटमधून लढवली, परंतु भाजपाचे ध्रुव साहा यांच्याकडून 24 हजारांहून अधिक मतांनी त्यांचा पराभव झाला. पराभवानंतर बॅनर्जी राजकारणात फारसे सक्रिय नाहीत.

टीएमसीच्या पराभवानंतर पश्चिम बंगालमधील राजकीय परिस्थितीत मोठे स्थित्यंतर : पक्षाचे शक्तिशाली नेते अनुब्रता मंडल जिल्हाध्यक्ष असताना बॅनर्जी बीरभूममधील टीएमसीचे एक प्रमुख नेते होते. या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीच्या पराभवानंतर पश्चिम बंगालमधील राजकीय परिस्थितीत मोठे स्थित्यंतर झाले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या 15 वर्षांच्या राजवटीचा अंत झाला. अशा वेळी ही घटना घडली आहे. टीएमसीचे अनेक माजी आमदार आणि नेते भ्रष्टाचाराशी संबंधित चौकशी आणि अटकेला सामोरे गेले आहेत. बॅनर्जी यांनी आत्महत्या केली आहे का आणि तसे असल्यास त्यांना हे पाऊल उचलण्यास कशामुळे प्रवृत्त केले, याचा पोलीस तपास करत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आणि कथित चिठ्ठीमधून त्यांच्या मृत्यूच्या परिस्थितीवर अधिक प्रकाश पडण्याची शक्यता आहे.

TAGGED:

ASHISH BANERJEE
WEST BENGAL FORMER TMC MLA
FORMER TMC MLA FOUND DEAD
माजी टीएमसी आमदार आशिष बॅनर्जी
FORMER DEPUTY SPEAKER DEAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.