उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडुरी यांचं निधन, उद्या हरिद्वारमध्ये होणार अंत्यसंस्कार
गेल्या महिनाभरापासून भुवन चंद्र खंडुरी यांच्यावर डेहराडून येथील मॅक्स सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू होते.
Published : May 19, 2026 at 4:42 PM IST
डेहराडून : उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री मेजर जनरल (निवृत्त) भुवन चंद्र खंडुरी यांचं मंगळवारी निधन झालं. काही दिवसांपासून ते आजारी होते. गेल्या महिनाभरापासून भुवन चंद्र खंडुरी यांच्यावर डेहराडून येथील मॅक्स सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. भुवन चंद्र खंडुरी यांची मुलगी आणि उत्तराखंड विधानसभेच्या अध्यक्षा रितू भूषण खंडुरी यांनी आपल्या वडिलांच्या निधनाची माहिती दिली.
30 वर्षांची राजकीय कारकीर्द : मिळालेल्या माहितीनुसार, भुवन चंद्र खंडुरी यांना हृदयाचा त्रास होता. वयाच्या 91 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. ते भारतीय सैन्यातून मेजर जनरल पदावरून निवृत्त झाले होते आणि त्यांनी उत्तराखंडचे चौथे मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची सेवा केली होती. त्यांनी दोनदा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलं होतं. यापूर्वी त्यांनी केंद्रीय मंत्री म्हणूनही काम पाहिले होतं. भुवन चंद्र खंडुरी हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणून कार्यरत होते. भारतीय सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर, त्यांची 30 वर्षांची राजकीय कारकीर्द होती.
अनेक नेत्यांनी व्यक्त केला शोक : भुवन चंद्र खंडुरी यांचे पुत्र आणि भाजपा नेते मनीष खंडुरी यांनीही सोशल मीडियावर आपल्या वडिलांच्या निधनाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, "अत्यंत दुःखानं मी तुम्हाला कळवू इच्छितो की, माझ्या वडिलांचं नुकतंच निधन झालं आहे. तेच माझे सर्वस्व होते, माझे वडील, माझे देव." तर दुसरीकडे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी भुवन चंद्र खंडुरी यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, "भुवन चंद्र खंडुरी यांनी भारतीय सैन्यात सेवा बजावत असताना राष्ट्रसेवा, शिस्त आणि समर्पणाचा एक अतुलनीय आदर्श घालून दिला. त्यांच्या लष्करी कारकीर्दपासून ते सार्वजनिक जीवनापर्यंत त्यांचं व्यक्तिमत्व राष्ट्रहित आणि लोकसेवेसाठी समर्पित होतं. त्यांच्या जाण्यानं केवळ उत्तराखंडसाठीच नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकारणासाठी कधीही भरून न निघणारी हानी आहे."
उद्या हरिद्वारमध्ये होणार अंत्यसंस्कार : मिळालेल्या माहितीनुसार, भुवन चंद्र खंडुरी यांचं पार्थिव मॅक्स रुग्णालयामधून मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं असून, तिथं अंतिम तपासणी केली जाईल. तपासणीनंतर, पार्थिव देहरादूनमधील बसंत विहार येथील त्यांच्या निवासस्थानी नेण्यात येईल. उद्या, 20 मे रोजी हरिद्वारमध्ये त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. अंत्ययात्रा सकाळी 10 वाजता निघेल.
