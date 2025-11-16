ETV Bharat / bharat

माजी केंद्रीय मंत्री आर के सिंह यांचा राजीनामा: भाजपानं केलं होतं निलंबित

माजी केंद्रीय मंत्री आर के सिंह यांनी भाजपाचा राजीनामा दिला आहे. आर के सिंह यांना भाजपानं पक्षविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपावरुन निलंबित केलं होतं.

Etv Bharat
माजी केंद्रीय मंत्री आर के सिंह (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाटणा : माजी केंद्रीय मंत्री आर के सिंह यांनी भाजपामधून राजीनामा दिला आहे. त्यांनी पक्षाच्या निलंबनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. भाजपाकडून त्यांनी स्पष्टीकरण मागितलं आहे. त्यांनी कोणतंही पक्षविरोधी कृत्य केलेलं नाही, खरं बोलल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जात आहे. आर के सिंह यांनी भाजपानं दिलेल्या तिकीटावरुन प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आलं होतं.

"गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना तिकीटं वाटप करण्याविरुद्धच्या माझ्या विधानामुळे कदाचित कारणं दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. हे विधान पक्षविरोधी नाही. मी भारतीय जनता पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत आहे. आर के सिंह, माजी केंद्रीय मंत्री

आर के सिंह यांनी दिला भाजपाचा राजीनामा : आर के सिंह यांनी भाजपाकडं आपला राजीनामा सादर केला आहे. त्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना याबाबत पत्र पाठवलं आहे. यात त्यांनी भाजपानं पक्षविरोधी कृत्यांमुळे त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या पत्रात त्यांच्यावर आरोप असलेल्या पक्षविरोधी कृत्यांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ते कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकत नाहीत, असं स्पष्ट केलं आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना तिकीट : आर के सिंह यांनी भाजपानं वाटलेल्या तिकीटावरुन प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र यामुळे त्यांना पक्षानं निलंबित केलं. त्यावर आर के सिंह यांनी पक्षाला प्रश्न विचारले, त्यांची कोणती कृती पक्षविरुद्ध आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना तिकीट देऊ नये. हे पक्षविरोधी आहे का? गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना तिकीट देणं हे राष्ट्रीय हिताचं नाही, सार्वजनिक हिताचं नाही, पक्षाच्या हिताचं नाही, असं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. याबाबत आरके सिंह म्हणाले, "जेव्हा एखाद्या पक्षानं काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आरोप केले, तेव्हा पक्षाची प्रतिमा डागाळली. त्यांच्यामुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळू नये, म्हणून मी संबंधित व्यक्तींना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं. हे पक्षविरोधी कृत्य नाही. काही लोक माझ्या विधानांवर नाराज होते."

भाजपानं केलं निलंबित : भाजपानं आर के सिंह यांना पक्षविरोधी कारवायांच्या आरोपाखाली निलंबित केलं. पक्षानं आर के सिंह यांना कारणं दाखवा नोटीस देखील बजावली. यामध्ये त्यांनी केलेल्या कृती पक्षाविरुद्ध असल्याचं नमूद करण्यात आलं. पक्षानं ते गांभीर्यानं घेतल्यामुळे पक्षाचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळेच त्यांना निलंबित केलं जात आहे, असं भाजपाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

हेही वाचा :

  1. 'महाराष्ट्रासारखीच झाली बिहारमध्ये वोटचोरी, लवकरच पुरावे सादर करणार'; काँग्रेसला निकाल मान्य नाही, 'या' नेत्यानं केलं स्पष्ट
  2. बिहारचा मुख्यमंत्री कोण होणार? नितीश कुमार यांची भेट घेतल्यानंतर चिराग पासवान यांचं सूचक वक्तव्य
  3. बिहार निवडणुकीच्या निकालादिवशी जनसुराज्य पक्षाच्या उमेदवाराचं निधन; मतमोजणी सुरू असताना आला हृदयविकाराचा झटका

TAGGED:

FORMER UNION MINISTER RK SINGH
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
आर के सिंह यांचा राजीनामा
माजी केंद्रीय मंत्री आर के सिंह
RK SINGH RESIGN FROM BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.