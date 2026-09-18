पठाणकोटमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांच्या ताफ्यावर हल्ला
या हल्ल्यासाठी रवनीत सिंग बिट्टू यांनी आम आदमी पक्षाला जबाबदार धरलं असून, या घटनेत आपचे शंभरहून अधिक कार्यकर्ते सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
Published : September 18, 2026 at 4:02 PM IST
पठाणकोट (पंजाब) : भाजपा नेते आणि माजी रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांच्या ताफ्यावर शुक्रवारी (18 सप्टेंबर) पठाणकोटच्या दिशेनं जात असताना हल्ला करण्यात आला. ते पक्षाच्या अंमली पदार्थ विरोधी कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी जात होते. दरम्यान, या हल्ल्यासाठी रवनीत सिंग बिट्टू यांनी आम आदमी पक्षाला (आप) जबाबदार धरलं असून, या घटनेत आपचे शंभरहून अधिक कार्यकर्ते सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सुरक्षा पथकानं संशय असलेल्या तिघांना पकडले : भाजपाच्या 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' मोहिमेच्या शुभारंभ कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी रवनीत सिंग बिट्टू यांचा ताफा पठाणकोटला जात होता. त्यावेळी त्यांच्या ताफ्यावर हा हल्ला झाला. रवनीत सिंग बिट्टू यांच्या सुरक्षा पथकानं आपशी संबंधित असल्याचा संशय असलेल्या तिघांना पकडले. याबाबत बोलताना रवनीत सिंग बिट्टू म्हणाले की, "आम्हाला यात्रेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी स्थानिक आमदारानं या लोकांना पाठवलं होतं. अशा घटना लोकशाही आणि राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात."
#WATCH | Speaking about the alleged attack on his convoy near Pathankot, BJP leader & former Union Minister Ravneet Singh Bittu says, "If anything happens to me, the Punjab DGP and Punjab CM will be responsible. AAP MLA Kalsi is behind it. No SSP or anyone else is here yet."… pic.twitter.com/79DFvjZcfX— ANI (@ANI) September 18, 2026
घटनेची त्वरित चौकशी करण्याची मागणी : रवनीत सिंग बिट्टू यांनी आपल्याला काही झालं, तर पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि पोलीस महासंचालक जबाबदार असतील, असं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी पंजाब सरकारनं या घटनेची त्वरित चौकशी करावी आणि प्रत्येक राजकीय कार्यकर्ता व नेत्याची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन आज पठाणकोट येथून पक्षाच्या 'नशा मुक्त पंजाब यात्रे'ला हिरवा झेंडा दाखवतील. ही यात्रा चार हजार किलोमीटरचा प्रवास करत सर्व 117 विधानसभा मतदारसंघांमधून जाईल आणि 30 सप्टेंबर रोजी जालंधरमध्ये संपणार आहे. या यात्रेच्या समारोपावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एका सभेला संबोधित करतील.
अंमली पदार्थांच्या गैरवापराविरोधात चळवळ : दरम्यान, भाजपा पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या गैरवापराविरोधात एक चळवळ सुरू करत आहे, असं नितीन नबीन यांनी सांगितलं. तसंच राज्यातील तरुणांना अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेकडे ढकललं जात असल्याचा आरोप करत या समस्येनं त्रस्त कुटुंबांच्या सहकार्यानं ही मोहीम राबविणार असल्याचं आश्वासन नितीन नबीन यांनी दिलं. पुढं ते म्हणाले, "माझा विश्वास आहे की, पंजाबमधील तरुण हे कष्टाळू शेतकरी कुटुंबांचे वारसदार आणि समृद्ध संस्कृती व भरभराटीस आलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचे उत्तराधिकारी आहेत. त्यांना अमली पदार्थांच्या विळख्यात ढकलण्यात आलं असून ते पूर्णपणे दिशाहीन झाले आहेत. ही पिढी पंजाबसाठी अभिमानाचं प्रतीक आणि राज्याच्या भविष्याला आकार देणारी एक प्रेरक शक्ती ठरू शकली असती. त्याऐवजी त्यांना चुकीच्या मार्गावर नेण्यात आलं आहे."
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