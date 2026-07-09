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राज्यसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या तीन नेत्यांचा भाजपात प्रवेश

गुरुवारी सुष्मिता देव, सुखेन्दु शेखर रॉय आणि प्रकाश चिक बारीक हे भाजपात सामील झाले.

Samik Bhattacharya
सामिक भट्टाचार्य (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 8:53 PM IST

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कोलकाता : गेल्या काही दिवसांपासून पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण तापलं आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी पक्षांतर केलं आहे. अशात तृणमूल काँग्रेसच्या तीन खासदारांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर आता भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. गुरुवारी सुष्मिता देव, सुखेन्दु शेखर रॉय आणि प्रकाश चिक बारीक हे भाजपात सामील झाले.

पश्चिम बंगाल भाजपाचे अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य यांच्या उपस्थितीत या तीन नेत्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपाच्या सॉल्ट लेक येथील कार्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमात सामिक भट्टाचार्य यांनी भाजपाचा झेंडा देऊन या माजी खासदारांचे स्वागत केलं. या कार्यक्रमाला राज्यातील ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित होते. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर सुष्मिता देव, सुखेन्दु शेखर रॉय आणि प्रकाश चिक बारीक यांनी गेल्या महिन्यात राज्यसभा सदस्य आणि तृणमूल काँग्रेसचा राजीनामा दिला होता.

दरम्यान, या तीन माजी खासदारांच्या अनुभवामुळं राज्यात पक्ष आणखी मजबूत होईल, असं सामिक भट्टाचार्य यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "डाव्या आघाडीनं 34 वर्षे राज्य केलं, त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसनं सत्ता सांभाळली. या प्रदीर्घ काळात पश्चिम बंगालमध्ये प्रचलित असलेल्या राजकारणानं आपल्या संघराज्यीय रचनेला नाकारलं आणि विरोध केला. केंद्राला सहकार्य करण्याऐवजी संघर्षाचा मार्ग अवलंबला गेला, ज्यामुळं सर्व विकास थांबला. या वातावरणात आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत तीन खासदारांनी तृणमूल काँग्रेसमधून राजीनामा दिला. आज, हे तिघे सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बारिक आणि सुखेंदू शेखर रॉय भाजपात सामील झाले आहेत."

"सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बारिक आणि सुखेंदू शेखर रॉय हे तिन्ही खासदार ज्येष्ठ नेते असून राज्यसभेतील त्यांचं कार्य सर्वश्रुत आहे. त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. हा आमच्यासाठी एक आनंदाचा प्रसंग आहे आणि संपूर्ण भाजपा आनंदी आहे. भाजपाच्या वतीनं आणि प्रदेशाध्यक्ष या नात्यानं, मी माझ्या कार्यकर्त्यांसह, मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी, संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि संपूर्ण संघटनेसह या तिन्ही व्यक्तींचे मनःपूर्वक आणि मोठ्या आनंदानं स्वागत करतो," असंही सामिक भट्टाचार्य यांनी म्हटलं आहे.

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TAGGED:

तृणमूल काँग्रेस
भाजपा
पश्चिम बंगाल
सामिक भट्टाचार्य
KOLKATA

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