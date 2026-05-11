महापालिका भरती घोटाळा प्रकरणी माजी TMC मंत्री सुजित बोस यांना अटक
बंगालमध्ये निवडणुका संपताच ही पहिलीच मोठी अटक आहे. महापालिका भरती घोटाळा प्रकरणी माजी TMC मंत्री सुजित बोस यांना अटक करण्यात आलीय.
Published : May 11, 2026 at 10:44 PM IST
कोलकाता - दक्षिण दमदम महापालिकेतील भरती घोटाळ्याच्या संदर्भात, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सोमवारी संध्याकाळी अग्निशमन सेवा विभागाचे माजी मंत्री सुजित बोस यांना अटक केली. या केंद्रीय तपास यंत्रणेनं बोस आणि त्यांचे पुत्र समुद्र यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं होतं.
दक्षिण दमदम महापालिकेतील भरती प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याच्या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात, या केंद्रीय यंत्रणेनं बोस यांना चौकशीसाठी बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती.
नुकतीच बिधाननगर विधानसभा जागा गमावलेल्या सुजित बोस यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीलाही या तपास यंत्रणेसमोर हजेरी लावली होती. त्यांची अटक आणि पश्चिम बंगालमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या भाजपा सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक, या दोन्ही घटना एकाच वेळी घडल्या; ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबाबत सुरू असलेल्या तपासाचं राजकीय महत्त्व अधिकच वाढलं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बोस यांना ED कडून अनेक नोटिसा मिळाल्या होत्या; त्यापैकी एक नोटीस 6 एप्रिल रोजी, म्हणजेच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशीच त्यांना मिळाली होती. त्यावेळी, निवडणूक प्रचाराच्या कामात व्यग्र असल्याचं कारण देत, त्यांनी चौकशीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्यापासून सूट मिळावी यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या कथित घोटाळ्याच्या संदर्भात, तपास यंत्रणेनं सुजित बोस आणि त्यांच्या मुलाच्या मालकीच्या आस्थापनांवर दोनदा छापे टाकले होते. या शोध मोहिमेदरम्यान आपल्याला काही आक्षेपार्ह आणि गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे हाती लागल्याचा दावा तपास अधिकाऱ्यांनी केला होता. निवडणुका पार पडल्यानंतर, 1 मे रोजी बोस यांनी CGO संकुलातील ED अधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावली होती.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोस हे सोमवारी सकाळी त्यांचे पुत्र समुद्र बोस आणि कायदेशीर प्रतिनिधींसह ED कार्यालयात पोहोचले. राज्यभरातील महापालिकांमधील नियुक्त्यांशी संबंधित कथित अनियमिततांच्या मुद्द्यावर त्यांची सखोल चौकशी करण्यात आली. या विशिष्ट प्रकरणात सुजित बोस यांनी तपास यंत्रणेसमोर हजेरी लावण्याची ही दुसरी वेळ होती. समन्स मिळाल्यानंतर, 1 मे रोजी त्यांनी पहिल्यांदा ED अधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या मागील प्रशासनाच्या कार्यकाळात झालेले आर्थिक व्यवहार आणि भरती प्रक्रियेसंदर्भात घेतलेले कथित निर्णय यांबाबत तपास अधिकाऱ्यांनी बोस यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितल्याचे समजते. अनेक तास चाललेल्या चौकशीनंतर, ED अधिकाऱ्यांनी सोमवारी रात्री उशिरा त्यांना औपचारिकरित्या अटक केली.
हेही वाचा...