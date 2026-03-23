पंजाबमध्ये वेअरहाउसिंग अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी माजी मंत्री भुल्लर यांना अटक!
Published : March 23, 2026 at 6:03 PM IST
चंदीगड : पंजाबमध्ये सध्या एका घटनेमुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे. गेल्या शनिवारी अमृतसर येथील पंजाब स्टेट वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशनचे जिल्हा व्यवस्थापक गगनदीप सिंग रंधावा यांनी कथितरित्या आत्महत्या केली. या आत्महत्येप्रकरणी माजी राज्यमंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांना अटक करण्यात आली आहे. पंजाब पोलिसांनी माजी मंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांना श्री फतेहगड साहिब जिल्ह्यातील मंडी गोविंदगड शहरातून अटक केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास करणारे पोलीस अधिकारी रविंदर पाल सिंग यांनी सांगितलं की, "लालजीत सिंग भुल्लर यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना आज अमृतसरला नेलं जात आहे."
रणजीत एव्हेन्यू पोलीस ठाण्यात एफआयआर : गगनदीप सिंग रंधावा यांच्या कुटुंबीयांनी लालजीत भुल्लर यांना अटक करावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे वारंवार केली होती. दरम्यान, याप्रकरणी पंजाब पोलिसांनी लालजीत सिंग भुल्लर यांच्यासह त्यांचे वडील सुखदेव सिंग भुल्लर आणि त्यांचे वैयक्तिक सहाय्यक दिलबाग सिंग यांच्या विरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे. गगनदीप सिंग रंधावा यांची पत्नी उपिंदर कौर यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांकडून अमृतसरच्या रणजीत एव्हेन्यू पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 108 (आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं), 351 (3) (गुन्हेगारी धमकी) आणि 3 (5) (सामायिक हेतू) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
माझा कायद्यावर पूर्ण विश्वास - भुल्लर : माजी मंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "मी माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक पाऊल नेहमीच ईश्वराला साक्षी मानून टाकलं आहे. माझ्यासाठी, माझे लोक हेच माझे ईश्वर आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यांमध्ये मला नेहमीच ईश्वराचे दर्शन घडलं आहे. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक निर्णय हा त्यांच्या कल्याणासाठी आणि सत्याच्या मार्गाचे अनुसरण करण्यासाठीच घेतला गेला आहे. परंतु, आज ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत की, मी पळून गेलो आहे. त्यात काहीही तथ्य नाही. सत्यापासून पळून जाणारा मी माणूस नाही. माझा कायद्यावर पूर्ण विश्वास आहे आणि न्यायव्यवस्थेवरही माझी अढळ श्रद्धा आहे. मी कुठंही पळून गेलेलो नाही. मी माझ्याच पंजाबमध्ये आहे. सत्य आणि न्यायावर विश्वास ठेवून, मी मंडी गोविंदगड इथं स्वतः शरण येत आहे."
काय म्हणाले मुख्यमंत्री? : माजी मंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांच्या अटकेनंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी एका पोस्टद्वारे म्हटलं आहे की, "माझ्यासाठी संपूर्ण पंजाब हेच एक कुटुंब आहे. पंजाबमध्ये जो कोणी कायद्याचं उल्लंघन करेल, मग तो कोणत्याही पदावर असो, माझा नातेवाईक असो किंवा एखादी प्रभावशाली व्यक्ती असो... त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. कोणाच्याही कुटुंबाचं संरक्षण करणं हा आमच्या पक्षाचा उद्देश नाही. रोख रक्कम आणि कोणत्याही प्रकारची मागणी करणं या गोष्टी पूर्णपणे निषेधार्ह आहेत."
हेही वाचा :