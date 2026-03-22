पंजाबमध्ये वेअरहाउसिंग अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी माजी मंत्री भुल्लर यांच्यासह तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

या आत्महत्येप्रकरणी माजी राज्यमंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Former Punjab Minister Laljit Bhullar
माजी राज्यमंत्री लालजीत सिंग भुल्लर (IANS)
Published : March 22, 2026 at 2:03 PM IST

चंदीगड : पंजाबमध्ये सध्या एका घटनेमुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान, अमृतसर येथील पंजाब स्टेट वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशनचे जिल्हा व्यवस्थापक गगनदीप सिंग रंधावा यांनी शनिवारी कथितरित्या आत्महत्या केली. या आत्महत्येप्रकरणी माजी राज्यमंत्री लालजीत सिंग भुल्लर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तसंच पोलिसांनी लालजीत सिंग भुल्लर यांचे वडील सुखदेव सिंग भुल्लर आणि त्यांचे वैयक्तिक सहाय्यक दिलबाग सिंग यांच्या विरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे.

रणजित एव्हेन्यू पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : भारतीय दंड संहितेच्या कलम 108 (आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं), 351 (3) (गुन्हेगारी धमकी) आणि 3 (5) (सामायिक हेतू) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. गगनदीप सिंग रंधावा यांची पत्नी उपिंदर कौर यांच्या तक्रारीच्या आधारे शनिवारी रात्री अमृतसरच्या रणजित एव्हेन्यू पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांनंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी लालजीत सिंग भुल्लर यांना पदाचा राजीनामा देण्यात सांगितलं. त्यानंतर लालजीत सिंग भुल्लर यांनी शनिवारी आपल्या राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

सोशल मीडियाद्वारे व्हिडिओ समोर : शनिवारी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला, ज्यामध्ये पट्टीचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे रणधावा, हे हे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे म्हणताना ऐकू येत आहेत. त्यांनी परिवहन मंत्र्यांवर छळ केल्याचा आरोप केला. "मंत्री लालजित भुल्लर यांच्या भीतीमुळं तुमच्या मित्रानं 'सेल्फोस' खाल्लं आहे. आता मी वाचणार नाही," असं गगनदीप सिंग रंधावा यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, तरनतारन जिल्ह्यातील पट्टीचे आमदार असलेल्या लालजीत सिंग भुल्लर यांनी आपल्यावरील आरोप निराधार असल्याचं सांगत फेटाळून लावले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचे निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश : यापूर्वी, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितलं होतं की, त्यांनी मुख्य सचिवांना या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असून, निष्पक्ष चौकशी प्रलंबित असेपर्यंत मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असं मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी म्हटलं होतं. याशिवाय, त्यांनी असंही सांगितलं की, लालजीत सिंग भुल्लर यांच्याकडील परिवहन आणि तुरुंग खातं दुसऱ्या मंत्र्यांकडे दिलं जाईल. दरम्यान, याप्रकरणी व्हिडिओ सोशल मीडियावर येताच, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी 'आप' सरकारवर टीका केली आहे. तसंच लालजीत सिंग भुल्लर यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. विरोधकांनी लालजीत सिंग भुल्लर यांच्यावर आपल्या वडिलांसाठी वेअरहाऊसचे कंत्राट मिळवण्यासाठी गगनदीप सिंग रंधावा यांच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे.

