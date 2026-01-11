ETV Bharat / bharat

लैंगिक छळाचं तिसरं प्रकरण : कॅनडातील महिलेच्या तक्रारीवरून काँग्रेसच्या आमदाराला अटक

कॅनडामध्ये राहणाऱ्या एका विवाहित महिलेच्या तक्रारीवरून केरळमधील एका माजी काँग्रेस नेत्याला अटक करण्यात आली आहे. आमदार राहुल ममकुटाथिल असं या काँग्रेस आमदाराचं नाव आहे.

Rahul Mamkootathil Arrested
कॅनडातील महिलेच्या तक्रारीवरून आमदाराला अटक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 11, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पथनमथिट्टा (केरळ) : माजी काँग्रेस नेते आणि आमदार राहुल ममकुटाथिल यांना त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या तिसऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. रविवारी (11 जानेवारी) मध्यरात्री 12:30 च्या सुमारास एका विशेष पोलीस पथकानं ममकुटाथिल यांना पलक्कड येथील एका हॉटेलमधून ताब्यात घेतलं. त्यानंतर लगेचच त्यांना अटक करण्यात आली. अटकेनंतर ममकुटाथिल यांना पथनमथिट्टा एआर कॅम्पमध्ये आणण्यात आलं. मध्यरात्रीच्या सुमारास राहुल ज्या हॉटेलमध्ये राहत होते, तिथं महिला अधिकाऱ्यांसह एक पोलीस पथक त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी पोहोचलं. सध्या कॅनडामध्ये राहणाऱ्या तिरुवल्ला येथील एका विवाहित महिलेच्या तक्रारीनंतर ही अटक करण्यात आली आहे.

कॅनडामध्ये राहणाऱ्या महिलेची तक्रार काय आहे? : पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, ती सोशल मीडियाद्वारे राहुल यांना भेटली. तिनं आरोप केला की, राहुल यांनी तिच्याकडून पैसे आणि मौल्यवान वस्तू घेतल्या. तिनं पुढे सांगितलं की, जेव्हा तिनं राहुल यांना भेटण्याची विनंती केली तेव्हा राहुल यांनी रेस्टॉरंटऐवजी हॉटेलची खोली निवडली. पोहोचल्यावर त्यांनी तिच्यावर झडप घातली आणि म्हणाले की, "चल बाळ जन्माला घालूया." तक्रारदार महिलेनं असंही म्हटलं आहे की, जेव्हा तिनं राहुल यांना तिच्या गरोदरपणाबद्दल सांगितलं तेव्हा तो संतापला आणि तिचा अपमान केला, सोबतच, असं सुचवण्याचा प्रयत्न केला की, हे मूल दुसऱ्या कोणाचं असू शकतं. जर ही बाब कोणाला सांगितल्यास तिच्या वडिलांचं बरं वाईट करण्याची धमकीदेखील राहुल यांनी दिल्याचा आरोप महिलेनं केला आहे. या संबंधित पुरावे तपास पथकाला सादर करण्यात आले आहेत.

कायदेशीर कारवाई : पोलिसांनी आमदारांवर लैंगिक छळ, गर्भपात आणि आर्थिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. पीडितेनं ईमेलद्वारे तक्रार दाखल केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आणि पोलिसांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तिची सविस्तर तक्रार नोंदवली. तक्रारीनंतर, पोलिसांनी आमदार राहुलच्या हालचालींवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं. महानिरीक्षक पुंगुझाली यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू आहे. पोलिसांनी राहुल यांचा मोबाईल फोन जप्त केला आहे. पोलीस उपाधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यांच्या पथकानं त्यांना ताब्यात घेतलं. आज त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केलं जाण्याची शक्यता आहे.

आमदारची मागील प्रकरणे कोणती आहेत? : विशेष म्हणजे, राहुल ममकुटाथिल यांना यापूर्वी इतर दोन प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला होता. या नवीन तक्रारीसह, आता त्यांच्यावर एकूण तीन खटले दाखल आहेत.

  • पहिला खटला (नेमोम पोलीस स्टेशन): लग्नाचं आमिष दाखवून एका महिलेवर बलात्कार करणं आणि तिला गर्भपात करण्यास भाग पाडणं या आरोपाखाली दाखल करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात त्यांच्या अटकेला २१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थगिती दिली.
  • दुसरा खटला: दुसऱ्या एका महिलेनं त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी राहुल यांना यापूर्वी ट्रायल कोर्टानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
  • तिसरा खटला (11 जानेवारी 2026) : सध्याची अटक पथानामथिट्टा येथील एका एनआरआय महिलेच्या तक्रारीशी संबंधित आहे.

सुरुवातीच्या बलात्काराच्या आरोपांनंतर काँग्रेस पक्षानं राहुल यांना त्यांच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून काढून टाकलं होतं. दरम्यान, राहुल ममकुटाथिल यांनी हे आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचं आणि हे संबंध सहमतीनं सुरू होते, असा दावा केला आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

RAHUL MAMKOOTATHIL ARREST NEWS
RAHUL MAMKOOTATHIL KERALA
KERALA MLA ARRESTED SEXUAL ASSAULT
केरळ काँग्रेस नेता अटक
RAHUL MAMKOOTATHIL ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.