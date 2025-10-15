केनियाचे माजी पंतप्रधान रेला ओडिंगा यांचं केरळमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन
केनियाचे माजी पंतप्रधान रेला ओडिंगा यांचं केरळमध्ये हृदयविकारानं निधन झालं. उपचारासाठी ते भारतात आले होते. पुढील प्रक्रिया केनियन दूतावासामार्फत पूर्ण होणार आहे.
Published : October 15, 2025 at 2:17 PM IST
एर्नाकुलम (केरळ) : केनियाचे माजी पंतप्रधान रेला ओडिंगा (वय 80) यांचं एर्नाकुलममधील कुथट्टुकुलम इथल्या देवमाता रुग्णालयात हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं, अशी माहिती रुग्णालय प्रशासनानं दिली आहे. माँर्निंग वॉक करत असताना ओडिंगा अचानक कोसळले. यानंतर त्यांना तत्काळ जवळच असलेल्या देवमाता रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं. रेला ओडिंगा 10 ऑक्टोबरला श्रीधरियम रुग्णालयात उपचारासाठी केरळमध्ये आले होते.
केनियन दूतावासाच्या माध्यमातून पूर्ण होणार औपचारिकता : माजी पंतप्रधान रेला ओडिंगा आणि त्यांचे कुटुंबीय श्रीधरियम रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारासाठी येत होते. यापूर्वी त्यांच्या मुलीनं डोळ्याच्या समस्येवर केरळमध्ये उपचार घेतले होते. सध्या ओडिंगा यांचं पार्थिव देवमाता रुग्णालयात ठेवलं आहे. पुढील प्रक्रिया प्रोटोकॉलनुसार पार होईल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. रेला ओडिंगा यांची मुलगी आणि इतर नातेवाईक सध्या केरळमध्ये आहेत. पार्थिवाच्या केनियामध्ये पाठविण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित औपचारिकता केनियन दूतावासाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला होता उल्लेख : रेला ओडिंगा आणि त्यांच्या कुटुंबाने याआधीही श्रीधरियम रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत. त्यांच्या या वैद्यकीय दौऱ्याचा उल्लेख भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमात केला होता. मागील काही आठवड्यांपासून विदेशी प्रसारमाध्यमांमध्ये ओडिंगा यांच्या प्रकृतीबाबत तर्कवितर्क लावले जात होते, मात्र ओडिंगा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नव्हती. या दरम्यान त्यांचं अचानक निधन झालं.
2008 ते 2013 दरम्यान केनियाचे पंतप्रधान : सामाजिक माध्यमांवर ओडिंगा रुग्णालयात दाखल असल्याचं भासवणाऱ्या काही छायाचित्रांचा प्रसार झाला होता. मात्र, नंतर तथ्य पडताळणीअंती या प्रतिमा एआय-निर्मित असल्याचं स्पष्ट झालं. एका केनियन डिजिटल वृत्तसंस्थेनं या चुकीच्या माहितीचा खुलासा केला होता. रेला ओडिंगा हे 2008 ते 2013 दरम्यान केनियाचे पंतप्रधान होते. ऑरेंज डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट (ODM) या पक्षाचे प्रमुख नेते होते. त्यांनी 1997, 2007, 2013, 2017 आणि 2022 साली केनियाच्या राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांना यश मिळालं नाही.
