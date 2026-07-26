'मी 2028 ची कर्नाटक विधानसभा निवडणूक लढवणार नाही'; माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची मोठी घोषणा, कारणही सांगितलं
कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केलं आहे की, ते 2028 ची विधानसभा निवडणूक लढवणार नाहीत. या निर्णयामागची काही मुख्य कारणं त्यांनी सांगितली आहेत.
Published : July 26, 2026 at 5:33 PM IST
बेंगळुरू : कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी आज रविवारी (26 जुलै) एक महत्त्वाची घोषणा केली. 'एक्स' वर माहिती देताना सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं की, वय आणि प्रकृतीमुळे ते 2028 ची कर्नाटक विधानसभा निवडणूक लढवणार नाहीत. त्यांनी नमूद केलं, "मी 79 वर्षांचा आहे. आमच्या सरकारचा कार्यकाळ संपायला अजून दीड वर्ष बाकी आहे. तोपर्यंत मी 81-82 वर्षांचा असेन." त्यांनी पुढे सांगितलं की, त्यांची प्रकृती आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच ऊर्जा आणि उत्साहानं काम करणं आता शक्य नाही.
राजकारणातील वाढता भ्रष्टाचार हे निवडणूक न लढवण्याच्या निर्णयामागचं एक मुख्य कारण असल्याचंही सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं. मांड्या जिल्ह्यात एका खाजगी कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, ते सार्वजनिक जीवनात सक्रिय राहतील, परंतु भविष्यात कोणतीही निवडणूक लढवणार नाहीत. तसेच, राजकारणात सक्रिय राहून लोकांचं सुख-दुःख आणि त्यांच्या समस्यांबाबत आपण आवाज उठवणं सुरूच ठेवू, असंही त्यांनी नमूद केलं.
सिद्धरामय्या निवडणूक का लढवणार नाहीत? : सिद्धरामैय्या यांनी सांगितलं की, त्यांच्या 'वरुणा' विधानसभा मतदारसंघातील जनता त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा आग्रह करत आहे, परंतु त्यांनी पुन्हा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेताना सिद्धरामय्या यांनी नमूद केलं की, त्यांनी 1978 मध्ये 'तालुका बोर्डा'चे सदस्य म्हणून राजकारणात प्रवेश केला होता. 2028 सालापर्यंत सार्वजनिक जीवनातील त्यांची 50 वर्षे पूर्ण होतील. ते पुढे म्हणाले, "मी विजय आणि पराभव दोन्ही पाहिले आहेत, पण मला या गोष्टीचं समाधान वाटतं की मी कधीही माझ्या तत्त्वांविरुद्ध वागलो नाही किंवा माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीशी तडजोड केली नाही."
निवडणुकांमध्ये पैशाच्या वाढत्या प्रभावाबद्दलही माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, "एक काळ असा होता जेव्हा मतदारसंघातील लोक आम्हाला निवडणूक जिंकण्यास मदत करण्यासाठी निधी उभा करायचे. आज परिस्थिती बदलली आहे. आता निवडणूक लढवण्यासाठी लोकांना पैसे वाटावे लागतात. राजकारण पूर्णपणे भ्रष्ट झालं आहे आणि त्यात प्रामाणिक राजकारणाला आता काहीच वाव उरलेला दिसत नाही."
Former Karnataka CM and Congress leader Siddaramaiah tweets, "...I will not contest in the 2028 assembly elections. I am now 79 years old. Our government's term still has one and a half years left. By then, I will be 81-82 years old. My health is not as robust as it used to be.… pic.twitter.com/qlcsNxO1QJ— ANI (@ANI) July 26, 2026
सिद्धरामय्या यांची 5 दशकांची कारकिर्द : सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांचे वय आणि प्रकृती हे या निर्णयामागचे मुख्य घटक होते. त्यांनी नमूद केले की, पुढील विधानसभा निवडणुकांपर्यंत त्यांचे वय साधारणपणे 82 वर्षे असेल आणि पूर्वीसारख्याच ऊर्जेने काम करणं त्यांना आता शक्य होणार नाही. गेल्या 5 दशकांत कर्नाटकच्या जनतेकडून मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना सिद्धरामय्या यांनी ठामपणे सांगितलं की, निवडणूक राजकारणातून बाजूला झाल्यानंतरही ते आपले उर्वरित आयुष्य जनसेवेसाठी समर्पित करतील.
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