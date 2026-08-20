काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुमार यांचं दिल्लीत निधन, शीख विरोधी दंगलीप्रकरणी भोगत होते आजन्म कारावासाची शिक्षा
राजकीय वर्तुळातून वाईट बातमी समोर आली आहे. काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुमार यांचं निधन झालं आहे.
Published : August 20, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 3:25 PM IST
नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुमार यांचं निधन झालंय. सज्जन कुमार यांनी वयाच्या 80 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. सज्जन कुमार तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. या दरम्यान त्यांची प्रकृती खालावली. त्यामुळे त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. सज्जन कुमार 1984 मध्ये झालेल्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते.
सज्जन कुमार 3 पैकी 2 प्रकरणात दोषी -: दिल्लीमधील कँटोन्मेंटमधील पालम कॉलोनीतील 5 शिखांच्या हत्येनंतर गुरुद्वारा जाळण्यात आला होता. सज्जन कुमार या प्रकरणात दोषी होते. दिल्ली उच्च न्यायालयात सज्जन कुमार यांना 17 डिसेंबर 2018 रोजी आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होते. तसंच राउज एवेन्यू न्यायालयाने सज्जन कुमार यांची सप्टेंबर 2023 मध्ये दिल्लीतील सुल्तानपुरीमधील 3 शीखांच्या हत्येप्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली होती.
सरस्वती विहार इथे 1 नोव्हेंबर 1984 रोजी सरदार जसवंत सिंह आणि त्यांचा मुलगा तरुणदीप सिंह यांची हत्या करण्यात आली होती. सज्जन कुमार यांना या प्रकरणात 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी दोषी ठरवण्यात आलं. त्यानंतर काही दिवसांनी 25 फेब्रुवारीला सज्जन कुमार यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
सज्जन कुमार यांचा राजकीय प्रवास :- सज्जन कुमार यांचा जन्म 23 सप्टेंबर 1945 साली झाला होता. सज्जन कुमार यांचा नगरसेवक ते खासदार असा राजकीय प्रवास राहिला. तसंच सज्जन कुमार यांनी दिल्ली काँग्रेसच्या महासचिवपदाची जबाबदारीही पार पाडली होती. सज्जन कुमार हे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे विश्वासूही होते. तसेच 1984 साली झालेल्या शीख विरोधी दंगलीमुळे ते चांगलेच चर्चेत आले होते.
Sajjan Kumar, former Member of Parliament and leader of the Indian National Congress, is no more. He was brought dead to Delhi's Safdarjung Hospital: Hospital sources— ANI (@ANI) August 20, 2026
ANI File Photo pic.twitter.com/BvYJR9PXcT
एकूण 3 टर्म खासदार :- सज्जन कुमार एकूण 3 वेळा बाहरी लोकसभा (वायव्य दिल्ली) मतदारसंघातून विजयी झाले होते. सज्जन कुमार 1980, 1991 आणि 2004 साली काँग्रेसच्या तिकीटावर लोकसभेवर निवडून गेले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सज्जन कुमार यांना डिसेंबर 2018 मध्ये शीख दंगलीशी संबंधित प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. तसंच सज्जन कुमार यांचा राजकारणात येण्याआधी त्यांचा बेकरीचा व्यवसाय होता.
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