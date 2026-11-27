'न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमध्ये एका विशिष्ट घटकाला प्राधान्य दिलं जातं', भूषण गवईंचं राष्ट्रपतींना पत्र
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या कार्यपद्धतीला जाहीर आव्हान देत भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आहे.
Published : November 27, 2026 at 5:19 PM IST
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या कार्यपद्धतीला जाहीर आव्हान देत भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी असा आरोप केला आहे की, न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमध्ये "समाजातील एका विशिष्ट घटकाला" प्राधान्य दिले जात आहे, तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय (OBC), अल्पसंख्याक आणि महिलांना डावलले जात आहे.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये निवृत्त होण्यापूर्वी, न्यायमूर्ती गवई यांनी सुमारे सहा महिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे नेतृत्व केले होते.
गवई यांनी 27 नोव्हेंबर 2026 रोजी राष्ट्रपतींना एक कठोर शब्दांतील पत्र लिहिले. त्यांनी म्हटले, "समाजातील कोणत्याही घटकाच्या विरोधात आहे असा माझा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये; प्रगत वर्गातील उमेदवारांचाही योग्य विचार केला जातो आणि सर्व घटकांमधील समतोल राखण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे."
हे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या निदर्शनासही आणून देण्यात आले होते.
पत्रात पुढे म्हटले आहे, "मात्र, आता अशा काही प्रबळ परिस्थिती निर्माण झाल्या आहेत, ज्यांतून असा समज बळावतो की, शिफारसी करताना एका विशिष्ट समुदायाला खूश करण्यावर आणि त्यांना लाभ मिळवून देण्यावर अधिक भर दिला जात आहे."
“मी हे काही हलक्याफुलक्या भावनेने किंवा रागाच्या भरात लिहित नाहीये. मी एका जबाबदारीची जाणीव ठेवून लिहित आहे, जेणेकरून तुमच्या निदर्शनास एक चिंताजनक कल आणून देता येईल, असा कल, ज्यावर सर्व संबंधित घटकांनी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जेव्हा मी कॉलेजियमचा भाग होतो आणि भारताचे सरन्यायाधीश होतो, तेव्हा मी नेहमीच विविधता आणि सर्वसमावेशकता या तत्त्वांचे पालन केले आहे,” असे गवई यांनी म्हटले.
गवई यांनी राष्ट्रपतींना विनंती केली आहे की, त्यांनी या विषयाची दखल घ्यावी आणि भारतीय लोकशाहीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या स्तंभांपैकी एका स्तंभात सर्वांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे, या घटनात्मक कर्तव्याची सर्वांना आठवण करून देण्यासाठी योग्य वाटेल तसा हस्तक्षेप करावा.
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