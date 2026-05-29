घरातील एसी युनिटमध्ये अचानक स्फोट, निवृत्त IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार यांचा मृत्यू
सध्या एसी युनिटचा स्फोट कसा झाला आणि आगीचे नेमकं कारण काय? याचा तपास पोलीस आणि अग्निशमन विभाग करत आहेत.
Published : May 29, 2026 at 3:47 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या हौझ खास परिसरात एक दुःखद घटना घडली आहे. येथील एका घरामध्ये एसी युनिटमध्ये झालेल्या कथित स्फोटानंतर लागलेल्या भीषण आगीत 80 वर्षीय निवृत्त आयएएस (IAS) अधिकारी धनेंद्र कुमार यांचा गुदमरून मृत्यू झाला. तर त्यांचा 30 वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळं देशाच्या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक वर्तुळात मोठी शोककळा पसरली आहे.
एसी युनिटमध्ये स्फोट : मिळालेल्या माहितीनुसार, हौज खास येथील धनेंद्र कुमार यांच्या राहत्या घरात बुधवारी रात्रीच्या वेळी एसीच्या इनडोअर युनिटमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाडामुळं प्रचंड स्फोट झाला. या स्फोटानंतर संपूर्ण घरात धुराचे साम्राज्य पसरले आणि आग लागली. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाची दोन वाहनं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी आग विझवण्यास सुरुवात केली. तसंच पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घरात अडकलेल्यांची सुटका केली.
Delhi: In South Delhi’s Hauz Khas area, a massive fire broke out late Wednesday night in house R-15 due to a short circuit. In the incident, 80-year-old retired IAS officer Dhanendra Kumar died of suffocation caused by smoke inhalation. pic.twitter.com/yZEX60EX3N— IANS (@ians_india) May 28, 2026
धनेंद्र कुमार यांचा मृत्यू : निवृत्त आयएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार आणि त्यांच्या मुलाला गंभीर अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले आणि त्यांना तातडीनं एम्स ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान धनेंद्र कुमार यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांचा मुलगा रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे. त्यांची पत्नी आणि दोन घरगुती मदतनीसांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं आहे. शेजाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी कुटुंबातील सदस्य आपापल्या खोल्यांमध्ये होते. अचानक मोठा आवाज झाला आणि काही क्षणांतच घरात धुराचे साम्राज्य पसरले. यानंतर स्थानिकांनी तत्काळ पोलीस आणि अग्निशमन दलाला याची माहिती दिली.
घटनेचा पुढील तपास सुरू : दरम्यान, सध्या एसी युनिटचा स्फोट कसा झाला आणि आगीचे नेमकं कारण काय? याचा तपास पोलीस आणि अग्निशमन विभाग करत आहेत. एएनआयच्या वृत्तानुसार, गुन्हे शाखेच्या पथकानं घटनास्थळाची पाहणी केली असून, विद्युत तपासणी सध्या सुरू आहे. पोलिसांनी प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवले असून, या टप्प्यावर कोणताही घातपात झाल्याचा संशय नसल्याचं म्हटलं आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे.
धनेंद्र कुमार यांच्याविषयी...
- धनेंद्र कुमार हे 1968 च्या बॅचचे एक वरिष्ठ आयएएस अधिकारी होते.
- हरियाणा केडरचे अधिकारी म्हणून त्यांनी कर्नाल आणि जिंदचे उपायुक्त म्हणून काम केले होतं.
- नंतर, त्यांनी हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आणि सिंचन, ऊर्जा व उद्योग मंत्रालयांचे प्रधान सचिव म्हणून काम पाहिलं होतं.
- केंद्र सरकारमध्ये, त्यांनी संरक्षण उत्पादन, रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि संस्कृती मंत्रालयांमध्ये सचिव यांसारखी महत्त्वाची पदे भूषवली होती.
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, त्यांनी जागतिक बँकेत कार्यकारी संचालक म्हणून भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि भूतानचे प्रतिनिधित्वही केलं होतं.
- त्यानंतर ते भारतीय स्पर्धा आयोगाचं (CCI) पहिले अध्यक्ष झाले. ऑक्टोबर 2005 मध्ये ते संरक्षण उत्पादन सचिव पदावरून निवृत्त झाले.
- निवृत्त आयएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार यांनी अनेक महत्त्वाच्या सरकारी विभागांमध्ये सेवा बजावली होती.
