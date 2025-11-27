ETV Bharat / bharat

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना 21 वर्षांची शिक्षा, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाने सुनावली शिक्षा

Sheikh Hasina sentenced to 21 years in prison in corruption case
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना 21 वर्षांची शिक्षा (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 27, 2025 at 4:42 PM IST

ढाका (बांगलादेश) : ढाका न्यायालयाने गुरुवारी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली 21 वर्षांची शिक्षा सुनावली. ढाकाचे विशेष न्यायाधीश 5 मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून यांनी शेख हसीना यांना 21 वर्षांची शिक्षा सुनावली, तसेच तीन भूखंड घोटाळ्याच्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांची शिक्षा सुनावली. गेल्या जानेवारीत बांगलादेश भ्रष्टाचार विरोधी आयोगाने (ACC) ढाकाच्या पूर्वांचल भागात सरकारी भूखंड बेकायदेशीरपणे वाटल्याबद्दल शेख हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध सहा वेगवेगळे खटले दाखल केलेत.

मुलगी सायमा वाजेद पुतुल यांनाही पाच वर्षांची शिक्षा : उर्वरित तीन प्रकरणांमध्ये निकाल 1 डिसेंबरला जाहीर केले जातील. न्यायालयाने शेख हसीना यांचा मुलगा सजीब वाजेद जॉय यांना पाच वर्षांची शिक्षा आणि 100000 टका दंड ठोठावला. न्यायालयाने शेख हसीना यांची मुलगी सायमा वाजेद पुतुल यांनाही पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) जुलै 2024मध्ये शेख हसीनाला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलीय, सरकारविरोधी निदर्शने दडपण्याच्या प्रयत्नांसाठी मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी तिला दोषी ठरवलंय. शेख हसीना आणि तिच्या कुटुंबाचा या प्रकरणांमध्ये वकील नव्हता, कारण ते फरार होते. विविध भाषणे आणि विधानांमध्ये तिने कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये सहभाग नाकारलाय.

हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा : दरम्यान, बुधवारी परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, भारत सरकार सध्या बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीची चौकशी करीत आहे. गेल्या वर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये अशांततेदरम्यान झालेल्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणात देशाच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. MEA प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, नवी दिल्लीला या प्रकरणावर ढाकाकडून अधिकृत संदेश मिळाला आहे, ज्यामध्ये भारत बांगलादेशच्या स्थिरतेसाठी आणि त्याच्या "चालू न्यायिक आणि अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे" त्याच्या लोकांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे, यावर भर देण्यात आला आहे.

पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा उठाव : जयस्वाल म्हणाले की, "हो, आम्हाला विनंती मिळाली आहे आणि विनंतीची तपासणी केली जात आहे. चालू न्यायालयीन आणि अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आम्ही बांगलादेशातील लोकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी वचनबद्ध आहोत, ज्यामध्ये त्या देशातील शांतता, लोकशाही, समावेशन आणि स्थिरता यांचा समावेश आहे आणि या संदर्भात सर्व राज्य जवळून काम करत राहू." जुलै 2024 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचा उठाव झाला. त्या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी त्यांनी देश सोडून पळ काढला आणि भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आलंय.

