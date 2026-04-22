आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन भास्कर राव यांचं निधन

1984 मध्ये एन भास्कर राव यांनी अविभाजित आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून एका महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यभार सांभाळला होता.

Former Andhra Pradesh CM Nadendla Bhaskara Rao Passes Away At 90
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 2:02 PM IST

अमरावती : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन भास्कर राव यांचं बुधवारी (22 एप्रिल) सकाळी निधन झालं. ते 90 वर्षांचे होते. हैदराबाद येथील 'कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल'मध्ये उपचार सुरू असताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होते. एन भास्कर राव यांचं पार्थिव जुबिली हिल्स येथील त्यांच्या निवासस्थानी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर उद्या संध्याकाळी 4 वाजता त्यांच्या पार्थिवावर पुंजागुट्टा येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

एका महिन्यासाठी होते मुख्यमंत्री : एन भास्कर राव यांचा जन्म 23 जून 1935 रोजी गुंटूर इथं झाला होता. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली होती. 1978 मध्ये काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत ते आमदार म्हणून निवडून आले होते. 1984 मध्ये त्यांनी अविभाजित आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून एका महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यभार सांभाळला होता. दरम्यान, एन भास्कर राव यांनी 16 ऑगस्ट ते 16 सप्टेंबर 1984 या 31 दिवसांसाठी अविभाजित आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं होतं. केवळ 31 दिवस मुख्यमंत्रीपदी असूनही, त्यांनी तेलगू देसम पक्षाच्या राजकीय इतिहासात नोंदल्या जाणाऱ्या 'ऑगस्ट संकटा'त महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

मंत्री म्हणूनही काम केलं होतं : मारी चेन्ना रेड्डी आणि टी. अंजय्या यांच्या मंत्रिमंडळांमध्ये एन भास्कर राव यांनी मंत्री म्हणूनही काम केलं होतं. 1982 मध्ये जेव्हा एन. टी. रामाराव यांनी 'तेलुगू देसम' पक्षाची स्थापना केली, तेव्हा एन भास्कर राव यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 1983 च्या निवडणुकीत तेलगू देसम पक्षानं प्रचंड विजय मिळवल्यानंतर, त्यांनी एनटीआर मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला होता. याचबरोबर, 1998 मध्ये ते खम्मम येथून खासदार म्हणून निवडून आले होते. 2019 मध्ये ते भाजपामध्ये सामील झाले होते. सध्या एन भास्कर राव यांचे पुत्र मनोहर हे आंध्र प्रदेशमध्ये नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.

हेही वाचा :

  1. पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्याला वर्ष पूर्ण; पंतप्रधान मोदी म्हणाले,'देश दहशतवादासमोर कधीही झुकणार नाही'
  2. बाजारात उपलब्ध असलेली 168 औषधे निकृष्ट दर्जाची; CDSCO चं औषधांच्या गुणवत्तेवर बारकाईनं लक्ष
  3. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला वर्षपूर्ती! जीव देणाऱ्या 'आदिल' यांचं स्वप्न अखेर घर रूपात साकार

